Κορεατική φιλοξενία από κοντά: Μία εμπειρία που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή

Goldie Χατζηθεοδώρου

Είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ σε ένα ιδιαίτερο και πιο κλειστό event αφιερωμένο στην κορεατική κουλτούρα, το Korean Culture Day, το οποίο διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Νότιας Κορέας το Σάββατο 4 Απριλίου στο Foreign Language Teaching Center του πανεπιστημίου. Είχε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, κάτι που το έκανε ακόμα πιο ξεχωριστό και ουσιαστικό.

Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Η βασική θεματική της ημέρας ήταν το Korean food and dining culture, δίνοντας μας την ευκαιρία να γνωρίσουμε σε βάθος όχι μόνο την κορεατική κουζίνα, αλλά και τη φιλοσοφία που υπάρχει πίσω από το φαγητό και την κοινή εμπειρία στο τραπέζι.

Κατά τη διάρκεια του event, μάθαμε για το κορεατικό dining etiquette, δηλαδή τους κανόνες και τις συνήθειες που ακολουθούνται στο τραπέζι. Στην Κορέα, το φαγητό δεν είναι απλώς μια καθημερινή ανάγκη, αλλά μια κοινωνική εμπειρία που βασίζεται στον σεβασμό και τη συλλογικότητα. Για παράδειγμα, το να περιμένεις τους μεγαλύτερους να ξεκινήσουν πρώτοι το φαγητό, το πώς κρατάς τα chopsticks, αλλά και το πώς μοιράζεσαι τα πιάτα με τους υπόλοιπους, είναι στοιχεία που έχουν βαθιά πολιτισμική σημασία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη δομή του κορεατικού τραπεζιού, όπου τα πιάτα τοποθετούνται στο κέντρο και όλοι μοιράζονται το φαγητό. Τα λεγόμενα «banchan», τα μικρά συνοδευτικά πιάτα, αποτελούν βασικό μέρος της εμπειρίας και συμβολίζουν τη φιλοξενία και τη φροντίδα προς τους καλεσμένους. Πέρα από το θεωρητικό κομμάτι, το event είχε και πολλές διαδραστικές δραστηριότητες. Μία από τις πιο ξεχωριστές ήταν η δημιουργία μιας μικρής μακέτας ενός παραδοσιακού δωματίου hanok, όπου τοποθετήσαμε και ένα αντίστοιχο κορεατικό τραπέζι με φαγητά.

Επιπλέον, στον χώρο υπήρχαν παραδοσιακά κορεατικά παιχνίδια, τα οποία μπορούσαμε να δοκιμάσουμε. Ανάμεσά τους ήταν το Tuho, όπου οι παίκτες προσπαθούν να ρίξουν βελάκια μέσα σε ένα στενό δοχείο, και το Jegichagi, ένα παιχνίδι που θυμίζει το shuttlecock, όπου στόχος είναι να κρατήσεις το αντικείμενο στον αέρα όσο το δυνατόν περισσότερο. Μια ακόμη όμορφη πινελιά του event ήταν οι παραδοσιακές κορεατικές στολές, που είχαν φέρει στον χώρο, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να τις δοκιμάσουν και να μπουν ακόμα περισσότερο στο κλίμα της κορεατικής παράδοσης.

Στο τέλος της ημέρας, μας προσφέρθηκαν και αναμνηστικά δωράκια, όπως μπρελόκ και μαγνητάκια, ως μια μικρή υπενθύμιση της εμπειρίας που ζήσαμε. Το Korean Culture Day δεν ήταν απλώς ένα event. Ήταν μια ολοκληρωμένη εμπειρία που έφερε την κορεατική κουλτούρα πιο κοντά μας, μέσα από το φαγητό, τα έθιμα και τη διαδραστική συμμετοχή. Για εμένα προσωπικά, ήταν μια πολύ όμορφη και ουσιαστική στιγμή που μου έδωσε την ευκαιρία να συνδεθώ ακόμα περισσότερο με μια κουλτούρα που ήδη αγαπώ εδώ και 17 χρόνια.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για αντίστοιχα κλειστά cultural events, μπορείτε να ακολουθήσετε την Κορεατική Πρεσβεία στην Ελλάδα στο Facebook (Korean Embassy in Greece – 주그리스 대한민국대사관), καθώς και το K-WAVE Greece, τη μοναδική επίσημα αναγνωρισμένη κοινότητα από την ίδια την πρεσβεία που προωθεί τον κορεατικό πολιτισμό στην Ελλάδα από το 2013, στα social media με το username @kwavegreece.
Και μην ξεχνάμε.. το K-POP World Festival 2026 ανακοινώθηκε!

Mark your calendars και ραντεβού στις 16 Μαΐου στο ανοιχτό θέατρο Κολωνού για πολύ χορό και τραγούδι!

