Ποιος είπε ότι το καπέλο είναι μόνο για το καλοκαίρι; 3 σχέδια που θα αγαπήσεις αυτόν τον χειμώνα

Τον χειμώνα, το καπέλο παύει να είναι απλώς ένα πρακτικό αξεσουάρ και μετατρέπεται σε βασικό στοιχείο styling. Είναι εκείνο το κομμάτι που μπορεί να ολοκληρώσει ένα σύνολο, να του δώσει χαρακτήρα και να ισορροπήσει ανάμεσα στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Οι σωστές επιλογές αποδεικνύουν ότι ακόμα και στις πιο κρύες μέρες, το στιλ δεν μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.

Τη φετινή σεζόν, οι τάσεις στα χειμερινά καπέλα κινούνται ανάμεσα στο πρακτικό και το statement. Κλασικά σχέδια επιστρέφουν ανανεωμένα, ενώ πιο τολμηρές επιλογές κερδίζουν έδαφος, αποδεικνύοντας ότι ένα καπέλο μπορεί να είναι το στοιχείο που δίνει ταυτότητα σε ολόκληρο το outfit.

Snood

Από τις πίστες του σκι μέχρι το καθημερινό street style, το snood κάνει δυναμική επανεμφάνιση. Αγκαλιάζει το κεφάλι και τον λαιμό, προσφέροντας ζεστασιά χωρίς να θυσιάζει το στιλ. Είναι μια επιλογή που δείχνει σύγχρονη, πρακτική και fashion-forward, ιδανική για όσους θέλουν να ξεχωρίσουν χωρίς υπερβολή.

Newsboy cap

Το newsboy cap επιστρέφει ως μια διαχρονική αξία με μοντέρνα διάθεση. Υφές όπως το κοτλέ, το μαλλί και οι διακριτικές λεπτομέρειες το κάνουν να ξεχωρίζει, ενώ δένει ιδανικά με παλτό, τζιν και basic σύνολα. Είναι το καπέλο που αποδεικνύει πως ένα κλασικό κομμάτι μπορεί να δείχνει απόλυτα επίκαιρο.

Pillbox καπέλο

Η old-school κομψότητα βρίσκει ξανά τη θέση της μέσα από το pillbox hat. Με καθαρές γραμμές και δομημένο σχήμα, αποπνέει διαχρονικό glamour και αναβαθμίζει άμεσα ένα παλτό ή ένα μάλλινο φόρεμα. Πρόκειται για μια επιλογή που δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια και αποδεικνύει ότι το minimal μπορεί να είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό.

