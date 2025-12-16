MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 16.12.2025

Μελίνα Ασλανίδου – «Ξέρω Έναν Δρόμο»: Το τρυφερό τραγούδι για τα παιδιά του συλλόγου «Η Φλόγα»

Μελίνα Ασλανίδου – «Ξέρω Έναν Δρόμο»: Το τρυφερό τραγούδι για τα παιδιά του συλλόγου «Η Φλόγα»
Η σπουδαία ερμηνεύτρια και η Panik Records αξιοποιούν για ακόμα μία φορά τη μουσική ως μέσο ενίσχυσης φιλανθρωπικών δράσεων
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Μελίνα Ασλανίδου ερμηνεύει το «ΞέρωΈναν Δρόμο», ένα τρυφερό τραγούδι με δυνατό μήνυμα για τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα».

Με το «Ξέρω Έναν Δρόμο» η σπουδαία ερμηνεύτρια και η Panik Records αξιοποιούν για ακόμα μία φορά τη μουσική ως μέσο ενίσχυσης φιλανθρωπικών δράσεων, μέσα από ένα τραγούδι για την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη και την προσφορά: «όσο η αγάπη στην καρδιά θα πνέει, η φλόγα μέσα μας θα καίει».

melina_aslanidou
https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/

Διάβασε επίσης: Μαλού – «Ασπιρίνη»: Mάς πάει στη Νέα Υόρκη μέσα από το νέο της video clip

Σε μήνυμά της η «Φλόγα» αναφέρει: «το τραγούδι “Ξέρω Έναν Δρόμο” δημιουργήθηκε από τον εθελοντή της Φλόγας, Γιώργο Μπενοβία, ο οποίος επισκέπτεται κάθε εβδομάδα το «Σπίτι» του Συλλόγου και απασχολεί δημιουργικά τα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτό, για όσο διάστημα χρειάζεται να υποβληθούν σε θεραπεία στα ογκολογικά τμήματα των παιδιατρικών νοσοκομείων της Αθήνας. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς!

Εκφράζουμε, επίσης, την ευγνωμοσύνη μας στη φίλη της Φλόγας, Μελίνα Ασλανίδου, η οποία ανταποκρίθηκε με μεγάλη προθυμία στο κάλεσμά μας και μας χάρισε ανιδιοτελώς τη μοναδική αυτή ερμηνεία. Ευχαριστούμε, τέλος, την Panik Records για την πολύτιμη και εθελοντική της συμβολή στην κυκλοφορία του τραγουδιού».

Βρείτε το «Ξέρω Έναν Δρόμο» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ksero-enan-dromo

Λίγα λόγια για την «Φλόγα»

Ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα» ιδρύθηκε το 1982 και έκτοτε φωτίζει και ζεσταίνει τα παιδιά με καρκίνο σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τις δράσεις και το έργο της αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών που νοσούν από καρκίνο και παράλληλα συμπαραστέκεται στις οικογένειές τους.

Διαβασε επίσης: Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Δες κι αυτό..

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ νέα τραγούδια ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυλαία για το GNTM – Η ημερομηνία του μεγάλου τελικού

Αυλαία για το GNTM – Η ημερομηνία του μεγάλου τελικού

16.12.2025
Επόμενο
Εκνευρισμένος ο Rod Stewart στη συναυλία του στην Αθήνα: «Χαλάς το σόου, φύγε από τη μέση» φώναζε

Εκνευρισμένος ο Rod Stewart στη συναυλία του στην Αθήνα: «Χαλάς το σόου, φύγε από τη μέση» φώναζε

16.12.2025

Δες επίσης

Η Mariah Carey θα τραγουδήσει στο San Siro για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Μουσικά Νέα

Η Mariah Carey θα τραγουδήσει στο San Siro για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

16.12.2025
Εκνευρισμένος ο Rod Stewart στη συναυλία του στην Αθήνα: «Χαλάς το σόου, φύγε από τη μέση» φώναζε
Μουσικά Νέα

Εκνευρισμένος ο Rod Stewart στη συναυλία του στην Αθήνα: «Χαλάς το σόου, φύγε από τη μέση» φώναζε

16.12.2025
Μαλού – «Ασπιρίνη»: Mάς πάει στη Νέα Υόρκη μέσα από το νέο της video clip
Μουσικά Νέα

Μαλού – «Ασπιρίνη»: Mάς πάει στη Νέα Υόρκη μέσα από το νέο της video clip

16.12.2025
Η Taylor Swift πλησιάζει το ιστορικό ρεκόρ των The Beatles στο Billboard 200
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift πλησιάζει το ιστορικό ρεκόρ των The Beatles στο Billboard 200

16.12.2025
Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο
Μουσικά Νέα

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

16.12.2025
Η Kylie Minogue ξανά στην κορυφή των chart στο Ηνωμένο Βασίλειο
Μουσικά Νέα

Η Kylie Minogue ξανά στην κορυφή των chart στο Ηνωμένο Βασίλειο

16.12.2025
Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης κυκλοφορούν το video clip του κοινού τους τραγουδιού
Μουσικά Νέα

Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης κυκλοφορούν το video clip του κοινού τους τραγουδιού

15.12.2025
Μαρίνα Σπανού: Το εντυπωσιακό σπαγκάτο που έκανε όσο ερμήνευε Billie Eilish
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σπανού: Το εντυπωσιακό σπαγκάτο που έκανε όσο ερμήνευε Billie Eilish

15.12.2025
Ο Γιώργος Περρής μάς φέρνει τα πιο ατμοσφαιρικά Χριστούγεννα!
Μουσικά Νέα

Ο Γιώργος Περρής μάς φέρνει τα πιο ατμοσφαιρικά Χριστούγεννα!

15.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη