To μανικιούρ της Sabrina Carpenter είναι η απόδειξη ότι το πουά παραμένει statement και τον χειμώνα

Τα polka dot nails επιστρέφουν δυναμικά και τον χειμώνα, αποδεικνύοντας ότι το πουά μανικιούρ είναι διαχρονικό, κομψό και απόλυτα σύγχρονο για κάθε εποχή

Τα πουά νύχια αποδεικνύουν πως δεν γνωρίζουν εποχές. Αν και συχνά συνδέονται με πιο ανάλαφρες, καλοκαιρινές εμφανίσεις, φέτος επαναπροσδιορίζονται και αποκτούν ξεχωριστή θέση στη χειμερινή beauty ατζέντα. Το polka dot manicure επιστρέφει πιο κομψό, πιο καθαρό και με μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο playful και το sophisticated, αποδεικνύοντας ότι τα διαχρονικά μοτίβα μπορούν πάντα να προσαρμόζονται στο τώρα.

Η γοητεία του συγκεκριμένου nail trend βρίσκεται στην απλότητά του. Μικρές ή πιο έντονες κουκίδες, τοποθετημένες με ακρίβεια πάνω σε ουδέτερες ή contrast βάσεις, δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε κάθε στιλ. Από minimal chic μέχρι πιο statement εκδοχές, τα πουά νύχια αφήνουν χώρο για προσωπική έκφραση χωρίς να χάνουν τη διαχρονική τους κομψότητα.

Το χειμερινό polka dot manicure που ξεχώρισε

Σε πρόσφατη εμφάνισή της σε επίσημο event αφιερωμένο στη μουσική βιομηχανία, η Sabrina Carpenter ανέδειξε μια χειμερινή εκδοχή του polka dot manicure που κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις. Επέλεξε κοντό, στρογγυλεμένο μήκος, το οποίο ανέδειξε ακόμη περισσότερο την καθαρότητα του σχεδίου και χάρισε μια σύγχρονη, ανεπιτήδευτη αισθητική.

Η βάση κινήθηκε σε γαλακτερό λευκό τόνο με διακριτική λάμψη, δημιουργώντας ένα απαλό, σχεδόν παγωμένο φινίρισμα, ιδανικό για τους κρύους μήνες. Οι μαύρες κουκίδες πρόσθεσαν το απαραίτητο graphic στοιχείο, κρατώντας το αποτέλεσμα ισορροπημένο και κομψό, χωρίς υπερβολές. Πρόκειται για ένα nail look που αποδεικνύει πως τα πουά μπορούν να δείχνουν εξίσου φρέσκα και τον χειμώνα, προσφέροντας μια διαχρονική αλλά και απόλυτα σύγχρονη επιλογή.

