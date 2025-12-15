MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 15.12.2025

Έλενα Παπαρίζου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο – «Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή»

Έλενα Παπαρίζου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο - «Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή»
Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην αντικατάστασή της από τον Κωστή Μαραβέγια, τον οποίο ευχαρίστησε δημόσια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το πρώτο της μήνυμα έστειλε η Έλενα Παπαρίζου μέσα από τα social media μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο. Η τραγουδίστρια, όπως έγινε γνωστό πριν μερικές μέρες, χρειάστηκε να νοσηλευτεί έπειτα από έντονη αδιαθεσία στα γυρίσματα του The Voice, με τα πρώτα σημάδια να δείχνουν υπερκόπωση, ενώ υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις, καθώς έχει ενοχλήσεις στην κοιλιακή χώρα.

Κάνοντας μια δημοσίευση στο Instagram λίγο πριν την προβολή του νέου επεισοδίου του The Voice το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, η Έλενα Παπαρίζου αναφέρθηκε στην αντικατάστασή της από τον Κωστή Μαραβέγια, τον οποίο ευχαρίστησε.

Έλενα Παπαρίζου
«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο The Voice, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου. Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλος Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους.

Και τώρα… στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής μου. Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες. Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Έλενα Παπαρίζου.

Έλενα Παπαρίζου: Τα νεότερα για την υγεία της και ο αντικαταστάτης της στο «The Voice»
