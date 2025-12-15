Μαρίνα Σπανού: Το εντυπωσιακό σπαγκάτο που έκανε όσο ερμήνευε Billie Eilish

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή με δυναμική εμφάνιση, εντυπωσιάζοντας το κοινό με το τέλειο σπαγκάτο της

H Μαρίνα Σπανού ανέβηκε στη σκηνή μουσικής σκηνής της Αθήνας την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική παράσταση που συνδύαζε τραγούδι και χορό. Η τραγουδίστρια παρουσίασε τόσο δικά της αγαπημένα κομμάτια όσο και διεθνείς επιτυχίες που την εμπνέουν, ανάμεσά τους και τραγούδια της Billie Eilish.

Ένα από τα highlights της βραδιάς ήταν η ερμηνεία του «Bad Guy», όπου η Μαρίνα Σπανού στήθηκε στο κέντρο της σκηνής, υποστηριζόμενη από τέσσερις χορευτές, ενώ εκτέλεσε σπαγκάτο, εντυπωσιάζοντας το κοινό με την ευλυγισία και την ενέργειά της. Στη συνέχεια, περπάτησε στη σκηνή, συνεχίζοντας το χορευτικό κομμάτι και συνδυάζοντας μουσική, κίνηση και εκφραστικότητα, χαρίζοντας μια δυνατή και αξέχαστη στιγμή στους παρευρισκόμενους.

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Στικούδη επίτιμη καλεσμένη του Προξενείου της Ακτής Ελεφαντοστού

Η εμφάνιση της επιβεβαιώνει την ικανότητά της να συνδυάζει τραγούδι και χορό με επαγγελματισμό και φρέσκια ενέργεια, καθιστώντας κάθε live performance μια ολοκληρωμένη εμπειρία για το κοινό της.

;igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D

Διάβασε επίσης: Η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε θα επιστρέψει στο The Voice

Δες κι αυτό…