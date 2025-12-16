Η Mariah Carey θα τραγουδήσει στο San Siro για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Η Mariah Carey θα τραγουδήσει στην Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 στο Μιλάνο, σηματοδοτώντας ένα νέο ορόσημο στην καριέρα της

Η Mariah Carey θα δώσει το μουσικό στίγμα στην Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, ανεβαίνοντας στη σκηνή στις 6 Φεβρουαρίου στο εμβληματικό San Siro Stadium του Μιλάνου. Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση της πεντάκις βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα ορόσημο στην πολυετή και γεμάτη επιτυχίες καριέρα της.

Η τοπική οργανωτική επιτροπή εξήγησε ότι η επιλογή της έγινε λόγω της μοναδικής της ικανότητας να αποτυπώνει συναισθηματικά την ένταση και την προσμονή ενός τόσο μεγάλου γεγονότος. Όπως επισημάνθηκε, η μουσική λειτουργεί ως «καθολική γλώσσα», σε απόλυτη αρμονία με το κεντρικό θέμα της τελετής, που εστιάζει στην ενότητα και τη συνύπαρξη.

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift πλησιάζει το ιστορικό ρεκόρ των The Beatles στο Billboard 200

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026 θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου, με τις διοργανώσεις να απλώνονται σε ολόκληρη τη βόρεια Ιταλία. Εκτός από το Μιλάνο, αγωνιστικές και τελετουργικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε περιοχές όπως η Cortina d’Ampezzo, η Valtellina και η Val di Fiemme, ενώ προβλέπονται και μικρότερες παράλληλες τελετές σε ορεινές τοποθεσίες.

Η ίδια η Mariah Carey επιβεβαίωσε την είδηση μέσω των social media, απευθυνόμενη στους θαυμαστές της με ένα λιτό μήνυμα και δίνοντας ραντεβού μαζί τους στο Μιλάνο.

https://www.instagram.com/reels/DSSz9fWCr_A/

Παρότι η Ολυμπιακή σκηνή αποτελεί νέο κεφάλαιο για εκείνη, η τραγουδίστρια δεν είναι ξένη προς τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Στο παρελθόν έχει εμφανιστεί στο Super Bowl, στο NBA All-Star Game, καθώς και στο US Open, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να σταθεί σε παγκόσμιας εμβέλειας διοργανώσεις. Ωστόσο, η συμμετοχή της στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων προσθέτει μια ξεχωριστή διάσταση στο βιογραφικό της.

Τη σκυτάλη των τελετών θα πάρει στις 22 Φεβρουαρίου η Τελετή Λήξης, η οποία θα φιλοξενηθεί στη Ρωμαϊκή Αρένα της Βερόνα, με κεντρικό πρόσωπο τον διεθνούς φήμης χορευτή μπαλέτου Roberto Bolle.

Με τη συμμετοχή της Mariah Carey, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 φιλοδοξούν να συνδυάσουν τον αθλητισμό με τη δύναμη της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, δίνοντας από την πρώτη στιγμή έναν έντονα συναισθηματικό και διεθνή τόνο στη διοργάνωση.

Διάβασε επίσης: Η Kylie Minogue ξανά στην κορυφή των chart στο Ηνωμένο Βασίλειο

Δες κι αυτό…