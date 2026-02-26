Rock & Roll Hall of Fame: Shakira, Phil Collins, Mariah Carey και Iron Maiden στη λίστα

Shakira, Lauryn Hill και Phil Collins ανάμεσα στους 17 καλλιτέχνες που διεκδικούν την ένταξη, με τη φετινή λίστα να ξεχωρίζει για τη μεγάλη μουσική ποικιλομορφία της

Το «Rock & Roll Hall of Fame» ανακοίνωσε τις 17 υποψηφιότητες για την τάξη του 2026, παρουσιάζοντας μία από τις πιο πολυσυλλεκτικές λίστες των τελευταίων ετών. Ανάμεσα στα ονόματα που διεκδικούν την ένταξη βρίσκονται καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά είδη, από την rock και την pop έως την R&B και το hip hop, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχή διεύρυνση των μουσικών ορίων του θεσμού. Στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται οι The Black Crowes, Jeff Buckley, Mariah Carey, Phil Collins, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, Billy Idol, INXS, Iron Maiden, Joy Division και New Order, New Edition, Oasis, Pink, Sade Adu, Shakira, Luther Vandross και Wu Tang Clan.

Από αυτούς, οι Jeff Buckley, Phil Collins, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, New Edition, Alecia Moore και Shakira εμφανίζονται για πρώτη φορά στη λίστα. Επτά καλλιτέχνες επιστρέφουν μετά από προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες εκλογής, μεταξύ τους οι Mariah Carey, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division και New Order, Oasis και Sade Adu. Η φετινή χρονιά παρουσιάζει αύξηση των υποψηφίων, καθώς το 2025 οι συνολικές συμμετοχές ήταν 14, δηλαδή 3 λιγότερες από τη φετινή λίστα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η επανεμφάνιση των Oasis, παρά την παλαιότερη δημόσια αποστασιοποίηση του Liam Gallagher από τον θεσμό. Η επιτροπή υποψηφιοτήτων δεν φαίνεται να έλαβε υπόψη τις δηλώσεις του, επιτρέποντας στο συγκρότημα να διεκδικήσει ξανά μια θέση στο Hall of Fame. Για ορισμένους καλλιτέχνες, όπως οι Mariah Carey, Iron Maiden, Joy Division και New Order και Oasis, αυτή είναι η 3η υποψηφιότητα, γεγονός που συχνά θεωρείται καθοριστικό βήμα για την τελική εκλογή.

Η φετινή λίστα χαρακτηρίζεται από έντονη παρουσία καλλιτεχνών που εμφανίστηκαν στη μουσική σκηνή κυρίως τη δεκαετία του 1980 και του 1990, ενώ η Alecia Moore έκανε το ντεμπούτο της το 2000. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες ορισμένων φίλων της παλαιότερης rock για την περιορισμένη εκπροσώπηση συγκροτημάτων των δεκαετιών του 1960 και του 1970.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Phil Collins, ο οποίος είναι ο μοναδικός υποψήφιος του 2026 που έχει ήδη ενταχθεί στο Hall of Fame ως μέλος των Genesis. Αντίστοιχα, ο Jeff Buckley παραμένει μία σπάνια περίπτωση καλλιτέχνη που διεκδικεί την ένταξη με βάση ένα μόνο άλμπουμ, το «Grace» του 1994, πριν από τον θάνατό του το 1997. Παρόμοια πορεία ακολουθεί και η Lauryn Hill, η οποία, παρά τη μακρά σκηνική της παρουσία, κυκλοφόρησε μόλις ένα solo studio άλμπουμ, το «The Miseducation of Lauryn Hill» το 1998.

Η επικαιρότητα φαίνεται συχνά να επηρεάζει τη δυναμική των υποψηφιοτήτων. Ο Phil Collins έχει μιλήσει ανοιχτά για σοβαρά προβλήματα υγείας που τον εμποδίζουν να ηχογραφήσει νέα μουσική, ενώ ο Billy Idol βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο λόγω επερχόμενου ντοκιμαντέρ. Παράλληλα, οι Oasis ενδέχεται να επωφεληθούν από το κύμα δημοσιότητας που δημιούργησε η παγκόσμια περιοδεία τους, η οποία εξαντλήθηκε σε πολλές πόλεις το προηγούμενο έτος.

Η φετινή σύνθεση των υποψηφίων αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, καθώς μόνο περίπου οι μισοί θεωρούνται καθαρά rock καλλιτέχνες, μεταξύ τους οι The Black Crowes, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Billy Idol, INXS, Iron Maiden, Joy Division και New Order και Oasis. Την ίδια στιγμή, η pop εκπροσωπείται έντονα από τη Mariah Carey, την Alecia Moore και τη Shakira, ενώ η R&B και το hip hop από τις Lauryn Hill, New Edition, Luther Vandross και Wu Tang Clan. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 2 μήνες από περίπου 1.200 ψηφοφόρους του θεσμού και τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Απρίλιο. Την ίδια περίοδο θα αποκαλυφθούν και οι επιπλέον τιμώμενοι που θα εισαχθούν μέσω ειδικών κατηγοριών, όπως «Musical Influence», «Musical Excellence» και «Ahmet Ertegun Non Performer Award».

