Το «αντίο» του Pieter Mulier προς τον οίκο Alaïa στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Ο Pieter Mulier αποχαιρετά τον οίκο Alaïa με μια συλλογή που επιβεβαιώνει τη μοναδική του αισθητική, πριν αναλάβει τον οίκο Versace
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, η συλλογή Φθινόπωρο/Καλοκαίρι 2026 του Pieter Mulier για τον οίκο Alaïa αποτέλεσε μια συναισθηματική αποχαιρετιστήρια στιγμή, καθώς ο Βέλγος σχεδιαστής θα αναλάβει τον ρόλο του νέου δημιουργικού διευθυντή της Versace τον Ιούλιο του 2026. Το front row συγκέντρωσε κορυφαία ονόματα της μόδας, όπως οι Matthieu Blazy και Raf Simons, ενώ η ατμόσφαιρα κορυφώθηκε με ένα θερμό standing ovation και μουσική που τόνιζε την ένταση της στιγμής. Στους τοίχους του βιομηχανικού χώρου προβάλλονταν πορτρέτα των μελών του atelier από τον Keizo Kitajima, υπογραμμίζοντας το μήνυμα ενότητας και αναγνώρισης της δουλειάς της ομάδας.

Η αισθητική του Mulier στο Alaïa παραμένει πιστή στην απλότητα και τη φόρμα. Η συλλογή ξεκίνησε με minimal, εφαρμοστά slip dresses που ανακαλούν το πνεύμα των ’90s και της body-con μόδας, θέτοντας τα θεμέλια για μια μινιμαλιστική αλλά εκλεπτυσμένη αποχαιρετιστήρια γραμμή.

Umberto Fratini/Courtesy of Alaïa

Ακολούθησαν μακριά tailored double-breasted παλτό με γάντια, ντραπέ φορέματα με γεωμετρικά croc-effect panels, column maxidresses και ruffled dresses με ψηλά ανοίγματα στα πλάγια. Αναδρομές από τα αρχεία του οίκου εμφανίστηκαν επίσης μέσα από hooded draped dresses και oversized outerwear, αποδεικνύοντας τη συνέπεια της καλλιτεχνικής προσέγγισης του σχεδιαστή.

Umberto Fratini/Courtesy of Alaïa
Umberto Fratini/Courtesy of Alaïa
Umberto Fratini/Courtesy of Alaïa

Η συλλογή περιλάμβανε επίσης πιο παιχνιδιάρικα και conceptual κομμάτια που οι φανατικοί του Mulier αναγνωρίζουν αμέσως. Swing coats με ‘60s επιρροές, skirt suits με απρόσμενα γούνινα trim, one-and-done παλτό με frilled tiers και δερμάτινα σακάκια συνδυασμένα με cascading pleated tutus. Ένα ιδιαίτερα προκλητικό look ήταν ένα sculptural marmalade tube dress με cuffs που στερεώνονταν στους αστραγάλους, δείχνοντας το θάρρος του σχεδιαστή να υπερβεί τις παραδοσιακές σιλουέτες.

Umberto Fratini/Courtesy of Alaïa
Umberto Fratini/Courtesy of Alaïa

Με αυτή τη συλλογή, ο Pieter Mulier έκλεισε το κεφάλαιο του στον Alaïa, αφήνοντας το κοινό να περιμένει με ανυπομονησία τον τρόπο που θα ερμηνεύσει την κληρονομιά της Versace τους επόμενους μήνες. Η παρουσίαση απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι η απλότητα, η φόρμα και η αφοσίωση στη λεπτομέρεια παραμένουν η απόλυτη γλώσσα αγάπης της μόδας για τον Mulier.

Κεντρική εικόνα: Umberto Fratini/Courtesy of Alaïa

