Ο ηθοποιός των Pulp Fiction και The Mask, Peter Greene, βρέθηκε νεκρός

Ο Peter Greene που που είχε καθιερωθεί τη δεκαετία του 1990 ως ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς κακούς του σινεμά, πέθανε σε ηλικία 60 ετών

Ο ηθοποιός Peter Greene βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Παρασκευής στο διαμέρισμά του στο Lower East Side της Νέας Υόρκης, όπως επιβεβαίωσε στη New York Post ο επί περισσότερα από 10 χρόνια μάνατζέρ του Gregg Edwards. Ο Peter Greene ήταν 60 ετών και είχε καθιερωθεί τη δεκαετία του 1990 ως ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς κινηματογραφικούς κακούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Peter Greene εντοπίστηκε αναίσθητος στο διαμέρισμά του και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου. Εκπρόσωπος των Αρχών ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ η ακριβής αιτία θανάτου θα καθοριστεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία.

Ο Gregg Edwards μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον συνεργάτη και φίλο του, δηλώνοντας «Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Πραγματικά ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν τεράστια. Θα μου λείψει αφάνταστα. Ήταν ένας αληθινός φίλος». Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο Peter Greene επρόκειτο να ξεκινήσει γυρίσματα τον Ιανουάριο σε ανεξάρτητο θρίλερ με συμπρωταγωνιστή τον Mickey Rourke, με τίτλο «Mascots». Ο Gregg Edwards ενημέρωσε τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Kerry Mondragón για τον θάνατο του ηθοποιού, σημειώνοντας ότι η ομάδα της παραγωγής αντέδρασε με βαθιά θλίψη. Ο Peter Greene έγινε παγκοσμίως γνωστός για τον ρόλο του Dorian Tyrell στην ταινία «The Mask», δίπλα στον Jim Carrey και την Cameron Diaz, καθώς και για την ερμηνεία του ως Zed στην ταινία «Pulp Fiction» του Quentin Tarantino. Ο Gregg Edwards χαρακτήρισε την εμφάνισή του στο «The Mask» ως «ίσως τον καλύτερο ρόλο της καριέρας του», επισημαίνοντας ότι, παρά τη φήμη του ως απαιτητικού συνεργάτη, ήταν τελειομανής και έδινε πάντα τον καλύτερό του εαυτό.

Γεννημένος στο Montclair του New Jersey, ο Peter Greene είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες της ζωής του. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Premier το 1996 είχε αποκαλύψει ότι έφυγε από το σπίτι του στα 15 του χρόνια και έζησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου ήρθε αντιμέτωπος με την εξάρτηση από ουσίες. Μετά από απόπειρα αυτοκτονίας τον Μάρτιο του 1996, αναζήτησε θεραπεία και προσπάθησε να ανασυγκροτήσει τη ζωή και την καριέρα του. Με περίπου 95 συμμετοχές σε κινηματογράφο και τηλεόραση, ο Peter Greene άφησε το στίγμα του σε ταινίες όπως «Laws of Gravity», «Clean, Shaven», «Blue Streak» και «Training Day». Ο θάνατός του προκαλεί βαθιά συγκίνηση στον χώρο του θεάματος και επαναφέρει στο προσκήνιο τη σύνθετη πορεία ενός ηθοποιού με έντονο ταλέντο, προσωπικές μάχες και αξέχαστες ερμηνείες.

