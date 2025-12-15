MadWalk 2025 Mega
TV 15.12.2025

Παρά Πέντε: Θεοπούλα και Άννα ξαναζωντανεύουν τη θρυλική τους κόντρα – Το επικό βίντεο από τα γυρίσματα

Πετρούλα Χρήστου και Έφη Παπαθεοδώρου ανταλλάσσουν πειράγματα που θυμίζουν τις θρυλικές τους σκηνέ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το επετειακό 50ό επεισόδιο της θρυλικής κωμικής σειράς «Παρά Πέντε» είναι προ των πυλών. Στις 23 Δεκεμβρίου, οι αγαπημένοι χαρακτήρες της σειράς θα επιστρέψουν για ένα ξεχωριστό reunion, 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα που καθήλωσε το ελληνικό κοινό.

Η εκπομπή υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια των Γιώργου Καπουτζίδη και Αντώνη Αγγελόπουλου υπόσχεται να ξαναφέρει στο προσκήνιο το χιούμορ, τις αξέχαστες ατάκες και τη μοναδική χημεία των ηθοποιών που αγαπήσαμε. Πρόκειται για ένα πραγματικό πάρτι γενεθλίων, που μας θυμίζει μια διαφορετική εποχή της ελληνικής τηλεόρασης, γεμάτη γέλιο, ανατροπές και νοσταλγία.

MEGA: Η επίσημη ανακοίνωση για το Reunion του «Παρά Πέντε» 20 χρόνια μετά

Διάβασε επίσης: Παρά Πέντε: Νέα backstage video με Θεοπούλα και Ντάλια λίγο πριν την προβολή του επετειακού επεισοδίου

Μάλιστα, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός Πετρούλα Χρήστου, γνωστή για τον ρόλο της «Άννας», κόρης της Ζουμπουλίας, δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από τα παρασκήνια του reunion. Στο βίντεο εμφανίζεται πλάι στην τηλεοπτική Θεοπούλα, την Έφη Παπαθεοδώρου, ενώ οι δύο ηθοποιοί δεν δίστασαν να αναβιώσουν τη μεταξύ τους κόντρα, ανταλλάσσοντας πειράγματα που ξύπνησαν μνήμες από τις αγαπημένες σκηνές της σειράς.

Το reunion του «Παρά Πέντε» αποτελεί ένα σπάνιο τηλεοπτικό γεγονός, που φέρνει κοντά τους παλιούς χαρακτήρες και τους θαυμαστές της σειράς, προσφέροντας μια γεύση από την εποχή που καθιέρωσε τη σειρά ως μία από τις πιο αγαπημένες της ελληνικής τηλεόρασης. Οι φανατικοί οπαδοί περιμένουν με ανυπομονησία να δουν ξανά την αγαπημένη τους ομάδα σε δράση και να ξαναζήσουν τις κωμικές στιγμές που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά.

Διάβασε επίσης: Παρά Πέντε: Το Mega ανακοίνωσε την ημερομηνία του επετειακού επεισοδίου

MegaTV reunion Ελληνικές Σειρές Παρά Πέντε
