Μελίνα Ασλανίδου – «Ξέρω Έναν Δρόμο»: Το τρυφερό τραγούδι για τα παιδιά του συλλόγου «Η Φλόγα»

Η σπουδαία ερμηνεύτρια και η Panik Records αξιοποιούν για ακόμα μία φορά τη μουσική ως μέσο ενίσχυσης φιλανθρωπικών δράσεων

Η Μελίνα Ασλανίδου ερμηνεύει το «ΞέρωΈναν Δρόμο», ένα τρυφερό τραγούδι με δυνατό μήνυμα για τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα».

Με το «Ξέρω Έναν Δρόμο» η σπουδαία ερμηνεύτρια και η Panik Records αξιοποιούν για ακόμα μία φορά τη μουσική ως μέσο ενίσχυσης φιλανθρωπικών δράσεων, μέσα από ένα τραγούδι για την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη και την προσφορά: «όσο η αγάπη στην καρδιά θα πνέει, η φλόγα μέσα μας θα καίει».

Διάβασε επίσης: Μαλού – «Ασπιρίνη»: Mάς πάει στη Νέα Υόρκη μέσα από το νέο της video clip

Σε μήνυμά της η «Φλόγα» αναφέρει: «το τραγούδι “Ξέρω Έναν Δρόμο” δημιουργήθηκε από τον εθελοντή της Φλόγας, Γιώργο Μπενοβία, ο οποίος επισκέπτεται κάθε εβδομάδα το «Σπίτι» του Συλλόγου και απασχολεί δημιουργικά τα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτό, για όσο διάστημα χρειάζεται να υποβληθούν σε θεραπεία στα ογκολογικά τμήματα των παιδιατρικών νοσοκομείων της Αθήνας. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς!

Εκφράζουμε, επίσης, την ευγνωμοσύνη μας στη φίλη της Φλόγας, Μελίνα Ασλανίδου, η οποία ανταποκρίθηκε με μεγάλη προθυμία στο κάλεσμά μας και μας χάρισε ανιδιοτελώς τη μοναδική αυτή ερμηνεία. Ευχαριστούμε, τέλος, την Panik Records για την πολύτιμη και εθελοντική της συμβολή στην κυκλοφορία του τραγουδιού».

Βρείτε το «Ξέρω Έναν Δρόμο» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ksero-enan-dromo

Λίγα λόγια για την «Φλόγα»

Ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα» ιδρύθηκε το 1982 και έκτοτε φωτίζει και ζεσταίνει τα παιδιά με καρκίνο σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τις δράσεις και το έργο της αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών που νοσούν από καρκίνο και παράλληλα συμπαραστέκεται στις οικογένειές τους.

Διαβασε επίσης: Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Δες κι αυτό..