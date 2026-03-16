Σχεδόν 2 εκατ. υπογραφές για να μείνει ο Heeseung στους ENHYPEN

Μαζική διαδικτυακή καμπάνια ζητά από τις εταιρείες BELIFT LAB και HYBE να επιτρέψουν στον Heeseung να ακολουθήσει σόλο καριέρα χωρίς να αποχωρήσει από το συγκρότημα

Ισχυρό κύμα αντιδράσεων προκάλεσε η ανακοίνωση της αποχώρησης του Heeseung από το συγκρότημα ENHYPEN, με σχεδόν 2 εκατομμύρια θαυμαστές να υπογράφουν μέσα σε λίγες ημέρες διαδικτυακή καμπάνια ζητώντας την αναθεώρηση της απόφασης. Η εταιρεία BELIFT LAB ανακοίνωσε στις 10 Μαρτίου ότι ο Heeseung θα αποχωρήσει από το συγκρότημα προκειμένου να επικεντρωθεί στη σόλο καριέρα του. Η απόφαση προκάλεσε έντονη αντίδραση από τους θαυμαστές του συγκροτήματος, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Διάβασε επίσης: Οι BTS επανέρχονται δυναμικά με νέο look στο Arirang

Μέσα σε μόλις 2 ημέρες, μια διαδικτυακή καμπάνια στην πλατφόρμα Change.org συγκέντρωσε περισσότερες από 1,23 εκατομμύρια υπογραφές. Το αίτημα απευθύνεται τόσο στη BELIFT LAB όσο και στη μητρική εταιρεία HYBE και ζητά να επιτραπεί στον Heeseung να πραγματοποιεί σόλο δραστηριότητες χωρίς να εγκαταλείψει τους ENHYPEN.

Οι δημιουργοί της καμπάνιας έγραψαν το κείμενο στα κορεατικά, στα ιαπωνικά και στα αγγλικά, αντανακλώντας τη διεθνή βάση θαυμαστών του συγκροτήματος. Στο μήνυμα τονίζεται ότι οι θαυμαστές στηρίζουν την καλλιτεχνική εξέλιξη του Heeseung, αλλά θεωρούν ότι η σόλο πορεία του δεν χρειάζεται να σημαίνει αποχώρηση από την ομάδα.

«Υποστηρίζουμε πλήρως την καλλιτεχνική ανάπτυξη του Heeseung και την ευκαιρία να εξερευνήσει τη σόλο μουσική του πορεία», αναφέρεται στην καμπάνια. «Ωστόσο πιστεύουμε ακράδαντα ότι μια σόλο καριέρα δεν θα έπρεπε να απαιτεί την αποχώρηση από τους ENHYPEN».

Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται ότι στη βιομηχανία της K-pop πολλοί καλλιτέχνες συνδυάζουν με επιτυχία τη συμμετοχή σε συγκροτήματα με σόλο δραστηριότητες, ακόμη και σε συγκροτήματα που ανήκουν στην ίδια εταιρική οικογένεια της HYBE.

Διάβασε επίσης: Οι BLACKPINK σαρώνουν τα charts με το Deadline

Οι θαυμαστές χαρακτηρίζουν τον Heeseung «αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των ENHYPEN ως τραγουδιστή, ερμηνευτή και σημαντικού μέλους της ομάδας». Το αίτημα καταλήγει με την έκκληση να διατηρηθεί το συγκρότημα με τα 7 μέλη του. «Η δύναμη των ENHYPEN ήταν πάντα τα 7 μέλη που μεγαλώνουν και εξελίσσονται μαζί. Ελπίζουμε ότι η εταιρεία θα επανεξετάσει την απόφαση και θα βρει έναν τρόπο ώστε η σόλο καλλιτεχνική πορεία του Heeseung να αναπτυχθεί χωρίς να χωριστεί από το συγκρότημα».

Η BELIFT LAB απάντησε σε σχετική ερώτηση του Billboard εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασης. Σε δήλωση της εταιρείας αναφέρεται ότι η επιλογή έγινε έπειτα από εκτεταμένες συζητήσεις. «Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το να επιτρέψουμε στον Heeseung να επικεντρωθεί πλήρως στη σόλο καριέρα του, αντί να συνδυάζει σόλο δραστηριότητες μέσα στην ομάδα, θα είναι η πιο ικανοποιητική προσέγγιση τόσο για τους ENHYPEN όσο και για τον Heeseung».

Η συναισθηματική αντίδραση των θαυμαστών αποτυπώνεται και στα σχόλια της καμπάνιας. Ένα από τα πιο δημοφιλή μηνύματα, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 14.000 θετικές αξιολογήσεις, γράφτηκε από μια θαυμάστρια με το όνομα Amanda και απευθύνεται απευθείας στον καλλιτέχνη.

«Οι ENHYPEN δεν είναι οι ίδιοι χωρίς εσένα», αναφέρει. «Η φωνή σου, το ταλέντο σου και η παρουσία σου είναι τεράστιο μέρος αυτού που κάνει το συγκρότημα τόσο ξεχωριστό. Είσαι ο μεγαλύτερος αδελφός που στηρίζει τα μέλη και ο καλλιτέχνης που παρηγορεί τόσους θαυμαστές, ανάμεσά τους και εμένα».

Η ανακοίνωση της αποχώρησης προκάλεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με το χρονικό σημείο της απόφασης. Την ίδια εβδομάδα το συγκρότημα ENHYPEN είχε προγραμματίσει διαδικτυακές συναντήσεις με θαυμαστές στις οποίες επρόκειτο να συμμετάσχουν και τα 7 μέλη. Τελικά στις 11 Μαρτίου συμμετείχαν μόνο τα υπόλοιπα 6 μέλη, ενώ οι συναντήσεις με τον Heeseung αναβλήθηκαν.

Την ίδια στιγμή το συγκρότημα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο της καριέρας του. Το νέο άλμπουμ των ENHYPEN με τίτλο «THE SIN : VANISH» πούλησε περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως μέσα στην πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, σημειώνοντας το μεγαλύτερο ντεμπούτο για το 2026 μέχρι στιγμής. Οι συνολικές πωλήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα.

Ο Heeseung, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Lee Heeseung, γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2001 και θεωρείται από πολλούς έναν από τους πιο πολυδιάστατους καλλιτέχνες της K-pop σκηνής. Εκτός από τραγουδιστής και χορευτής είναι επίσης πιανίστας, κιθαρίστας, τραγουδοποιός και συνθέτης. Πριν από το ντεμπούτο του στους ENHYPEN είχε εκπαιδευτεί στη BIGHIT MUSIC μαζί με τα μέλη του συγκροτήματος Tomorrow X Together. Η τελική του ένταξη στους ENHYPEN προέκυψε μέσα από το τηλεοπτικό μουσικό πρόγραμμα «I Land», όπου κατέλαβε την 5η θέση.

Στο προσωπικό του μήνυμα προς τους θαυμαστές, ο Heeseung εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από μακρά περίοδο σκέψης και συζητήσεων με την εταιρεία. «Τα τελευταία 6 χρόνια ήταν γεμάτα στιγμές που δύσκολα μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Ήταν απίστευτα σημαντικές και πολύτιμες για εμένα», έγραψε.

Ο καλλιτέχνης τόνισε επίσης ότι οι αναμνήσεις του με τα μέλη του συγκροτήματος και τους θαυμαστές θα παραμείνουν για πάντα ξεχωριστές. «Αυτές οι στιγμές θα είναι πάντα από τις πιο φωτεινές και αξέχαστες της ζωής μου. Δεν θα τις ξεχάσω ποτέ και θέλω να συνεχίσω να στηρίζω τους ENHYPEN ως κάποιος που θα τους ενθαρρύνει πάντα».

Παρά τις εξηγήσεις της εταιρείας και του ίδιου του καλλιτέχνη, το μέγεθος της διαδικτυακής κινητοποίησης δείχνει πόσο ισχυρός παραμένει ο δεσμός ανάμεσα στον Heeseung και τους θαυμαστές των ENHYPEN σε ολόκληρο τον κόσμο.

Διάβασε επίσης: Οι aespa ενώνoυν K-pop και anime στο νέο τραγούδι Attitude

Δες κι αυτό…