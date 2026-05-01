Life 01.05.2026

Ηigh protein πίτσα μόνο με 5 υλικά

Αν αγαπάς την πίτσα αλλά θέλεις κάτι πιο ελαφρύ, πιο ισορροπημένο και με περισσότερη πρωτεΐνη, τότε αυτή η εκδοχή είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Η υγιεινή πρωτεϊνική πίτσα δεν στερείται γεύσης, αντιθέτως σου δίνει την ίδια απόλαυση με μια πιο «fit» προσέγγιση, ιδανική για καθημερινό γεύμα ή για όταν θέλεις κάτι χορταστικό χωρίς τύψεις. Με απλά υλικά και εύκολη διαδικασία, μπορείς να τη φτιάξεις στο σπίτι σου χωρίς κόπο και χωρίς περίπλοκες τεχνικές.

Υλικά για τη βάση (πρωτεϊνική ζύμη)

  • 200 γρ γιαούρτι στραγγιστό (2% ή 5%)
  • 1 αυγό
  • 120 γρ αλεύρι βρώμης ή αλεσμένη βρώμη
  • 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
  • λίγο αλάτι

Για τη γέμιση

  • Σάλτσα ντομάτας χωρίς ζάχαρη
  • Γαλοπούλα ή κοτόπουλο σε λεπτές φέτες
  • Light τυρί ή mozzarella
  • Λαχανικά της επιλογής σου (πιπεριές, μανιτάρια, κρεμμύδι)
  • Λίγη ρίγανη
Εκτέλεση

  1. Σε ένα μπολ ανακατεύεις το γιαούρτι, το αυγό, το αλεύρι βρώμης, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι μέχρι να δημιουργηθεί μια μαλακή ζύμη. Την απλώνεις σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και της δίνεις σχήμα πίτσας. Ψήνεις τη βάση για περίπου 10 λεπτά στους 180°C μέχρι να σταθεροποιηθεί ελαφρώς.
  2. Στη συνέχεια προσθέτεις τη σάλτσα ντομάτας, τη γαλοπούλα ή το κοτόπουλο, τα λαχανικά και το τυρί. Ψήνεις για άλλα 10-15 λεπτά μέχρι να λιώσει το τυρί και να πάρει χρυσαφένιο χρώμα η επιφάνεια.
Tips για πιο fit αποτέλεσμα

  • Μπορείς να προσθέσεις cottage cheese για έξτρα πρωτεΐνη
  • Αν θέλεις πιο τραγανή βάση, άφησε τη ζύμη λίγο παραπάνω στον πρώτο ψήσιμο
  • Αντικατέστησε το κρέας με τόνο ή φυτική πρωτεΐνη για διαφορετικές εκδοχές

Η υγιεινή πρωτεϊνική πίτσα είναι μια έξυπνη λύση όταν θέλεις να απολαύσεις κάτι νόστιμο χωρίς να ξεφεύγεις από τη διατροφή σου. Χορταστική, εύκολη και προσαρμόσιμη, μπορεί να γίνει η αγαπημένη σου επιλογή για κάθε μέρα της εβδομάδας.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Το «Walk the Line» των ENHYPEN έφερε τη συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη

01.05.2026
5 hacks που κάνουν τη διαφορά στο στεφάνι της Πρωτομαγιάς

5 hacks που κάνουν τη διαφορά στο στεφάνι της Πρωτομαγιάς

01.05.2026

Οδηγός επιβίωσης για την Πρωτομαγιά – Τα πιο relatable memes για όσους ΔΕΝ βγήκαν σήμερα
Οδηγός επιβίωσης για την Πρωτομαγιά – Τα πιο relatable memes για όσους ΔΕΝ βγήκαν σήμερα

01.05.2026
Η ιστορία της Πρωτομαγιάς από το Σικάγο μέχρι το μαγιάτικο στεφάνι
Η ιστορία της Πρωτομαγιάς από το Σικάγο μέχρι το μαγιάτικο στεφάνι

01.05.2026
5 hacks που κάνουν τη διαφορά στο στεφάνι της Πρωτομαγιάς
5 hacks που κάνουν τη διαφορά στο στεφάνι της Πρωτομαγιάς

01.05.2026
Το νέο lob της Kendall Jenner είναι το κούρεμα που θες για την άνοιξη
Το νέο lob της Kendall Jenner είναι το κούρεμα που θες για την άνοιξη

01.05.2026
«Φεγγάρι των Λουλουδιών»: Ποια 4 ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος του Μαΐου
«Φεγγάρι των Λουλουδιών»: Ποια 4 ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος του Μαΐου

01.05.2026
Αυτό είναι το shoe trend που «απειλεί» να εκθρονίσει τα sneakers
Αυτό είναι το shoe trend που «απειλεί» να εκθρονίσει τα sneakers

01.05.2026
5 ασκήσεις που θα κάνουν την καμπούρα… παρελθόν
5 ασκήσεις που θα κάνουν την καμπούρα… παρελθόν

30.04.2026
Μάθε πώς να φτιάξεις γρήγορα το πιο υγιεινό αλμυρό cake με 5 υλικά
Μάθε πώς να φτιάξεις γρήγορα το πιο υγιεινό αλμυρό cake με 5 υλικά

30.04.2026
Έχεις τοξικό σύντροφο; 5 τρόποι να τον εντοπίσεις γρήγορα
Έχεις τοξικό σύντροφο; 5 τρόποι να τον εντοπίσεις γρήγορα

30.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αντεπίθεση με παροχές που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ετοιμάζει ο Μητσοτάκης

Αντεπίθεση με παροχές που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ετοιμάζει ο Μητσοτάκης

Πρωτομαγιά με χειμωνιάτικο σκηνικό: Πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

Πρωτομαγιά με χειμωνιάτικο σκηνικό: Πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου