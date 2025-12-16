Αλλαγή σχεδίων για το Survivor 2026 στον ΣΚΑΪ

Αλλαγή πλάνων φαίνεται πως αποφάσισε ο ΣΚΑΪ για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Survivor, καθώς η πρεμιέρα του reality επιβίωσης δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά στην ημερομηνία που είχε αρχικά συζητηθεί. Το κανάλι του Φαλήρου επιλέγει να μετακινήσει χρονικά το ξεκίνημα του προγράμματος, φέρνοντάς το πιο κοντά στην επαναφορά της κανονικής prime time των υπόλοιπων τηλεοπτικών σταθμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Real Life, η προετοιμασία για τον νέο κύκλο βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο. Τόσο ο ΣΚΑΪ όσο και η παραγωγή της AcunMedya έχουν ανεβάσει ρυθμούς, με τις διαδικασίες να μπαίνουν στην τελική ευθεία ενόψει της επιστροφής του παιχνιδιού στις οθόνες.

Διάβασε επίσης: The Voice: Αυλαία για τα battles – Ποιοι πήραν τα 9 τελευταία εισιτήρια για τα lives

Οι συνεντεύξεις των υποψήφιων παικτών έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει το δεύτερο και πιο απαιτητικό κομμάτι της αξιολόγησης. Σε αυτή τη φάση, οι συμμετέχοντες περνούν από δοκιμασίες που ελέγχουν τη φυσική τους κατάσταση, την αντοχή και τις επιδόσεις τους στα αγωνίσματα, προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική σύνθεση των ομάδων. Την ίδια στιγμή, η διαδικασία επιλογής παραμένει ανοιχτή, δίνοντας τη δυνατότητα και σε νέους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή ακόμη και την τελευταία στιγμή. Όσοι καταφέρουν να ξεχωρίσουν, θα διεκδικήσουν το έπαθλο των 250.000 ευρώ, που συνοδεύει τον μεγάλο νικητή του παιχνιδιού.





Σε ό,τι αφορά την ημερομηνία της πρεμιέρας, τα αρχικά σχέδια προέβλεπαν την προβολή του πρώτου επεισοδίου αμέσως μετά τις γιορτές, με στόχο ο ΣΚΑΪ να εκμεταλλευτεί το διάστημα κατά το οποίο τα περισσότερα κανάλια θα κινούνταν σε ρυθμούς επαναλήψεων. Ωστόσο, ο σχεδιασμός αυτός αναθεωρήθηκε. Με βάση τα νεότερα δεδομένα, η έναρξη του Survivor μεταφέρεται για περίπου μία εβδομάδα αργότερα, με τις επικρατέστερες ημερομηνίες να είναι η Κυριακή 11 ή η Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Η απόφαση αυτή συνδέεται με την επιθυμία για καλύτερη προετοιμασία και πιο ολοκληρωμένο στήσιμο του προγράμματος.

Έτσι, το κανάλι του Φαλήρου θα έχει το πλεονέκτημα της μοναχικής παρουσίας στην prime time μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα. Από τις 19 Ιανουαρίου, τα υπόλοιπα μεγάλα κανάλια – Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star – επιστρέφουν με φρέσκο και πρωτότυπο πρόγραμμα, μετά από παύση περίπου ενός μήνα. Παρόλα αυτά, ο ΣΚΑΪ ποντάρει στο Survivor ως «όπλο» για να μπει δυναμικά στη μάχη της τηλεθέασης και να ανατρέψει τους συσχετισμούς στην prime time. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών του σταθμού, ο στόχος για τα πρώτα επεισόδια κινείται σε ποσοστά της τάξης του 10% έως 12%, με την ελπίδα το reality επιβίωσης να αποτελέσει ξανά σημείο αναφοράς.

Διάβασε επίσης: Ο Θανάσης Πάτρας στο After Dark: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη γυναίκα μου»

Δες κι αυτό…