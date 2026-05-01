Ηigh protein πίτσα μόνο με 5 υλικά

Αν αγαπάς την πίτσα αλλά θέλεις κάτι πιο ελαφρύ, πιο ισορροπημένο και με περισσότερη πρωτεΐνη, τότε αυτή η εκδοχή είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Η υγιεινή πρωτεϊνική πίτσα δεν στερείται γεύσης, αντιθέτως σου δίνει την ίδια απόλαυση με μια πιο «fit» προσέγγιση, ιδανική για καθημερινό γεύμα ή για όταν θέλεις κάτι χορταστικό χωρίς τύψεις. Με απλά υλικά και εύκολη διαδικασία, μπορείς να τη φτιάξεις στο σπίτι σου χωρίς κόπο και χωρίς περίπλοκες τεχνικές.

Υλικά για τη βάση (πρωτεϊνική ζύμη)

200 γρ γιαούρτι στραγγιστό (2% ή 5%)

1 αυγό

120 γρ αλεύρι βρώμης ή αλεσμένη βρώμη

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

λίγο αλάτι

Για τη γέμιση

Σάλτσα ντομάτας χωρίς ζάχαρη

Γαλοπούλα ή κοτόπουλο σε λεπτές φέτες

Light τυρί ή mozzarella

Λαχανικά της επιλογής σου (πιπεριές, μανιτάρια, κρεμμύδι)

Λίγη ρίγανη

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ ανακατεύεις το γιαούρτι, το αυγό, το αλεύρι βρώμης, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι μέχρι να δημιουργηθεί μια μαλακή ζύμη. Την απλώνεις σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και της δίνεις σχήμα πίτσας. Ψήνεις τη βάση για περίπου 10 λεπτά στους 180°C μέχρι να σταθεροποιηθεί ελαφρώς. Στη συνέχεια προσθέτεις τη σάλτσα ντομάτας, τη γαλοπούλα ή το κοτόπουλο, τα λαχανικά και το τυρί. Ψήνεις για άλλα 10-15 λεπτά μέχρι να λιώσει το τυρί και να πάρει χρυσαφένιο χρώμα η επιφάνεια.

Tips για πιο fit αποτέλεσμα

Μπορείς να προσθέσεις cottage cheese για έξτρα πρωτεΐνη

Αν θέλεις πιο τραγανή βάση, άφησε τη ζύμη λίγο παραπάνω στον πρώτο ψήσιμο

Αντικατέστησε το κρέας με τόνο ή φυτική πρωτεΐνη για διαφορετικές εκδοχές

Η υγιεινή πρωτεϊνική πίτσα είναι μια έξυπνη λύση όταν θέλεις να απολαύσεις κάτι νόστιμο χωρίς να ξεφεύγεις από τη διατροφή σου. Χορταστική, εύκολη και προσαρμόσιμη, μπορεί να γίνει η αγαπημένη σου επιλογή για κάθε μέρα της εβδομάδας.

