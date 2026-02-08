Έτσι θα φτιάξεις τις πιο healthy κρέπες με βρώμη

Οι σπιτικές κρέπες βρώμης είναι η ιδανική επιλογή για ένα γεύμα που συνδυάζει θρεπτικότητα και γεύση. Ο αφράτος χυλός με αυγά, γάλα και βούτυρο δίνει μια ελαφριά αλλά σταθερή βάση, ενώ η προσθήκη αλεύρου βρώμης ανεβάζει τη διατροφική αξία. Το αποτέλεσμα είναι μια κρέπα που δεν «λυγίζει» όταν την γεμίζεις και παραμένει νόστιμη ακόμη και αν την τρως ζεστή ή χλιαρή.

Για τη γέμιση, η καπνιστή γαλοπούλα και η τριμμένη παρμεζάνα δημιουργούν μια πλούσια γεύση με αλμυρές νότες, ενώ το τηγανισμένο αυγό δίνει έξτρα πρωτεΐνη και χορταστικότητα. Το μυστικό είναι να ψήσεις πρώτα τις κρέπες σε μέτρια φωτιά ώστε να ροδίσουν ελαφρά και μετά να ετοιμάσεις τη γέμιση στο ίδιο τηγάνι, για να παραμείνουν ζουμερές και να πάρουν λίγη από τη γεύση του βουτύρου και της γαλοπούλας.

Υλικά για 4 κρέπες:

Για τις κρέπες:

100 γρ. αλεύρι βρώμης, κοσκινισμένο

Μια πρέζα ζάχαρη καστανή

Μια πρέζα αλάτι

3 αυγά, ελαφρώς χτυπημένα

1 κούπα γάλα, χλιαρό

25 γρ. αγελαδινό βούτυρο λιωμένο + 1 κ.σ. για το τηγάνισμα

Για τη γέμιση:

4 αυγά

4 φέτες καπνιστή γαλοπούλα

4 κ.σ. παρμεζάνα, τριμμένη

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ ανακάτεψε το αλεύρι, τη ζάχαρη και το αλάτι. Πρόσθεσε τα αυγά και ανακάτεψε με σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν. Σιγά σιγά πρόσθεσε το γάλα και στο τέλος το λιωμένο βούτυρο. Άφησε τον χυλό στην άκρη για 15 λεπτά.

Ζέστανε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και βούτυρέ το ελαφρά. Ρίξε μια κουτάλα από τον χυλό στο κέντρο του τηγανιού και απλώστε τον κυκλικά σε όλο τον πάτο. Ψήσε για 1 λεπτό μέχρι να ροδίσει η κάτω πλευρά και γύρισε με μια σπάτουλα για ακόμα 1 λεπτό. Επανάλαβε μέχρι να τελειώσει ο χυλός.

Για τη γέμιση, τηγάνισε τα αυγά στο ίδιο τηγάνι. Στο πιάτο, άπλωσε μια κρέπα, τοποθέτησε τη φέτα γαλοπούλας, πασπάλισε με παρμεζάνα και βάλε από πάνω το αυγό. Δίπλωσε τις κρέπες και σερβίρισε αμέσως.

