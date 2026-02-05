Ζώδια 05.02.2026

Τραπέζι Τσικνοπέμπτης: Τι να φας ανάλογα με το ζώδιο σου

Από ζουμερές μπριζόλες μέχρι εναλλακτικές επιλογές, δες ποιο πιάτο ταιριάζει στο ζώδιό σου και κάνε την Τσικνοπέμπτη ακόμα πιο απολαυστική
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Τσικνοπέμπτη δεν είναι απλώς μια μέρα… είναι στάση ζωής. Καπνός στην ατμόσφαιρα, ψησταριές στο φουλ και το αιώνιο ερώτημα: τι θα φάω; Αν αφήσεις τα άστρα να αποφασίσουν, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Δες ποιο πιάτο σου ταιριάζει απόλυτα, ανάλογα με το ζώδιό σου! 

Κριός

Θέλει ένταση, φωτιά και δυνατές γεύσεις. Όσο πιο καυτερό, τόσο το καλύτερο. Το ψήσιμο πρέπει να γίνει γρήγορα όπως και οι αποφάσεις του.

Διάβασε επίσης: 5 λόγοι που οι Δίδυμοι είναι το πιο παρεξηγημένο ζώδιο

Ταύρος

Για τον Ταύρο, το φαγητό είναι ιεροτελεστία. Μπριζόλα, πατάτες, σαλάτες, τυριά και ψωμάκι για βούτες. Και φυσικά… δεν σηκώνεται από το τραπέζι πρώτος.

Δίδυμος

Δεν μπορεί να διαλέξει μόνο ένα. Θέλει λίγο απ’ όλα: σουβλάκι, λουκάνικο, πανσέτα, κοτοπουλάκι. Τσιμπολογάει, μιλάει, γελάει και δοκιμάζει τα πάντα.


Καρκίνος

Κρέας στη σχάρα, αλλά με αγάπη. Προτιμά παραδοσιακές γεύσεις και τραπέζι με οικογένεια και φίλους. Το φαγητό πρέπει να θυμίζει σπίτι.

Λέων

Θέλει το πιάτο του να ξεχωρίζει όσο κι εκείνος. Μεγάλη μερίδα, σωστό ψήσιμο και παρουσίαση που τραβάει βλέμματα. Ο βασιλιάς της Τσικνοπέμπτης.

Παρθένος

Θέλει ποιότητα και ισορροπία. Προσεγμένο ψήσιμο, καθαρό πιάτο και μια σαλάτα για να… νιώθει καλύτερα. Δεν υπερβάλλει, αλλά το απολαμβάνει.

Ζυγός

Θέλει ωραία παρουσίαση, ωραία παρέα και αρμονία στο πιάτο. Λίγο κρέας, λίγο τυρί, λίγο κρασί, όλα στη σωστή αναλογία.

Σκορπιός

Βαθιές γεύσεις, μυστικά μπαχαρικά και πάθος. Το φαγητό πρέπει να έχει ένταση και χαρακτήρα, όπως και ο ίδιος.

Τοξότης

Κρέας με διαφορετικά μπαχαρικά, street food vibes και διεθνές στυλ. Δεν φοβάται να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό και απρόβλεπτο.

Αιγόκερως

Χωρίς φανφάρες. Θέλει καλό κρέας, σωστό ψήσιμο και ουσία. Το απολαμβάνει αθόρυβα αλλά μέχρι τελευταίας μπουκιάς.

Υδροχόος

Μπορεί να φάει κρέας, αλλά με τον δικό του τρόπο. Burger λαχανικών, μανιτάρια στη σχάρα ή κάτι που δεν τρώνε όλοι. Πάντα ένα βήμα μπροστά.


Ιχθύες

Θέλει φαγητό που να χαϊδεύει την ψυχή. Κοτόπουλο, παϊδάκια ή κάτι ζουμερό, με καλή παρέα και χαλαρή ατμόσφαιρα.

Διάβασε επίσης: Mood swings χωρίς προειδοποίηση: Τα 4 ζώδια που αλλάζουν διάθεση μέσα σε 1 λεπτό

05.02.2026
05.02.2026

