Μουσικά Νέα 16.12.2025

Εκνευρισμένος ο Rod Stewart στη συναυλία του στην Αθήνα: «Χαλάς το σόου, φύγε από τη μέση» φώναζε

Ο 80χρονος τραγουδιστής ερμήνευε το κομμάτι «Do Ya Think I’m Sexy», όταν έχασε την ψυχραιμία του και διέκοψε το σόου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια απρόσμενη ένταση σημάδεψε τη συναυλία του Rod Stewart στην Αθήνα, όταν ο θρυλικός Βρετανός καλλιτέχνης διέκοψε την εμφάνισή του για να απαντήσει σε περιστατικό που, σύμφωνα με τον ίδιο, διατάρασσε την ομαλή διεξαγωγή του σόου. Το συμβάν εκτυλίχθηκε μπροστά σε χιλιάδες θεατές και καταγράφηκε σε video, τα οποία στη συνέχεια κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο 80χρονος τραγουδιστής ερμήνευε το κομμάτι «Do Ya Think I’m Sexy», όταν εκνευρίστηκε με έναν θεατή. Αφού διέκοψε τη συναυλία, στράφηκε στον άντρα, από την φύλαξη, που είχε ενοχληθεί γιατί μια γυναίκα, φαν του Rod Stewart, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον ακολουθεί σε όλες τις συναυλίες, γιατί κρατούσε μία πινακίδα, και του έκανε παρατήρηση, ξεστομίζοντας βρισιές και ζητώντας του να απομακρυνθεί από το σημείο.

«Φύγε από τη γαμ…νη μέση. Χαλάς το σόου για όλους. Φύγε από τη μέση. Φύγε. Δεν σε χρειαζόμαστε εδώ», είπε σε εκείνον ο Rod Stewart. Στη συνέχεια, τόνισε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος για να παραπονιέται. «Το μόνο που κάνει είναι να σηκώνει μια πινακίδα. Δεν σε ενοχλεί, έτσι δεν είναι, φίλε;», πρόσθεσε.

Παρά το σύντομο επεισόδιο έντασης, η συναυλία συνεχίστηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, με τον Rod Stewart να επιστρέφει κανονικά στο πρόγραμμά του και το κοινό να τον ανταμείβει με θερμό χειροκρότημα. Το περιστατικό, ωστόσο, ανέδειξε το πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει η ισορροπία σε ζωντανές εμφανίσεις, όταν οι καλλιτέχνες αισθάνονται ότι διαταράσσεται η άμεση επαφή και η επικοινωνία τους με το κοινό.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ (αρχείο)

