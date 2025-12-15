MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 15.12.2025

Η Κατερίνα Στικούδη επίτιμη καλεσμένη του Προξενείου της Ακτής Ελεφαντοστού

Κατερίνα Στικούδη
Η εμφάνισή της επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την καλλιτεχνική της ευελιξία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η εκρηκτική, πολυδιάστατη και ταλαντούχα Κατερίνα Στικούδη έκλεψε τις εντυπώσεις με μια απρόσμενη και άκρως συναισθηματική solo piano εμφάνιση, αποσπώντας τις καλύτερες αντιδράσεις και κριτικές. Η Κατερίνα εμφανίστηκε ως επίτιμη καλεσμένη του Προξενείου της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της νέας μεγάλης φιλανθρωπικής δράσης που υλοποιείται στη χώρα της Δυτικής Αφρικής.

Η αγαπημένη pop star κάθισε στο πιάνο και ερμήνευσε ζωντανά τραγούδια από τη δική της δισκογραφία, αποκαλύπτοντας μια πιο εσωτερική πλευρά της. Ανάμεσά τους και το δημοφιλές της χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Τα Χριστούγεννά μου Εσύ», σε στίχους και μουσική του Λεωνίδα Σώζου, το οποίο συγκίνησε ιδιαίτερα το κοινό.

Κατερίνα Στικούδη

Η εμφάνισή της επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την καλλιτεχνική της ευελιξία, την αυθεντικότητα και τη δυναμική σκηνική της παρουσία, αφήνοντας το κοινό με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Για την εμφάνισή της στο Προξενείο επέλεξε ένα chic ένδυμα ενώ το styling επιμελήθηκε ο Διονύσης Πυρομάλλης.

