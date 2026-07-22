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Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 22.07.2026

«Okayyy»: Η Doja Cat και η Latto φέρνουν πίσω την αισθητική των 00’s

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Η Doja Cat και η Latto συνεργάζονται στο νέο τραγούδι «Okayyy» και παρουσιάζουν ένα εντυπωσιακό video clip με αισθητική από τα 00's
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Doja Cat και η Latto κυκλοφόρησαν το μουσικό βίντεο «Okayyy» με αισθητική εμπνευσμένη από τα 00's.
  • Το βίντεο περιλαμβάνει αναφορές στο MySpace, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και iconic pop visuals.
  • Το τραγούδι «Okayyy» είναι μέρος του επιτυχημένου album της Latto «Big Mama».
  • Οι δύο καλλιτέχνιδες θα συνεργαστούν και στην επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία της Doja Cat.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Doja Cat και η Latto αποδεικνύουν πως η συνεργασία τους είναι ένα από τα πιο δυνατά rap moments της χρονιάς, κυκλοφορώντας ένα εντυπωσιακό music video για το τραγούδι «Okayyy». Οι δύο stars της hip hop σκηνής μεταφέρουν το κοινό σε μια αισθητική εμπνευσμένη από τα 2000’s, με αναφορές στην εποχή του MySpace, των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και των iconic pop visuals. Το αποτέλεσμα είναι ένα άκρως εντυπωσιακό clip γεμάτο glamour, αυτοπεποίθηση και attitude. Παράλληλα, η συνεργασία τους φαίνεται πως δεν θα μείνει μόνο στη μουσική, αφού οι δύο καλλιτέχνιδες ετοιμάζονται να μοιραστούν και τη σκηνή.

Doja Cat MTV Video Music Awards 2025
https://www.instagram.com/mtv/

Το «Okayyy» αποτελεί μέρος του νέου album της Latto με τίτλο «Big Mama», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο και κατάφερε να σημειώσει σημαντική επιτυχία στα charts. Το τραγούδι παρουσιάζει τις δύο rappers να ανταλλάσσουν δυνατές μπάρες, ενώ το video clip παίζει με την αισθητική των αρχών των 00s, δημιουργώντας ένα νοσταλγικό αλλά ταυτόχρονα σύγχρονο αποτέλεσμα. Η Latto εμφανίζεται σε διάφορα glamorous looks, ενώ η Doja Cat προσθέτει τη δική της πιο εκκεντρική και κινηματογραφική πινελιά. Οι fans φαίνεται πως ενθουσιάστηκαν με το δίδυμο, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία τους ως ένα από τα πιο δυνατά rap pairings της νέας εποχής.

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Στο video clip, η Latto ανοίγει την ιστορία με ένα ξεκάθαρο throwback vibe, με σκηνές που θυμίζουν την εποχή των selfies με ψηφιακές κάμερες και των viral φωτογραφιών στα social media πριν την κυριαρχία του Instagram. Η εμφάνισή της συνδυάζει sexy αισθητική και δυναμισμό, ενώ η Doja Cat κάνει τη δική της είσοδο με ένα χαρακτηριστικό performance που ταιριάζει απόλυτα στο προσωπικό της στιλ.

Οι δύο καλλιτέχνιδες εμφανίζονται μαζί σε αρκετές σκηνές, με φόντο ένα baby blue σκηνικό και ένα πολυτελές περιβάλλον που ενισχύει την pop κουλτούρα των 00s. Το clip παίζει με υπερβολικά στοιχεία, fashion references και χιούμορ, δημιουργώντας ένα visual που μοιάζει φτιαγμένο για να γίνει viral στα social media.

Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς η Latto θα βρεθεί στο πλευρό της Doja Cat στην επερχόμενη «Tour Ma Vie World Tour». Η rapper θα συμμετέχει στο βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας, η οποία ξεκινά την 1η Οκτωβρίου από το Ντιτρόιτ. Αυτή θα είναι μία από τις μεγαλύτερες εμφανίσεις της Latto σε arenas, μετά και την ανακοίνωση πως έγινε μητέρα τον Μάιο.

Η συνεργασία των δύο stars φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε και οι fans ήδη περιμένουν να δουν τι άλλο ετοιμάζουν μαζί. Με ένα viral video, ένα δυνατό τραγούδι και μια κοινή περιοδεία, η Doja Cat και η Latto χτίζουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα rap duos της φετινής χρονιάς. Το «Okayyy» είναι ακόμη ένα παράδειγμα πως η νοσταλγία των 2000s συνεχίζει να επιστρέφει δυναμικά στη μουσική και την pop κουλτούρα.

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Doja Cat Latto video clip μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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