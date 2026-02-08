Μουσικά Νέα 08.02.2026

Milano Cortina 2026: Η Mariah Carey ξεσήκωσε το San Siro με το «Volare» – Το Auto Cue που έγινε viral

mariah_carey
Η pop star μάγεψε το κοινό με την ερμηνεία της, αλλά τα social media σχολίασαν το Auto Cue που χρησιμοποιούσε για τους ιταλικούς στίχους
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Mariah Carey χάρισε στους θαυμαστές της μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση κατά την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, που φιλοξενήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (6/2) στο Στάδιο San Siro του Μιλάνου. Η διάσημη τραγουδίστρια απέδωσε το ιταλικό κλασικό «Volare» και το δικό της τραγούδι «Nothing Is Impossible», χαρίζοντας μια μουσική στιγμή που θα μείνει αξέχαστη.

Πιστή στο χαρακτηριστικό της στιλ, ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα custom λευκό χειμωνιάτικο φόρεμα και μια κάπα με φτερά, δημιουργία του Fausto Puglisi για τον οίκο Roberto Cavalli. Το look ολοκληρώθηκε με κοσμήματα Levuma συνολικής αξίας περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ των οποίων διαμαντένιο κολιέ 185 καρατίων με μενταγιόν 20 καρατίων, βραχιόλι 55 καρατίων και σκουλαρίκια 66 καρατίων σε πλατίνα.

mariah_carey
https://www.instagram.com/milanocortina2026/

Διάβασε επίσης: Milano Cortina 2026: Τα highlights από την εντυπωσιακή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Η εμφάνιση της Mariah Carey ξεχώρισε και για μια viral στιγμή που έκανε τα social media να πάρουν φωτιά: η τραγουδίστρια χρησιμοποίησε Auto Cue με φωνητική καθοδήγηση στα αγγλικά για να προφέρει σωστά τους ιταλικούς στίχους του «Volare». Αντί να διαβάζει κανονικά τα λόγια στα ιταλικά, το Auto Cue εμφάνιζε φωνητική μεταγραφή, όπως: «doll vehn-tow ra-peato», «Ay een-comb-een-chah voh», «voh-lah-reh», «nell chay-lo een-fee-nee-toe».

Το κοινό και οι τηλεθεατές παρατήρησαν ότι η τραγουδίστρια δεν έπαιρνε τα μάτια της από την οθόνη, προσπαθώντας να προφέρει κάθε λέξη σωστά, κάτι που προκάλεσε σχολιασμό και χιούμορ στα social media. Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί δεν επιλέχθηκε μια Ιταλίδα τραγουδίστρια, όπως η Laura Pausini, η Elisa ή η Giorgia, για να αποδώσει ένα τόσο εμβληματικό τραγούδι της Ιταλίας.

Το «Volare» (αρχικός τίτλος «Nel blu, dipinto di blu») είναι ένα τραγούδι-σύμβολο της Ιταλίας, που γράφτηκε το 1958 από τον Domenico Modugno και τον Franco Migliacci, κέρδισε το Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και έγινε το πρώτο ιταλικό τραγούδι που κατέκτησε την κορυφή των αμερικανικών charts, παραμένοντας εκεί πέντε εβδομάδες.

Παρά τα σχόλια, η φωνή και η σκηνική παρουσία της Mariah Carey παρέμειναν αποθεωτικές, προσθέτοντας μια λαμπερή και συγκινητική νότα στη βραδιά της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026.

Διάβασε επίσης: Η Mariah Carey θα τραγουδήσει στο San Siro για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Mariah Carey Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο 2026
No items found.