Mood swings χωρίς προειδοποίηση: Τα 4 ζώδια που αλλάζουν διάθεση μέσα σε 1 λεπτό

Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να τους βλέπεις χαμογελαστούς και σε λιγότερο από ένα λεπτό να είναι σοβαροί ή νευριασμένοι. Κάθε μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα, μια λέξη ή μια λεπτομέρεια μπορεί να τους φέρει από τη χαρά στον εκνευρισμό χωρίς προειδοποίηση. Στην αστρολογία, κάποια ζώδια είναι διάσημα για τις ξαφνικές εναλλαγές διάθεσης και για το «mood swing» τους που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει.

1.Καρκίνος

Ο Καρκίνος είναι συναισθηματικός από τη φύση του και οι διαθέσεις του επηρεάζονται έντονα από όσα συμβαίνουν γύρω του. Μπορεί να ξεκινήσει τη μέρα χαμογελαστός, αλλά μια μικρή παρανόηση ή μια ασήμαντη λέξη μπορεί να τον κάνει να κλειστεί στον εαυτό του ή να γίνει υπερβολικά ευαίσθητος.

2.Σκορπιός

Πάθος, ένταση και απόλυτη αφοσίωση στα συναισθήματα. Ο Σκορπιός δεν φοβάται να εκφράσει τα συναισθήματά του, αλλά η διάθεσή του μπορεί να αλλάξει ξαφνικά και δραματικά. Όσοι τον γνωρίζουν καλά ξέρουν ότι ποτέ δεν μπορείς να μαντέψεις τι σκέφτεται ή πώς θα αντιδράσει σε μια στιγμή.

3.Δίδυμοι

Ο Δίδυμος είναι ο βασιλιάς των αλλαγών διάθεσης. Ευφυής και κοινωνικός, μπορεί να είναι εξωστρεφής και γεμάτος ενέργεια και αμέσως μετά να γίνει αποστασιοποιημένος ή σκεπτικός. Η μεταβλητότητά του είναι μέρος της γοητείας του, αλλά και της πρόκλησης να τον καταλάβεις.

4.Τοξότης

Ο Τοξότης αγαπά την ελευθερία και βαριέται εύκολα. Η διάθεσή του μπορεί να περάσει από το ενθουσιασμένο στο εκνευρισμένο ή στο αδιάφορο μέσα σε λίγα λεπτά, ανάλογα με το πώς αισθάνεται ή τι συμβαίνει γύρω του. Η αμεσότητά του σημαίνει ότι δεν κρύβει αυτά που νιώθει.

Τα mood swings δεν είναι πάντα αρνητικά: δείχνουν έντονα συναισθήματα, ευαισθησία και ενέργεια. Αν γνωρίζεις κάποιον από αυτά τα ζώδια, καλύτερα να έχεις ανοιχτά τα μάτια σου… και την υπομονή σου!

