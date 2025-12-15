Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη μετά από έλεγχο αλκοτέστ

Η τραγουδίστρια εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλο στο κέντρο της Αθήνας με αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο

Σε τροχονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 12/12 στο κέντρο της Αθήνας ενεπλάκη η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε δίκυκλο έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 3:00 π.μ. στην οδό Σταδίου, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας Αθηνών προχώρησαν σε έλεγχο ρουτίνας. Κατά τη διάρκεια του αλκοτέστ, η αρχική μέτρηση έδειξε 0,15 mg/l, ενώ στη δεύτερη καταγραφή το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 0,10 mg/l, τιμή που αποτελεί το ανώτατο επιτρεπτό όριο για τους οδηγούς δικύκλων.

Διάβασε επίσης: 5,3 δις. δολάρια έβγαλαν απατεώνες από ψεύτικους λογαριασμούς καλλιτεχνών

Βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, στη γνωστή τραγουδίστρια επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα 60 ημερών, ενώ το δίκυκλο ακινητοποιήθηκε.

Το συγκεκριμένο συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα οδικής ασφάλειας και τη συμπεριφορά επώνυμων προσώπων στην οδήγηση. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είχε απασχολήσει εκ νέου τη δημοσιότητα, μετά από φωτογραφία που τη έδειχνε να οδηγεί χωρίς κράνος, γεγονός που είχε προκαλέσει τότε και την παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.





Λίγο αργότερα, η τραγουδίστρια ανέφερε πως δεν στεναχωρήθηκε και δεν θέλει να ασχολείται με πράγματα που είναι πληκτικά. «Μια χαρά είμαι, ταξιδεύω στην Αγγλία. δεν αποφορτίζω μπαταρίες, είμαι συνέχεια στο θέατρο. Δεν στεναχωρήθηκα, ρε παιδιά. Δεν νομίζω ότι πήρε κάποια έκταση. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι, αυτά τα πράγματα είναι πληκτικά», ανέφερε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.





Διάβασε επίσης: Η Βίκυ Καγιά εξομολογείται τον λόγο που έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και την τηλεόραση

Δες κι αυτό…