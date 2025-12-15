MadWalk 2025 Mega
Η Lady Gaga διέκοψε συναυλία λόγω ατυχήματος στη σκηνή

Η Lady Gaga σταμάτησε άμεσα το πρόγραμμα για να βοηθήσει τον χορευτή Michael Dameski που γλίστρησε και έπεσε εκτός σκηνής
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στιγμές έντονης ανησυχίας επικράτησαν σε πρόσφατη συναυλία της Lady Gaga στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όταν ο χορευτής Michael Dameski γλίστρησε και έπεσε κάτω από τη σκηνή. Η Lady Gaga διέκοψε αμέσως την ερμηνεία του τραγουδιού «Garden of Eden» όταν αντιλήφθηκε ότι ο Michael Dameski έχασε την ισορροπία του και επέσε από τη σκηνή που είχε γίνει ιδιαίτερα ολισθηρή λόγω βροχόπτωσης. Η τραγουδίστρια αντέδρασε ακαριαία, ζητώντας επανειλημμένα από το τεχνικό προσωπικό να σταματήσει η παραγωγή και κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου είχε πέσει ο χορευτής. Αφού έσβησαν τα φώτα και σταμάτησε η μουσική, η Lady Gaga πλησίασε την άκρη της σκηνής και ρώτησε τον συνεργάτη της «Είσαι καλά;». Στη συνέχεια απευθύνθηκε στο κοινό προσπαθώντας να το καθησυχάσει, λέγοντας «Μόνο ένα δευτερόλεπτο παρακαλώ». Λίγο αργότερα πρόσθεσε «Μόλις είχαμε ένα ατύχημα στη σκηνή, όλα είναι εντάξει. Παρακαλώ περιμένετε λίγο».

Η Lady Gaga κατέβηκε μάλιστα από τη σκηνή για να ελέγξει προσωπικά την κατάσταση του Michael Dameski, ενώ οι υπόλοιποι χορευτές παρακολουθούσαν εμφανώς ανήσυχοι. Η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά λίγη ώρα αργότερα, αφού η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε εκ νέου ότι ο χορευτής ήταν καλά. Μετά το τέλος της εμφάνισης, ο Michael Dameski διαβεβαίωσε ότι δεν τραυματίστηκε και ότι κατάφερε να ολοκληρώσει τη συναυλία χωρίς πρόβλημα. Σε ανάρτησή του στα Instagram Stories έγραψε «Γεια σε όλους. Είμαι καλά. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον», συνοδεύοντας το μήνυμα με βίντεο στο οποίο χορεύει στο ίδιο τραγούδι κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε η πτώση. Ο ίδιος πρόσθεσε «Χαίρομαι που κατάφερα να ολοκληρώσω την τελευταία συναυλία της χρονιάς». Η Lady Gaga βρίσκεται σε περιοδεία με το «The Mayhem Ball Tour» από τον Ιούλιο και συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις ζωντανές εμφανίσεις της, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την αφοσίωσή της στην ασφάλεια και την ευημερία των συνεργατών της.

