Η Taylor Swift έδωσε bonus 197 εκατομμύρια δολάρια στους συνεργάτες της

Η Taylor Swift απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι αναγνωρίζει έμπρακτα τη συμβολή όσων εργάστηκαν δίπλα της στην ιστορική περιοδεία «The Eras Tour». Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 ετών, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια διέθεσε συνολικά 197 εκατομμύρια δολάρια σε μπόνους προς όλους τους εργαζομένους της περιοδείας, επιπλέον των κανονικών απολαβών τους, όπως επιβεβαίωσε το περιοδικό People. Τα χρηματικά μπόνους δόθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών που στήριξαν την περιοδεία σε κάθε της στάδιο. Ανάμεσά τους βρίσκονταν οδηγοί φορτηγών, υπεύθυνοι εστίασης, τεχνικοί μουσικών οργάνων, ομάδες εμπορευμάτων, φωτισμού και ήχου, προσωπικό παραγωγής και βοηθοί, ξυλουργοί, χορευτές, μουσικοί, προσωπικό ασφαλείας, χορογράφοι, ειδικοί πυροτεχνημάτων, riggers, κομμωτές, μακιγιέρ, υπεύθυνοι ενδυματολογίας, φυσικοθεραπευτές και ομάδες βίντεο.

Τον Αύγουστο του 2023, όταν η Taylor Swift ολοκλήρωσε το πρώτο σκέλος της περιοδείας στη Βόρεια Αμερική, είχε ήδη διανεμηθεί ποσό άνω των 55 εκατομμυρίων δολαρίων σε μπόνους, σηματοδοτώντας την αρχή μιας πρακτικής που συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της περιοδείας. Η αυλαία του «Eras Tour» έπεσε στις 8 Δεκεμβρίου 2024 στο BC Place Stadium του Βανκούβερ, με την Taylor Swift να ανεβαίνει στη σκηνή για την 149η και τελευταία συναυλία της περιοδείας, η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα. Κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου μέρους «Lover», η Taylor Swift απευθύνθηκε στο κοινό εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της. «Έχουμε περιοδεύσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Ζήσαμε αμέτρητες περιπέτειες. Ήταν το πιο συναρπαστικό, δυναμικό, ηλεκτρισμένο και ταυτόχρονα το πιο απαιτητικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Λίγο πριν ερμηνεύσει το «Karma», το τελευταίο τραγούδι του προγράμματος, και υποκλιθεί για τελευταία φορά, η Taylor Swift ευχαρίστησε το κοινό λέγοντας «Θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμία από εσάς που γίνατε μέρος του πιο συναρπαστικού κεφαλαίου της ζωής μου μέχρι σήμερα, του αγαπημένου μου Eras Tour».

Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας, η εταιρεία Taylor Swift Touring επιβεβαίωσε στους New York Times ότι το «Eras Tour» προσέλκυσε συνολικά 10.168.008 θεατές και σημείωσε εισπράξεις 2.077.618.725 δολαρίων από πωλήσεις εισιτηρίων. Το αποτέλεσμα αυτό καθιστά την περιοδεία την εμπορικότερη όλων των εποχών, με έσοδα υπερδιπλάσια από κάθε άλλη συναυλιακή περιοδεία στην ιστορία.

Η Taylor Swift ολοκληρώνει το 2024 σε πρωτοφανές υψηλό επίπεδο επιτυχίας. Πέρα από την περιοδεία, το βιβλίο «Taylor Swift | The Eras Tour Book» κατέγραψε πωλήσεις 814.000 αντιτύπων μέσα στις πρώτες 2 ημέρες κυκλοφορίας του, αποτελώντας την πιο επιτυχημένη εκδοτική κυκλοφορία της χρονιάς. Παράλληλα, οι πλατφόρμες Spotify, Apple Music και Amazon Music ανακοίνωσαν ότι η Taylor Swift ήταν η πιο streamed καλλιτέχνιδα του 2024, ενώ το 11ο άλμπουμ της «The Tortured Poets Department» αναδείχθηκε το πιο δημοφιλές άλμπουμ της χρονιάς.

