Ο Γιώργος Περρής μάς φέρνει τα πιο ατμοσφαιρικά Χριστούγεννα!

Ο αγαπημένος μας Γιώργος Περρής μας καλεί για ένα γιορτινό μουσικό ταξίδι με ένα άλμπουμ γεμάτο…Χριστούγεννα! Ο Γιώργος Περρής είναι πολυταξιδεμένος, έχει το χάρισμα να τραγουδάει με μεγάλη ευκολία στα ελληνικά, τα γαλλικά, τα αγγλικά, τα ισπανικά – και όχι μόνο, αγαπάει τα Χριστούγεννα και τα τιμάει κάθε χρόνο οργανώνοντας σειρές παραστάσεων ανά την Ελλάδα και φέτος μας κάνει ένα ακόμη δώρο εν όψει των Χριστουγέννων: το νέο του άλμπουμ με τίτλο “Χριστούγεννα στην Αθήνα” το οποίο ηχογραφήθηκε και κινηματογραφήθηκε στο υπέροχο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Πρόκειται για την ζωντανή ηχογράφηση που έλαβε χώρα κατά την μαγνητοσκόπηση του τηλεοπτικού του αφιερώματος “The Most Wonderful Time!” που προβλήθηκε από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο PBS και άγγιξε πάνω από 100 εκατ. τηλεθεατές. Όσο και να ταξιδεύει ανά τον κόσμο και να τραγουδάει σε πολύ σημαντικούς συναυλιακούς χώρους, είτε μόνος είτε συναντώντας επί σκηνής πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες (όπως η Lara Fabian και ο Michel Legrand), άλλο τόσο του είναι σημαντικό να επιστρέφει στην Αθήνα του και να την προβάλλει στο εξωτερικό. Εξού και όλα τα τηλεοπτικά του αφιερώματα για τηλεοπτικά κανάλια του εξωτερικού, έχουν μαγνητοσκοπηθεί στην Ελλάδα.

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Στικούδη επίτιμη καλεσμένη του Προξενείου της Ακτής Ελεφαντοστού

O διεθνής Γιώργος Περρής διάλεξε κάποια κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια για να τα φωτίσει με την μαγική, ζεστή φωνή του και μας χαρίζει το soundtrack της εορταστικής περιόδου για φέτος και για τα χρόνια που έρχονται. Άλλωστε μιλάμε για την “πιο υπέροχη περίοδο της χρονιάς” (“The most wonderful time of the year”) , την περίοδο που όλοι θέλουμε να γυρνάμε σε μια αθωότητα, μια ζεστασιά και μια αρμονία με τον εαυτό μας και τον κόσμο που μας περιβάλει. Ο Γιώργος Περρής και μια 18μελής big band ορχήστρα μας χαρίζουν μια υπέροχη ηχογράφηση.

Δείτε το official performance video για το “Before Christmas”:

Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής, μας επιφυλάσσουν ένα δώρο για να φέρουν την Χριστουγεννιάτικη διάθεση σε όλα τα σπίτια: το νέο τους ντουέτο με τίτλο, «Merry Merry Ηo!». Βρείτε και ακούστε το “Merry Merry Ho!” ψηφιακά, εδώ: https://MarioFrangoulisGeorgePerris.lnk.to/MerryMerryHoPR

Δείτε το Official Music Video στο YouTube:

Τον Αύγουστο που μας πέρασε, ο Γιώργος ξεκίνησε την ιδέα ενός καινούργιου ντουέτου και μαζί με τον Μάριο έγραψαν ένα τραγούδι γεμάτο χαρά, φρεσκάδα, τις μοναδικές φωνές τους και κυρίως την μαγική διάθεση των γιορτών! Λίγο πριν ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους για την περιοδεία τους με τίτλο «Christmas Dreams» που θα τους ταξιδέψει στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα, αλλά και σε Ηράκλειο, Βόλο, Πάτρα και Θεσσαλονίκη, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες μας χαρίζουν ένα ακόμη δώρο για τις γιορτές!

Προσθέστε το «Merry Merry Ho!» στις χριστουγεννιάτικες playlist σας και αφήστε το να σας συντροφεύσει σε όλη αυτή τη γιορτινή περίοδο που γλυκαίνει τις καρδιές μας και μας φέρνει πιο κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Επίσης, συνοδευτικά με το original κομμάτι κυκλοφορεί και μιά ρεμιξ εκδοχή του με τίτλο “Merry Merry Ho!” (Dreamers Inc Remix), που αξίζει να ακούσετε! Κυκλοφορεί ήδη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε αποκλειστική έκδοση υπογεγραμμένου βινυλίου που θα πωλείται στην περιοδεία «Christmas Dreams».

Διάβασε επίσης: Η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Πότε θα επιστρέψει στο The Voice

Δες κι αυτό…