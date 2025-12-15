Γιατί επενδύουμε συναισθηματικά σε σχέσεις που μας κουράζουν; Το «IKEA effect» δίνει την απάντηση

Μπορεί να το έχεις δει να παίζει σε TikTok και reels, όμως το λεγόμενο IKEA effect δεν γεννήθηκε στα social media. Πρόκειται για μια ψυχολογική θεωρία που εξηγεί γιατί δενόμαστε τόσο πολύ με πράγματα και ανθρώπους στα οποία έχουμε επενδύσει χρόνο, κόπο και συναίσθημα.

Και όχι, δεν έχει να κάνει με ραντεβού στους διαδρόμους του καταστήματος ούτε με το αν θα σώσεις τη σχέση σου βάφοντας το σαλόνι. Έχει να κάνει με το πώς η προσωπική προσπάθεια αλλάζει την αξία που αποδίδουμε σε κάτι.

Γιατί αγαπάμε περισσότερο ό,τι «χτίζουμε» μόνοι μας

Οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι όταν συμμετέχουμε ενεργά στη δημιουργία κάτι – από ένα έπιπλο μέχρι έναν δεσμό – τείνουμε να το εκτιμάμε περισσότερο. Ένα τραπέζι που συναρμολόγησες μόνος σου μπορεί να μην είναι αντικειμενικά καλύτερο από ένα έτοιμο, αλλά για σένα έχει άλλη σημασία. Έβαλες χρόνο, υπομονή και λίγη… ταλαιπωρία. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στις ανθρώπινες σχέσεις.

Σχέσεις που «συναρμολογούνται» κομμάτι-κομμάτι

Σε έναν δεσμό, η αξία δεν βρίσκεται μόνο στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά στη διαδρομή. Τα πρώτα μηνύματα, τα άβολα ραντεβού, οι συζητήσεις που κρατούν μέχρι να ξημερώσει, όλα λειτουργούν σαν μικρά εξαρτήματα που ενώνουν σταδιακά δύο ανθρώπους. Κάθε κοινή στιγμή είναι σαν μια βίδα που σφίγγει λίγο περισσότερο τη σύνδεση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο Μικρός Πρίγκιπας μας θύμισε πως αγαπάμε το τριαντάφυλλό μας όχι επειδή είναι μοναδικό, αλλά επειδή αφιερώσαμε χρόνο να το φροντίσουμε.

Όταν η «επένδυση» γίνεται παιχνίδι εξουσίας

Εδώ όμως υπάρχει μια παγίδα. Άλλο το να δίνεις χώρο και χρόνο για να χτιστεί κάτι όμορφο και άλλο το να παίζεις συνεχώς τον δύσκολο. Όταν η προσπάθεια γίνεται μονόπλευρη, τότε ο άλλος δεν επενδύει, εξαντλείται. Το να κρατάς απόσταση ως τακτική μπορεί αρχικά να δημιουργεί μυστήριο. Αν όμως ξεπεράσει το όριο, μετατρέπεται σε απουσία. Και όταν χρησιμοποιείται συνειδητά ως μέσο χειραγώγησης, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν πάντα το ίδιο: χάνεται και η σύνδεση και το ενδιαφέρον.

Η ισορροπία είναι το πραγματικό «μυστικό»

Οι ειδικοί συμφωνούν πως το κλειδί βρίσκεται στο μέτρο. Ούτε υπερβολική διαθεσιμότητα, ούτε διαρκές κυνήγι. Η υγιής οικειότητα χτίζεται όταν και οι δύο πλευρές συμμετέχουν ενεργά, αφήνοντας χώρο για προσμονή, αλλά όχι για ανασφάλεια.Γιατί τελικά, οι πιο δυνατές σχέσεις δεν είναι αυτές που έρχονται έτοιμες. Είναι εκείνες που συναρμολογούνται μαζί, βίδα-βίδα.

