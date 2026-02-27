Fashion 27.02.2026

Prada F/W 26-27: Η συλλογή που επανερμηνεύει τη γυναικεία γκαρνταρόμπα μέσα από τις ατέλειες

Μέσα από στρώσεις, αντιθέσεις και σκόπιμες «ατέλειες», η Prada προτείνει μια νέα προσέγγιση στη σύγχρονη γυναικεία ταυτότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια εποχή όπου η μόδα μοιάζει να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να αναπαράγει αδιάκοπα τον εαυτό της, ο οίκος Prada προτείνει κάτι σχεδόν ανατρεπτικό: να σταματήσουμε να ψάχνουμε το «καινούργιο» και να επανεφεύρουμε όσα ήδη έχουμε. Η συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-27 δεν ήταν απλώς μια επίδειξη ρούχων στο Μιλάνο, ήταν μια μελέτη πάνω στη δύναμη του layering, της μεταμόρφωσης και της προσωπικής ερμηνείας.

Στην πασαρέλα εμφανίστηκαν μόλις 15 μοντέλα, όμως τα looks έμοιαζαν πολλαπλάσια. Το μυστικό; Κανένα outfit δεν ήταν αυτόνομο. Κάθε σύνολο λειτουργούσε ως βάση για το επόμενο. Ένα παλτό φοριόταν κλειστό και αυστηρό στο πρώτο πέρασμα, για να αποκαλύψει στη συνέχεια ένα φόρεμα ή ένα tailored σορτς κρυμμένο από κάτω. Ένα πλεκτό αφαιρούνταν, ένα κασκόλ προστιθέμενο άλλαζε αμέσως τη διάθεση.

Η συλλογή έπαιξε με αντιθέσεις. Aυστηρά, ελαφρώς κοντύτερα παλτό συνδυάστηκαν με πολύχρωμα κασκόλ και υπερμεγέθεις μανσέτες. Διάφανα φορέματα «σκέπαζαν» structured two-pieces, δημιουργώντας μια αίσθηση μυστηρίου. Υφάσματα έδειχναν επίτηδες τσαλακωμένα, τελειώματα έμοιαζαν ανολοκλήρωτα, ενώ λεπτομέρειες με κρύσταλλα στόλιζαν kitten heels και κάλτσες.

Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στο εκλεπτυσμένο και το αδέξια γοητευτικό αποτελεί διαχρονικό στοιχείο του οίκου. Η συν-δημιουργική κατεύθυνση της Miuccia Prada και του Raf Simons επιβεβαιώνει ότι το «λάθος» μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρον από το άψογο. Ένα ρομαντικό φόρεμα αποκτά νέα ταυτότητα με ένα αθλητικό φερμουάρ στο κέντρο, ενώ ένα αυστηρό σύνολο μετατρέπεται σε urban statement με την προσθήκη ενός bomber.

Capsule γκαρνταρόμπα, αλλά αλλιώς

Αν η έννοια της capsule wardrobe συνδέεται συχνά με ουδέτερα basics, εδώ επαναπροσδιορίζεται. O οίκος Prada προτείνει μια κάψουλα γεμάτη χρώμα, διαφάνειες, απρόσμενες αναλογίες. Τα ίδια παπούτσια, knee-high μπότες με κορδόνια ή γόβες με κρυστάλλους, επανέρχονταν σε διαφορετικά looks, αποδεικνύοντας ότι η επανάληψη δεν είναι περιορισμός αλλά υπογραφή.

Η πολλαπλότητα της σύγχρονης γυναίκας

Πίσω από τις στιλιστικές επιλογές κρύβεται ένα βαθύτερο σχόλιο. Η γυναίκα δεν έχει μία μόνο εκδοχή μέσα στην ημέρα της. Είναι επαγγελματίας, φίλη, σύντροφος, μοναχική, τολμηρή, ευάλωτη. Τα ρούχα της οφείλουν να ακολουθούν αυτή τη ρευστότητα. Ένα look γραφείου μπορεί, με μια αφαίρεση ή μια προσθήκη, να μετατραπεί σε βραδινό σύνολο. Όχι μέσω πλήρους αλλαγής, αλλά μέσω αποκάλυψης.

Σε μια βιομηχανία που φλερτάρει ολοένα και περισσότερο με την τεχνητή τελειότητα και την ομοιομορφία, ο οίκος υπενθυμίζει τη γοητεία της ανθρώπινης παρέμβασης. Το ατελές, το αυθόρμητο, το συναισθηματικό, αυτά είναι τα στοιχεία που δεν αντιγράφονται από αλγόριθμους.

Η συλλογή F/W 26-27 δεν πρότεινε απλώς τι θα φορέσουμε τον επόμενο χειμώνα. Πρότεινε έναν τρόπο να σκεφτόμαστε το ντύσιμο: ως μια ζωντανή διαδικασία, ένα παιχνίδι ρόλων, μια καθημερινή πράξη δημιουργίας. Και ίσως, τελικά, ως μια μικρή επανάσταση μέσα στη ντουλάπα μας.

