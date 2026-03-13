Μουσικά Νέα 13.03.2026

Οι BTS επανέρχονται δυναμικά με νέο look στο Arirang

Οι RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V και Jung Kook εμφανίζονται με κοστούμια στο νέο οπτικό υλικό του album που κυκλοφορεί στις 20 Μαρτίου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια νέα εποχή ξεκινά για τους BTS, καθώς το δημοφιλές K-pop συγκρότημα ετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του με το νέο άλμπουμ «Arirang». Η BigHit Entertainment αποκάλυψε το επίσημο artwork του άλμπουμ, παρουσιάζοντας τους RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V και Jung Kook με κομψά κοστούμια και σοβαρό ύφος, σε μια εικόνα που αποπνέει ωριμότητα και αυτοπεποίθηση.

Στο οπτικό υλικό, τα 7 μέλη του συγκροτήματος εμφανίζονται ιδιαίτερα καλοντυμένα και αποφασιστικά, ενώ κάθε μέλος έχει επίσης το δικό του κοντινό πορτρέτο. Το «Arirang» αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 20 Μαρτίου και θα αποτελέσει το 5ο άλμπουμ των BTS, καθώς και την πρώτη ολοκληρωμένη κυκλοφορία του συγκροτήματος έπειτα από 6 χρόνια.

Το συγκρότημα έχει ήδη δημοσιεύσει τη λίστα τραγουδιών του άλμπουμ, το οποίο περιλαμβάνει 14 κομμάτια.

Το «Arirang» αποτελεί τη συνέχεια του «Be», που κυκλοφόρησε το 2020 και έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200. Το άλμπουμ εκείνο περιλάμβανε τις μεγάλες επιτυχίες «Life Goes On» και «Dynamite», οι οποίες έφτασαν στην κορυφή του Billboard Hot 100.

Η πιο ώριμη αισθητική που παρουσιάζουν οι BTS στο νέο artwork αντικατοπτρίζει και τη χρονική στιγμή της επιστροφής τους, καθώς τα μέλη του συγκροτήματος ολοκλήρωσαν την περασμένη χρονιά την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία στη Νότια Κορέα, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν νέο κύκλο μουσικής δραστηριότητας.

Οι BTS συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους εκπροσώπους της K-pop παγκοσμίως. Το συγκρότημα έχει κατακτήσει 6 φορές την κορυφή του Billboard 200, μεταξύ των οποίων και με το άλμπουμ «Proof» το 2022, ενώ έχει σημειώσει επίσης 6 No. 1 επιτυχίες στο Billboard Hot 100.

Παράλληλα, οι BTS τιμήθηκαν 2 φορές με τον τίτλο IFPI Global Recording Artist of the Year, το 2020 και το 2021, γράφοντας ιστορία ως το πρώτο μουσικό σχήμα που κατακτά τη διάκριση σε 2 συνεχόμενα χρόνια.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του συγκροτήματος θα συνοδευτεί και από μια μεγάλη ζωντανή εκδήλωση με τίτλο «BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG», η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά στις 21 Μαρτίου από την πλατεία Gwanghwamun στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

Το «Arirang» παίρνει το όνομά του από ένα παραδοσιακό κορεατικό λαϊκό τραγούδι. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της BigHit Entertainment που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο, «το τραγούδι ξεπερνά τον χρόνο και τις γενιές και έχει συνδεθεί διαχρονικά με συναισθήματα σύνδεσης, απόστασης και επανένωσης». Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι το άλμπουμ αποτελεί «ένα βαθιά στοχαστικό έργο» που εξερευνά την ταυτότητα και τις ρίζες των παγκόσμιων pop σταρ.

