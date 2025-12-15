MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 15.12.2025

Η Taylor Swift έδωσε bonus 197 εκατομμύρια δολάρια στους συνεργάτες της

Η παγκόσμια περιοδεία Eras Tour που έσπασε κάθε ρεκόρ συνοδεύτηκε από γενναιόδωρα μπόνους προς όλους τους συντελεστές
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι αναγνωρίζει έμπρακτα τη συμβολή όσων εργάστηκαν δίπλα της στην ιστορική περιοδεία «The Eras Tour». Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 ετών, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια διέθεσε συνολικά 197 εκατομμύρια δολάρια σε μπόνους προς όλους τους εργαζομένους της περιοδείας, επιπλέον των κανονικών απολαβών τους, όπως επιβεβαίωσε το περιοδικό People. Τα χρηματικά μπόνους δόθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών που στήριξαν την περιοδεία σε κάθε της στάδιο. Ανάμεσά τους βρίσκονταν οδηγοί φορτηγών, υπεύθυνοι εστίασης, τεχνικοί μουσικών οργάνων, ομάδες εμπορευμάτων, φωτισμού και ήχου, προσωπικό παραγωγής και βοηθοί, ξυλουργοί, χορευτές, μουσικοί, προσωπικό ασφαλείας, χορογράφοι, ειδικοί πυροτεχνημάτων, riggers, κομμωτές, μακιγιέρ, υπεύθυνοι ενδυματολογίας, φυσικοθεραπευτές και ομάδες βίντεο.

www.instagram.com/taylorswift

Διάβασε επίσης: 5,3 δις. δολάρια έβγαλαν απατεώνες από ψεύτικους λογαριασμούς καλλιτεχνών 

Τον Αύγουστο του 2023, όταν η Taylor Swift ολοκλήρωσε το πρώτο σκέλος της περιοδείας στη Βόρεια Αμερική, είχε ήδη διανεμηθεί ποσό άνω των 55 εκατομμυρίων δολαρίων σε μπόνους, σηματοδοτώντας την αρχή μιας πρακτικής που συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της περιοδείας. Η αυλαία του «Eras Tour» έπεσε στις 8 Δεκεμβρίου 2024 στο BC Place Stadium του Βανκούβερ, με την Taylor Swift να ανεβαίνει στη σκηνή για την 149η και τελευταία συναυλία της περιοδείας, η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα. Κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου μέρους «Lover», η Taylor Swift απευθύνθηκε στο κοινό εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της. «Έχουμε περιοδεύσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Ζήσαμε αμέτρητες περιπέτειες. Ήταν το πιο συναρπαστικό, δυναμικό, ηλεκτρισμένο και ταυτόχρονα το πιο απαιτητικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

www.instagram.com/taylorswift

Λίγο πριν ερμηνεύσει το «Karma», το τελευταίο τραγούδι του προγράμματος, και υποκλιθεί για τελευταία φορά, η Taylor Swift ευχαρίστησε το κοινό λέγοντας «Θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμία από εσάς που γίνατε μέρος του πιο συναρπαστικού κεφαλαίου της ζωής μου μέχρι σήμερα, του αγαπημένου μου Eras Tour».

Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας, η εταιρεία Taylor Swift Touring επιβεβαίωσε στους New York Times ότι το «Eras Tour» προσέλκυσε συνολικά 10.168.008 θεατές και σημείωσε εισπράξεις 2.077.618.725 δολαρίων από πωλήσεις εισιτηρίων. Το αποτέλεσμα αυτό καθιστά την περιοδεία την εμπορικότερη όλων των εποχών, με έσοδα υπερδιπλάσια από κάθε άλλη συναυλιακή περιοδεία στην ιστορία.

www.instagram.com/taylorswift

Η Taylor Swift ολοκληρώνει το 2024 σε πρωτοφανές υψηλό επίπεδο επιτυχίας. Πέρα από την περιοδεία, το βιβλίο «Taylor Swift | The Eras Tour Book» κατέγραψε πωλήσεις 814.000 αντιτύπων μέσα στις πρώτες 2 ημέρες κυκλοφορίας του, αποτελώντας την πιο επιτυχημένη εκδοτική κυκλοφορία της χρονιάς. Παράλληλα, οι πλατφόρμες Spotify, Apple Music και Amazon Music ανακοίνωσαν ότι η Taylor Swift ήταν η πιο streamed καλλιτέχνιδα του 2024, ενώ το 11ο άλμπουμ της «The Tortured Poets Department» αναδείχθηκε το πιο δημοφιλές άλμπουμ της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Taylor Swift: Πώς ξόδεψε τα αστρονομικά έσοδα της περιοδείας Eras Tour

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eras Tour Taylor Swift
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Lady Gaga διέκοψε συναυλία λόγω ατυχήματος στη σκηνή

Η Lady Gaga διέκοψε συναυλία λόγω ατυχήματος στη σκηνή

15.12.2025
Επόμενο
Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη μετά από έλεγχο αλκοτέστ

Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη μετά από έλεγχο αλκοτέστ

15.12.2025

Δες επίσης

Αυτή η χώρα βγήκε νικήτρια στην Junior Eurovision 2025
Μουσικά Νέα

Αυτή η χώρα βγήκε νικήτρια στην Junior Eurovision 2025

15.12.2025
Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε τον τελικό αριθμό των χωρών που συμμετέχουν – Ο χαμηλότερος στην ιστορία!
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε τον τελικό αριθμό των χωρών που συμμετέχουν – Ο χαμηλότερος στην ιστορία!

15.12.2025
Η Rihanna ξεφαντώνει σε συναυλία της Mariah Carey στο Λας Βέγκας
Μουσικά Νέα

Η Rihanna ξεφαντώνει σε συναυλία της Mariah Carey στο Λας Βέγκας

15.12.2025
Η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε θα επιστρέψει στο The Voice
Μουσικά Νέα

Η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε θα επιστρέψει στο The Voice

15.12.2025
Γιάννης Πλούταρχος – «Δε Γίνεται»: Το νέο δυναμικό ζεϊμπέκικο του τραγουδιστή
Μουσικά Νέα

Γιάννης Πλούταρχος – «Δε Γίνεται»: Το νέο δυναμικό ζεϊμπέκικο του τραγουδιστή

15.12.2025
Η Lady Gaga διέκοψε συναυλία λόγω ατυχήματος στη σκηνή
Μουσικά Νέα

Η Lady Gaga διέκοψε συναυλία λόγω ατυχήματος στη σκηνή

15.12.2025
Έλενα Παπαρίζου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο – «Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή»
Μουσικά Νέα

Έλενα Παπαρίζου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο – «Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή»

15.12.2025
Big time rush στην Ελλάδα: Η συναυλία που έγινε viral με videos και memes στα social media
Social & Tech

Big time rush στην Ελλάδα: Η συναυλία που έγινε viral με videos και memes στα social media

15.12.2025
Big Time Rush στο ΟΑΚΑ: Η πρώτη συναυλία στην Ελλάδα και η στιγμή που ο Carlos μιλάει ελληνικά
Μουσικά Νέα

Big Time Rush στο ΟΑΚΑ: Η πρώτη συναυλία στην Ελλάδα και η στιγμή που ο Carlos μιλάει ελληνικά

15.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου