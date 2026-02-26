Μουσικά Νέα 26.02.2026

Rock & Roll Hall of Fame: Shakira, Phil Collins, Mariah Carey και Iron Maiden στη λίστα

Shakira, Lauryn Hill και Phil Collins ανάμεσα στους 17 καλλιτέχνες που διεκδικούν την ένταξη, με τη φετινή λίστα να ξεχωρίζει για τη μεγάλη μουσική ποικιλομορφία της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το «Rock & Roll Hall of Fame» ανακοίνωσε τις 17 υποψηφιότητες για την τάξη του 2026, παρουσιάζοντας μία από τις πιο πολυσυλλεκτικές λίστες των τελευταίων ετών. Ανάμεσα στα ονόματα που διεκδικούν την ένταξη βρίσκονται καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά είδη, από την rock και την pop έως την R&B και το hip hop, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχή διεύρυνση των μουσικών ορίων του θεσμού. Στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται οι The Black Crowes, Jeff Buckley, Mariah Carey, Phil Collins, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, Billy Idol, INXS, Iron Maiden, Joy Division και New Order, New Edition, Oasis, Pink, Sade Adu, Shakira, Luther Vandross και Wu Tang Clan.

Από αυτούς, οι Jeff Buckley, Phil Collins, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, New Edition, Alecia Moore και Shakira εμφανίζονται για πρώτη φορά στη λίστα. Επτά καλλιτέχνες επιστρέφουν μετά από προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες εκλογής, μεταξύ τους οι Mariah Carey, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division και New Order, Oasis και Sade Adu. Η φετινή χρονιά παρουσιάζει αύξηση των υποψηφίων, καθώς το 2025 οι συνολικές συμμετοχές ήταν 14, δηλαδή 3 λιγότερες από τη φετινή λίστα.

mariah_carey
https://www.instagram.com/milanocortina2026/

Διάβασε επίσης: Η Shakira επιστρέφει με συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η επανεμφάνιση των Oasis, παρά την παλαιότερη δημόσια αποστασιοποίηση του Liam Gallagher από τον θεσμό. Η επιτροπή υποψηφιοτήτων δεν φαίνεται να έλαβε υπόψη τις δηλώσεις του, επιτρέποντας στο συγκρότημα να διεκδικήσει ξανά μια θέση στο Hall of Fame. Για ορισμένους καλλιτέχνες, όπως οι Mariah Carey, Iron Maiden, Joy Division και New Order και Oasis, αυτή είναι η 3η υποψηφιότητα, γεγονός που συχνά θεωρείται καθοριστικό βήμα για την τελική εκλογή.

Η φετινή λίστα χαρακτηρίζεται από έντονη παρουσία καλλιτεχνών που εμφανίστηκαν στη μουσική σκηνή κυρίως τη δεκαετία του 1980 και του 1990, ενώ η Alecia Moore έκανε το ντεμπούτο της το 2000. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες ορισμένων φίλων της παλαιότερης rock για την περιορισμένη εκπροσώπηση συγκροτημάτων των δεκαετιών του 1960 και του 1970.

https://www.instagram.com/oasis/

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Phil Collins, ο οποίος είναι ο μοναδικός υποψήφιος του 2026 που έχει ήδη ενταχθεί στο Hall of Fame ως μέλος των Genesis. Αντίστοιχα, ο Jeff Buckley παραμένει μία σπάνια περίπτωση καλλιτέχνη που διεκδικεί την ένταξη με βάση ένα μόνο άλμπουμ, το «Grace» του 1994, πριν από τον θάνατό του το 1997. Παρόμοια πορεία ακολουθεί και η Lauryn Hill, η οποία, παρά τη μακρά σκηνική της παρουσία, κυκλοφόρησε μόλις ένα solo studio άλμπουμ, το «The Miseducation of Lauryn Hill» το 1998.

Η επικαιρότητα φαίνεται συχνά να επηρεάζει τη δυναμική των υποψηφιοτήτων. Ο Phil Collins έχει μιλήσει ανοιχτά για σοβαρά προβλήματα υγείας που τον εμποδίζουν να ηχογραφήσει νέα μουσική, ενώ ο Billy Idol βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο λόγω επερχόμενου ντοκιμαντέρ. Παράλληλα, οι Oasis ενδέχεται να επωφεληθούν από το κύμα δημοσιότητας που δημιούργησε η παγκόσμια περιοδεία τους, η οποία εξαντλήθηκε σε πολλές πόλεις το προηγούμενο έτος.

Οι Iron Maiden έρχονται στην Αθήνα – Παγκόσμια περιοδεία με ελληνικό άρωμα

Η φετινή σύνθεση των υποψηφίων αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, καθώς μόνο περίπου οι μισοί θεωρούνται καθαρά rock καλλιτέχνες, μεταξύ τους οι The Black Crowes, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Billy Idol, INXS, Iron Maiden, Joy Division και New Order και Oasis. Την ίδια στιγμή, η pop εκπροσωπείται έντονα από τη Mariah Carey, την Alecia Moore και τη Shakira, ενώ η R&B και το hip hop από τις Lauryn Hill, New Edition, Luther Vandross και Wu Tang Clan. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 2 μήνες από περίπου 1.200 ψηφοφόρους του θεσμού και τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Απρίλιο. Την ίδια περίοδο θα αποκαλυφθούν και οι επιπλέον τιμώμενοι που θα εισαχθούν μέσω ειδικών κατηγοριών, όπως «Musical Influence», «Musical Excellence» και «Ahmet Ertegun Non Performer Award».

Διάβασε επίσης: Milano Cortina 2026: Η Mariah Carey ξεσήκωσε το San Siro με το «Volare» – Το Auto Cue που έγινε viral

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Iron Maiden Mariah Carey Rock & Roll Hall of Fame Shakira
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Sidi Larbi Cherkaoui: Γνωρίστε τον διάσημο χορογράφο που έρχεται στην Αθήνα με την παράσταση IHSANE

Sidi Larbi Cherkaoui: Γνωρίστε τον διάσημο χορογράφο που έρχεται στην Αθήνα με την παράσταση IHSANE

26.02.2026
Επόμενο
Athens Photo World 2026: Ο θρύλος Don McCullin στην Αθήνα και όλες οι δράσεις του μεγάλου φεστιβάλ

Athens Photo World 2026: Ο θρύλος Don McCullin στην Αθήνα και όλες οι δράσεις του μεγάλου φεστιβάλ

26.02.2026

Δες επίσης

Πάνος Καλίδης: Έντονο περιστατικό με συνεργάτη του κατά την διάρκεια συναυλίας (video)
Μουσικά Νέα

Πάνος Καλίδης: Έντονο περιστατικό με συνεργάτη του κατά την διάρκεια συναυλίας (video)

26.02.2026
Ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στο Release Athens 2026: Μια ονειρική βραδιά δίπλα στη θάλασσα
City Guide

Ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στο Release Athens 2026: Μια ονειρική βραδιά δίπλα στη θάλασσα

26.02.2026
Η Whitney Houston ξανά στο Billion Views Club του YouTube
Μουσικά Νέα

Η Whitney Houston ξανά στο Billion Views Club του YouTube

26.02.2026
Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media
Μουσικά Νέα

Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media

26.02.2026
Akylas: Διεθνείς διακρίσεις και promo tour για τη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Akylas: Διεθνείς διακρίσεις και promo tour για τη Eurovision 2026

26.02.2026
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους

26.02.2026
Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»
Μουσικά Νέα

Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»

26.02.2026
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Μακρόπουλος – Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του
Μουσικά Νέα

Στο νοσοκομείο ο Νίκος Μακρόπουλος – Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του

26.02.2026
Η Shakira επιστρέφει με συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια
Μουσικά Νέα

Η Shakira επιστρέφει με συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια

26.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά