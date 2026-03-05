Μουσικά Νέα 05.03.2026

Οι BTS αποκαλύπτουν τη λίστα τραγουδιών του νέου τους album ARIRANG

Το Κ-pop συγκρότημα BTS παρουσίασε τους τίτλους των νέων τραγουδιών πριν από την κυκλοφορία του album ARIRANG στις 20 Μαρτίου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το παγκόσμιο K-pop συγκρότημα BTS αποκάλυψε τη λίστα τραγουδιών του νέου άλμπουμ «ARIRANG», παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τους τίτλους των 14 κομματιών που θα περιλαμβάνει η πολυαναμενόμενη δισκογραφική δουλειά. Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη 3 Μαρτίου μέσω των επίσημων λογαριασμών των BTS στο Instagram και στο Weverse, όπου το συγκρότημα δημοσίευσε ένα γραφικό με τη σειρά των τραγουδιών του άλμπουμ. Σύμφωνα με τη δημοσίευση, το άλμπουμ «ARIRANG» θα ανοίγει με το τραγούδι «Body to Body» και θα ακολουθούν τα κομμάτια «Hooligan», «Aliens», «FYA», «2.0», «No. 29» και «SWIM». Στη συνέχεια η λίστα των τραγουδιών περιλαμβάνει τα «Merry Go Round», «NORMAL», «Like Animals», «they don’t know ’bout us», «One More Night», «Please» και «Into the Sun», ολοκληρώνοντας τη σειρά των 14 κομματιών.

Το συγκρότημα BTS αποτελείται από τους RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V και Jung Kook. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη νέα κυκλοφορία, τα μέλη του συγκροτήματος συμμετείχαν στη συγγραφή όλων των τραγουδιών του άλμπουμ. Παράλληλα ανακοινώθηκαν και οι παραγωγοί που συμμετείχαν στη δημιουργία της νέας δουλειάς. Ανάμεσά τους βρίσκονται γνωστά ονόματα της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας όπως ο Diplo, ο Kevin Parker του συγκροτήματος Tame Impala, ο Mike WiLL Made It και ο Ryan Tedder.

Το «ARIRANG» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου και θα αποτελέσει το πρώτο άλμπουμ των BTS με πλήρη συμμετοχή όλων των μελών μετά από 6 χρόνια. Η προηγούμενη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος ήταν το άλμπουμ «Be», το οποίο κυκλοφόρησε το 2020 και έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200. Το άλμπουμ «Be» περιλάμβανε επίσης τα τραγούδια «Life Goes On» και «Dynamite», τα οποία κατέκτησαν την κορυφή του Billboard Hot 100 και συνέβαλαν στην παγκόσμια επιτυχία του συγκροτήματος.

www.instagram.com/bts.bighitsoffiicial

Παρότι οι θαυμαστές των BTS, γνωστοί ως ARMY, δεν έχουν ακόμη ακούσει κανένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ πριν από την κυκλοφορία του, θεωρούν ότι το τραγούδι «SWIM» ενδέχεται να αποτελέσει το βασικό single της κυκλοφορίας. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι στη δημοσίευση των BTS το συγκεκριμένο τραγούδι εμφανίζεται με διαφορετική επισήμανση από τα υπόλοιπα, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης χρησιμοποιείται και το hashtag «BTS_SWIM». Με την αποκάλυψη της λίστας τραγουδιών του «ARIRANG», το συγκρότημα BTS εντείνει την προσμονή για μία από τις σημαντικότερες δισκογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς στη διεθνή ποπ σκηνή.

album Arirang BTS Instagram K-pop
