Από τους Oasis μέχρι τη Lorde: Ανασκόπηση στις συναυλίες που σημάδεψαν τη χρονιά μας

Όταν έκλεινα, πίσω στον Ιανουάριο του 2025, όλα τα εισιτήρια για τα live που ήθελα να δω δεν είχα υπολογίσει το γεγονός πως στο κλείσιμο του έτους θα μοιραζόμουν την εμπειρία με όλους εσάς μέσω του site του Mad. Αυτό από μόνο του κάνει εντέλει μοναδικό το 2025 μου, τόσο όσο και όλες οι αναμνήσεις από τις πολλές πόλεις που βρέθηκα για να δω από κοντά καλλιτέχνες που αγαπάω. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν, πάμε να ζήσουμε (και εγώ ξανά) μερικές από τις καλύτερες συναυλίες που βρέθηκα φέτος. Και ήταν πολλές.

1. Oasis, Λονδίνο

Η brit pop αναβίωσε και μαζί της και η rock μουσική! Ένα Λονδίνο που σε κάθε γωνιά του υπήρχαν μαζικές εκδηλώσεις λατρείας για το reunion των Oasis. Pop-up stores, Adidas stores με merch Oasis, parties στις pub, βινύλια και cds σε κάθε βιτρίνα, ρούχα τύπου 90s Oasis σε κάθε κατάστημα, πρωτοσέλιδα σε free press περιοδικά και μεγάλες μαζικές εφημερίδες, διαφημίσεις για τα live τους και διαφημίσεις εμπνευσμένες από την μπάντα. Δεν έχω δει ποτέ ξανά τόσο Oasis σε μία πόλη. Ποτέ. Και όταν έφτασα στο Wembley, όταν είδα ένα sold-out στάδιο να είναι στο πόδι με κάθε κίνησή τους, είπα στον εαυτό μου «αυτό είναι! Σήμερα η ιστορία της rock μουσικής ξεκινάει από την αρχή».

2. Sabrina Carpenter, Άμστερνταμ

Η αποθέωση της ποπ κουλτούρας, του νεανικού ενθουσιασμού, του cute sexiness, της πολύ καλής μουσικής, του σήμερα και του αύριο, των χαρούμενων ανθρώπων, μία νέα γενιά ποπ καλλιτεχνών που αλλάζουν τον κόσμο με τον δικό τους μαγικό τρόπο. Η Sabrina Carpenter είναι στην κορυφή του κόσμου και εκείνη τη νύχτα το ένιωσα, το είδα μπροστά μου, το μοιράστηκα με χιλιάδες fans και στο τέλος έφυγα (σχεδόν) ερωτευμένος μαζί της. Άψογη στο live της, άψογη στην κίνησή της, στο styling, η καλύτερη στο να δημιουργεί αναμνήσεις που θα έχουμε για πάντα μαζί μας. Στην περίπτωσή μου και ένα tattoo που εμπνεύστηκα από την ίδια και το έκανα με το που γύρισα Ελλάδα.

3. Lady Gaga, Μιλάνο – Παρίσι

Τόσο καλή που έπρεπε να την δω δύο φορές. Μία στο Μιλάνο και μία στο Παρίσι στην τελευταία νύχτα του The Mayhem Ball στην Ευρώπη. Μία tour που ξεπερνάει κατά πολύ την έννοια της tour και γίνεται μανιφέστο αγάπης, συμπερίληψης, μόδας και συνολικά εδραιώνει τη μουσική ως την μεγαλύτερη μορφή τέχνης στον πλανήτη σήμερα. Μαζί με την Celebration tour της Madonna που είχα δει επίσης δύο φορές πρόπερσι στο εξωτερικό, είναι ό,τι πιο κοντά σε τελειότητα μπορεί να φτάσει ένα live performance σήμερα (και αύριο).Δες ΕΔΩ πώς πέρασα στη συναυλία

4. Dua Lipa, Λονδίνο

Party time! Τόσο απλά και ξεκάθαρα. Η Dua Lipa μετέτρεψε το Wembley σε ένα ατελείωτο dancefloor με τα hits να διαδέχονται μοναδικά το ένα το άλλο και την αδρεναλίνη να χτυπάει κόκκινο. Η ίδια, ως η απόλυτη βασίλισσα, στέκεται ψηλά στο stage και μας κοιτάει στα μάτια. Και όταν στο τέλος ο ουρανός γεμίζει με πυροτεχνήματα κανείς δεν είναι σίγουρος αν ήταν πραγματικά πυροτεχνήματα ή ήταν η ενέργειά μας που βρήκε πολύχρωμη διέξοδο προς τον ουρανό. Love her!

5. Post Malone, Παρίσι

Η πιο «συναυλία» από τις συναυλίες που είδα. Εδώ δεν υπήρχε κανένα εφέ, κανένα party, κανένα ιδιαίτερο σκηνικό, μόνος ένας καλλιτέχνης, ο Posty, να μοιράζεται μαζί μας την αγάπη του για τη μουσική που δημιουργήσε παλιά (urban / trap) και σήμερα (country). Ανθρώπινος όσο δεν πάει άλλο, προσιτός σε βαθμό που μοιραζόταν την ατελείωτη μπύρα που έπινε με το κοινό, τεχνικά άρτιος και μουσικά απόλυτα καταρτισμένος. Μόλις τελείωσε αγόρασα όλα του τα albums σε βινύλιο (δεν είχα κανένα μέχρι εκείνη τη στιγμή). Αυτό δεν είναι που τελικά μετράει;

6. Lorde, Άμστερνταμ

Θα μπορούσε να είναι και στο νούμερο 5, και ο Post Malone στο 6 αντιστοίχως. Η Lorde λέει τα πάντα με τη μουσική της και τις κινήσεις της, το δε στήσιμο της σκηνής είναι εκεί μόνο και μόνο για να υποστηρίξει μινιμαλιστικά το όραμά της. Καταφέρνει να σε κάνει για πάντα μέρος της ζωής της και της μουσικής της, το αφαιρετικό αλλά ταυτόχρονα μοντέρνο σόου του live σού δείχνει ένα νέο κόσμο που αν και δεν φαίνεται με τη μία να υπάρχει εσύ ξέρεις πως υπάρχει. Και ξέρεις πως ανάμεσά του είναι και η ίδια, όχι ως επικεφαλής αλλά ως μία από εμάς. Είναι σπουδαία! Δες ΕΔΩ πώς πέρασα στη συναυλία

Αυτό ήταν το top 5 μου (συν ένα) για το 2025. Ανοίγω νέα σελίδα στο web για το 2026. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. (A)live and kicking!

