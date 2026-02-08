Milano Cortina 2026: Τα highlights από την εντυπωσιακή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Με ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα υπό τον τίτλο «Armonia», ολοκληρώθηκε στο κατάμεστο στάδιο Σαν Σίρο η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα 2026, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της διοργάνωσης που θα διαρκέσει έως τις 22 Φεβρουαρίου. Περισσότεροι από 2.900 αθλητές από 92 χώρες θα αγωνιστούν σε 16 χειμερινά αθλήματα και 116 αγωνίσματα, σε μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να αφήσει ισχυρό πολιτιστικό και συμβολικό αποτύπωμα.

Το κεντρικό concept της βραδιάς, η «Armonia» (Αρμονία), κινήθηκε γύρω από τη συνύπαρξη αντιθέσεων: πόλη και βουνό, παράδοση και σύγχρονη αισθητική, κοσμοπολίτικο Μιλάνο και αλπικές κοινότητες της Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο. Μέσα από σκηνικά υψηλής αισθητικής, μουσική και χορογραφίες, οι διοργανωτές επιχείρησαν να αποτυπώσουν την πολυμορφία και την ψυχή της Ιταλίας.

Χρώματα, σκηνικά και βιωσιμότητα

Η σκηνή πλημμύρισε από πράσινο, λευκό και κόκκινο, τα χρώματα της ιταλικής σημαίας, με εντυπωσιακά LED visuals και minimal σκηνικά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βιωσιμότητα, με επαναχρησιμοποιούμενες κατασκευές, περιορισμό πυροτεχνημάτων και χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα.

Ο Armani στο επίκεντρο της τελετής έναρξης στο Μιλάνο

Η τελετή άνοιξε με ένα εκτενές και συγκινητικό αφιέρωμα στον Giorgio Armani, μετατρέποντας το στάδιο Σαν Σίρο σε μια επιβλητική πασαρέλα υψηλής αισθητικής. Μοντέλα παρέλασαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας δημιουργίες του οίκου Armani, σε ένα σκηνικό όπου κυριάρχησαν τα χρώματα της ιταλικής σημαίας, πράσινο, λευκό και κόκκινο, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική κομψότητα και τη βαθιά σχέση του σχεδιαστή με το Μιλάνο και τη σύγχρονη ταυτότητα της Ιταλίας. Η παρουσία του Armani στην τελετή δεν λειτούργησε μόνο ως αναφορά στη μόδα, αλλά ως πολιτιστικό σύμβολο, αναδεικνύοντας τον ρόλο του σχεδιαστή στη διεθνή εικόνα της χώρας.

Η Vittoria Ceretti ως σύγχρονη βασίλισσα του πάγου

Από τις πιο εμβληματικές εικόνες της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Vittoria Ceretti, του ιταλικού supermodel και μούσας του οίκου Armani. Το μοντέλο εμφανίστηκε στο φινάλε του αφιερώματος φορώντας ένα λευκό, custom-made Armani Privé φόρεμα, με μακριά μανίκια, ψηλό λαιμό και διακριτικά δομημένους ώμους. Μια λιτή αλλά επιβλητική δημιουργία που απέπνεε καθαρότητα, ισορροπία και διαχρονική δύναμη.

Η εμφάνιση της Mariah Carey στην τελετή έναρξης

Η Mariah Carey έκλεψε τα βλέμματα και ανέβασε την ατμόσφαιρα ερμηνεύοντας το θρυλικό «Nel blu, dipinto di blu (Volare)» αλλά και το «Nothing Is Impossible», σε μια εμφάνιση που συζητήθηκε έντονα και δίχασε. Η συγκίνηση κορυφώθηκε με τον Andrea Bocelli και το «Nessun Dorma», ενώ ο ιταλικός εθνικός ύμνος αποδόθηκε από τη Laura Pausini. Το μουσικό φινάλε ανήκε στον διεθνούς φήμης πιανίστα Lang Lang.

Η δυνατή στιγμή της Charlize Theron

Ξεχωριστό βάρος στην τελετή έδωσε η Charlize Theron, η οποία εμφανίστηκε ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών, μεταφέροντας ένα μήνυμα εμπνευσμένο από τα λόγια του Nelson Mandela για ειρήνη, ενότητα και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Στάθηκε δίπλα στο συμβολικό περιστέρι της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, υπενθυμίζοντας τον ρόλο των Αγώνων ως φορέα ειρήνης και διαλόγου, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

Η φλόγα και το μήνυμα της ενότητας

Η Ολυμπιακή φλόγα άναψε ταυτόχρονα σε Μιλάνο και Κορτίνα, από θρύλους του ιταλικού σκι, συμβολίζοντας τη συνέχεια ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Με το μήνυμα της «Armonia» να κυριαρχεί, η τελετή έναρξης έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας και συλλογικότητας.

