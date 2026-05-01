Το «Walk the Line» των ENHYPEN έφερε τη συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη

Η κινηματογραφική μεταφορά του «Walk the Line» των ENHYPEN φέρνει τη συναυλιακή ενέργεια, τον παλμό της σκηνής και την ατμόσφαιρα της περιοδείας απευθείας στη μεγάλη οθόνη

Το concert film «Walk the Line» των ENHYPEN έφτασε και στις ελληνικές αίθουσες μέσα από τα Village Cinemas, δίνοντας στους fans την ευκαιρία να ζήσουν κάτι που έμοιαζε πολύ περισσότερο με συναυλία παρά με μια απλή κινηματογραφική προβολή.

Στις 7 Μαρτίου βρέθηκα στα Village Cinemas The Mall Athens για να παρακολουθήσω το «Walk the Line» και από τη στιγμή που μπήκα στην αίθουσα κατάλαβα ότι η εμπειρία θα ήταν ξεχωριστή. Και στις δύο προβολές που πραγματοποιήθηκαν εκείνη την ημέρα δεν έπεφτε κυριολεκτικά καρφίτσα. Ο κόσμος είχε γεμίσει τον χώρο με ενθουσιασμό, έτοιμος να ζήσει για λίγο την αίσθηση μιας συναυλίας των ENHYPEN.

Η ταινία αποτελεί παραγωγή της HYBE Japan σε συνεργασία με την Trafalgar Releasing και μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το concert experience του group. Μέσα από την προβολή είδαμε επίσης τα μέλη να γιορτάζουν μια ιδιαίτερη στιγμή της πορείας τους, την τέταρτη επέτειό τους από το ιαπωνικό τους ντεμπούτο, κάτι που έδωσε ακόμα μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος στη βραδιά.

Κατά τη διάρκεια της ταινίας μπορέσαμε να απολαύσουμε και τα unit performances που ξεχώρισαν στο setlist, όπως το «Teeth» με τους Jungwon, Heeseung, Sunoo και Ni-ki, αλλά και το «Lucifer» με τους Jay, Jake και Sunghoon. Ήταν από εκείνες τις στιγμές που όλη η αίθουσα παρακολουθούσε με ενθουσιασμό, απολαμβάνοντας την ενέργεια των performances σαν να βρισκόταν πραγματικά μέσα σε ένα concert venue.

Παράλληλα, μέσα από το concert film καταφέραμε να απολαύσουμε και μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ENHYPEN, όπως τα «Given-Taken», «Bite Me», «Sweet Venom», «XO (Only If You Say Yes)» και «Fatal Trouble», μαζί με πολλά ακόμη τραγούδια που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους fans.

Αυτό που έκανε τη βραδιά πραγματικά ξεχωριστή ήταν πραγματικά το κοινό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής ο κόσμος τραγουδούσε και χόρευε, μεταφέροντας μέσα στην αίθουσα μια αυθεντική συναυλιακή ατμόσφαιρα. Υπήρχαν στιγμές που ένιωθες ότι η μεγάλη οθόνη εξαφανιζόταν και ότι βρισκόμασταν όλοι μαζί σε μια πραγματική συναυλία των ENHYPEN κάπου στο εξωτερικό.

Ήταν μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια, ενθουσιασμό και κοινές στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται. Για όσους βρεθήκαμε εκεί, το «Walk the Line» δεν ήταν απλώς μια ταινία. Ήταν μια μικρή γεύση από το τι σημαίνει να ζεις μια συναυλία των ENHYPEN μαζί με άλλους like minded fans που μοιράζονται την ίδια αγάπη για τη μουσική τους και ξέρουν να απολαμβάνουν τη στιγμή.

