Δες την έπαυλη του Jamie Foxx που μοιάζει με το σπίτι του Αγίου Βασίλη

Ο Jamie Foxx υποδέχεται την εορταστική περίοδο με έναν εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο στολισμό, μετατρέποντας την έπαυλή του σε ένα φωτεινό σκηνικό που θυμίζει κινηματογραφική παραγωγή. Ο βραβευμένος ηθοποιός και μουσικός στόλισε το σπίτι του με εκατοντάδες φωτάκια και διακοσμητικά στοιχεία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα πολυτέλειας και γιορτινής ζεστασιάς. Φωτογραφίες από την ιδιοκτησία του Jamie Foxx δείχνουν ότι οι στέγες, τα παράθυρα, οι κολόνες και τα σκαλοπάτια είναι καλυμμένα με φωτάκια, ενώ οι θάμνοι φωτίζονται με λαμπιόνια σε κόκκινες, πράσινες και μπλε αποχρώσεις. Ένα μεγάλο δέντρο δεσπόζει στον εξωτερικό χώρο, στολισμένο με λαμπερά φώτα, δίνοντας την αίσθηση ότι το σπίτι διαθέτει ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στον προαύλιο χώρο.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στον διάδρομο εισόδου της έπαυλης, ο οποίος είναι διακοσμημένος με σειρές φωτισμού που οδηγούν στην κεντρική είσοδο. Το σιντριβάνι του σπιτιού κοσμείται από έναν χιονάνθρωπο, ενώ μια φιγούρα του Άγιου Βασίλη στέκεται σε εμφανές σημείο, ενισχύοντας το εορταστικό σκηνικό. Αν και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί εικόνες από το εσωτερικό της κατοικίας, το συνολικό αποτέλεσμα παραπέμπει σε έναν χώρο γεμάτο θαλπωρή και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Η δημόσια αυτή εμφάνιση του Jamie Foxx έρχεται μετά από μια δύσκολη χρονιά για τον ίδιο, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που τον οδήγησε σε νοσηλεία. Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Jamie Foxx τιμήθηκε με το βραβείο Vanguard από την Critics Choice Association και πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια ομιλία του μετά την περιπέτεια της υγείας του.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Jamie Foxx δήλωσε «Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες. Πέρασα κάτι πολύ δύσκολο. Είναι απίστευτο, δεν μπορούσα να κάνω αυτά που κάνω σήμερα πριν από 6 μήνες. Δεν μπορούσα καν να περπατήσω». Σε άλλο σημείο πρόσθεσε «Εκτιμώ κάθε λεπτό πλέον. Όλα είναι διαφορετικά. Δεν θα ευχόμουν σε κανέναν αυτό που πέρασα, γιατί είναι τρομακτικό όταν φτάνεις κοντά στο τέλος». Παρά τη συγκίνησή του, ο Jamie Foxx δεν έχασε το χιούμορ του και έδειξε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, επιβεβαιώνοντας ότι έχει ήδη επιστρέψει στα επαγγελματικά του σχέδια. Ο εντυπωσιακός χριστουγεννιάτικος στολισμός της έπαυλής του μοιάζει να σηματοδοτεί όχι μόνο τη γιορτινή περίοδο αλλά και μια νέα, αισιόδοξη φάση στη ζωή και την καριέρα του.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

