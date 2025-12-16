MadWalk 2025 Mega
Fashion 16.12.2025

Ποιος είπε ότι το καπέλο είναι μόνο για το καλοκαίρι; 3 σχέδια που θα αγαπήσεις αυτόν τον χειμώνα

kapelo_pillbox
Τα καπέλα που πρωταγωνιστούν φέτος τον χειμώνα και μετατρέπουν το πρακτικό αξεσουάρ σε απόλυτο fashion statement
Μαρία Χατζηγιάννη

Τον χειμώνα, το καπέλο παύει να είναι απλώς ένα πρακτικό αξεσουάρ και μετατρέπεται σε βασικό στοιχείο styling. Είναι εκείνο το κομμάτι που μπορεί να ολοκληρώσει ένα σύνολο, να του δώσει χαρακτήρα και να ισορροπήσει ανάμεσα στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Οι σωστές επιλογές αποδεικνύουν ότι ακόμα και στις πιο κρύες μέρες, το στιλ δεν μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.

Τη φετινή σεζόν, οι τάσεις στα χειμερινά καπέλα κινούνται ανάμεσα στο πρακτικό και το statement. Κλασικά σχέδια επιστρέφουν ανανεωμένα, ενώ πιο τολμηρές επιλογές κερδίζουν έδαφος, αποδεικνύοντας ότι ένα καπέλο μπορεί να είναι το στοιχείο που δίνει ταυτότητα σε ολόκληρο το outfit.

pillbox_hat
Διάβασε επίσης: Coquette winter: Έτσι θα υιοθετήσεις την πιο girly τάση μέσα στις γιορτές

Snood

Από τις πίστες του σκι μέχρι το καθημερινό street style, το snood κάνει δυναμική επανεμφάνιση. Αγκαλιάζει το κεφάλι και τον λαιμό, προσφέροντας ζεστασιά χωρίς να θυσιάζει το στιλ. Είναι μια επιλογή που δείχνει σύγχρονη, πρακτική και fashion-forward, ιδανική για όσους θέλουν να ξεχωρίσουν χωρίς υπερβολή.

snood_kapelo
Newsboy cap

Το newsboy cap επιστρέφει ως μια διαχρονική αξία με μοντέρνα διάθεση. Υφές όπως το κοτλέ, το μαλλί και οι διακριτικές λεπτομέρειες το κάνουν να ξεχωρίζει, ενώ δένει ιδανικά με παλτό, τζιν και basic σύνολα. Είναι το καπέλο που αποδεικνύει πως ένα κλασικό κομμάτι μπορεί να δείχνει απόλυτα επίκαιρο.

new_boys_cap_fashion
Pillbox καπέλο

Η old-school κομψότητα βρίσκει ξανά τη θέση της μέσα από το pillbox hat. Με καθαρές γραμμές και δομημένο σχήμα, αποπνέει διαχρονικό glamour και αναβαθμίζει άμεσα ένα παλτό ή ένα μάλλινο φόρεμα. Πρόκειται για μια επιλογή που δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια και αποδεικνύει ότι το minimal μπορεί να είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό.

Διάβασε επίσης: Ταξιδάκι; Αυτά τα fashion items αξίζει να βάλεις στη βαλίτσα των διακοπών

