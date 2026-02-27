10 αγαπημένα hits που γράφτηκαν από πασίγνωστους τραγουδιστές και τα τραγούδησαν άλλοι

Από την Taylor Swift μέχρι τη Sia, δες ποιοι superstars έγραψαν τραγούδια που έγιναν επιτυχίες σε άλλες φωνές

Στην pop βιομηχανία, η φωνή που ακούμε δεν είναι πάντα και το μυαλό που κρύβεται πίσω από τους στίχους. Πολλά από τα μεγαλύτερα hits των τελευταίων δεκαετιών δεν γεννήθηκαν αποκλειστικά στο στούντιο του καλλιτέχνη που τα ερμήνευσε, αλλά γράφτηκαν ή συνυπογράφηκαν από άλλους τεράστιους stars της μουσικής σκηνής. Και εδώ είναι που η ιστορία γίνεται πραγματικά ενδιαφέρουσα. Η τραγουδοποιία στην pop λειτουργεί συχνά σαν ένας αόρατος ιστός δημιουργικότητας: καλλιτέχνες γράφουν για άλλους, δοκιμάζουν ήχους που ίσως δεν ταιριάζουν στο προσωπικό τους brand, χαρίζουν τραγούδια που τελικά γίνονται παγκόσμια φαινόμενα. Κάποιες φορές οι δημιουργοί παραμένουν στο παρασκήνιο αλλά άλλες φορές η αποκάλυψη ότι πίσω από ένα τεράστιο hit κρύβεται ένα άλλο equally τεράστιο όνομα, αλλάζει τελείως τον τρόπο που ακούμε το τραγούδι.

Από την Taylor Swift μέχρι τη Sia και από τον Harry Styles μέχρι την Ariana Grande, ιδού 10 κομμάτια που έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες και γράφτηκαν από καλλιτέχνες που είναι ήδη superstars από μόνοι τους.

1. Gabriela – Katseye (Written by Charli XCX)

Το Gabriela των Katseye φέρει έντονα το avant-pop αποτύπωμα της Charli XCX. Η Βρετανίδα pop disruptor είναι γνωστή για τον φουτουριστικό της ήχο και την edgy στιχουργία της, και το τραγούδι αυτό κουβαλά ακριβώς αυτή την ηλεκτρισμένη, σύγχρονη ενέργεια που έχει κάνει την ίδια ξεχωριστή στη διεθνή σκηνή.

2. This Is What You Came For – Rihanna (Written by Taylor Swift)

Ένα από τα μεγαλύτερα dance hits της δεκαετίας του 2010, που τραγούδησε η Rihanna, γράφτηκε από την Taylor Swift. Το κομμάτι, που κυκλοφόρησε σε συνεργασία με τον Calvin Harris, απέδειξε ότι η Swift μπορεί να γράψει εξίσου δυναμικά pop-dance tracks πέρα από το προσωπικό της ρεπερτόριο.

3. California Girls – Katy Perry (Written by Benny Blanco)

Το απόλυτο καλοκαιρινό anthem της Katy Perry συνυπογράφεται από τον hitmaker Benny Blanco. Αν και είναι κυρίως γνωστός ως παραγωγός και τραγουδοποιός πίσω από δεκάδες επιτυχίες, το όνομά του έχει γίνει συνώνυμο των pop hits και το California Girls είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της γραφής του.

4. Till the World Ends – Britney Spears (Written by Kesha)

Το εκρηκτικό club banger της Britney Spears γράφτηκε από την Kesha, η οποία μάλιστα έχει δηλώσει πως το κομμάτι γράφτηκε αρχικά με τη δική της αισθητική στο μυαλό. Η ωμή, party-driven ενέργεια του τραγουδιού φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή της.

5. Diamonds – Rihanna (Written by Sia)

Το Diamonds είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες μπαλάντες της Rihanna και γράφτηκε από τη Sia. Η αγαπημένη δημιουργός έχει χαρίσει επιτυχίες σε αμέτρητους καλλιτέχνες, όμως το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί ίσως το πιο iconic παράδειγμα της ικανότητάς της να γράφει παγκόσμιους ύμνους.

6. Hey Mama – David Guetta, Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack (Written by Bebe Rexha)

Το dance hit Hey Mama μπορεί να έφερε τις υπογραφές μεγάλων DJs και τη φωνή της Nicki Minaj, όμως η βασική του δημιουργός ήταν η Bebe Rexha. Η ίδια έχει χτίσει καριέρα τόσο ως performer όσο και ως τραγουδοποιός, αποδεικνύοντας ότι γνωρίζει άριστα τη συνταγή της επιτυχίας.

7. Ice Cream – BLACKPINK & Selena Gomez (Written by Ariana Grande)

Η pop συνάντηση Ανατολής και Δύσης στο Ice Cream κρύβει πίσω της τη δημιουργική συμβολή της Ariana Grande. Το playful και γλυκό ύφος του κομματιού παραπέμπει έντονα στη δική της pop αισθητική.

8. Just a Little Bit of Your Heart – Ariana Grande (Written by Harry Styles)

Μία από τις πιο συναισθηματικές στιγμές της Ariana Grande γράφτηκε από τον Harry Styles. Η τρυφερότητα και η μελαγχολική απλότητα των στίχων αντανακλούν την ευαισθησία που χαρακτηρίζει και τη δική του τραγουδοποιία.

9. Miss Independent – Kelly Clarkson (Written by Christina Aguilera)

Το δυναμικό pop anthem της Kelly Clarkson συνδέεται και με τη Christina Aguilera στη διαδικασία της δημιουργίας του. Το τραγούδι, που μιλά για γυναικεία αυτονομία και δύναμη, φέρει το ύφος που βασίζεται στη δύναμη της φωνής που χαρακτήριζε τη mainstream pop των 2000s.

10. Party in the U.S.A. – Miley Cyrus (Written by Jessie J)

Ένα από τα πιο feel-good pop τραγούδια όλων των εποχών γράφτηκε από τη Jessie J. Αν και αρχικά προοριζόταν για την ίδια, τελικά κατέληξε στη Miley Cyrus και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα hits της καριέρας της.

