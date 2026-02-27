Η Kate Moss έκλεισε με τον πιο sexy τρόπο το πρώτο runway του Demna Gvasalia για τον οίκο Gucci

Η Kate Moss κλείνει το show του οίκου Gucci με αξεπέραστη λάμψη, φορώντας ένα σέξι μαύρο φόρεμα που αναδεικνύει τη θρυλική της σιλουέτα

Η Kate Moss έκλεισε με απόλυτο στυλ τo show του οίκου Gucci στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου με ένα μαύρο maxi φόρεμα που αγκάλιαζε τέλεια τη σιλουέτα της. Η ανοιχτή πλάτη κατέληγε πολύ χαμηλά, αποκαλύπτοντας με κομψό τρόπο το ψεύτικο εφέ του «g-string» με το iconic logo του οίκου, χαρίζοντας στο φινάλε μια θρυλική αίσθηση λάμψης και sensuality.

Ο Demna Gvasalia παρουσίασε τη συλλογή Fall/Winter 2026-2027, φέρνοντας την avant-garde αισθητική του στο ιστορικό ιταλικό brand. Η εμφάνιση του supermodel έδωσε έμφαση στην έντονη, ’90s αισθητική που χαρακτήριζε τον Tom Ford κατά την περίοδο που κατείχε τα ηνία του οίκου, συνδυάζοντας sex appeal και εκλεπτυσμένη πολυτέλεια.

Διάβασε επίσης: Emporio Armani F/W 26-27: Μια μουσική συμφωνία ανάμεσα στην πειθαρχία και την ελευθερία

Το catwalk ήταν γεμάτο λάμψη, με grunge makeup look, σκούρες αποχρώσεις από βαθύ μπλε έως μαύρο, και διακριτικά floral prints κάτω από σκοτεινά outfits. Οι στενές σιλουέτες αγκάλιαζαν το σώμα, δημιουργώντας έντονη δυναμική και κομψότητα, ενώ κάθε λεπτομέρεια του styling έπαιζε με την ισορροπία ανάμεσα στην πρόκληση και την πολυτέλεια.

Η παρουσία της Kate Moss στο φινάλε ήταν το απόλυτο iconic moment της επίδειξης. Με την αυτοπεποίθηση και την ακαταμάχητη λάμψη της, έκανε τη στιγμή αξέχαστη, επιβεβαιώνοντας ότι η Gucci υπό τον Gvasalia συνεχίζει να είναι τολμηρή, sexy και ακαταμάχητη.

Διάβασε επίσης: Prada F/W 26-27: Η συλλογή που επανερμηνεύει τη γυναικεία γκαρνταρόμπα μέσα από τις ατέλειες

Δες κι αυτό…