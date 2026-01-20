Mad Bubble
Ζώδια 20.01.2026

Τα 3 ζώδια που δεν κάνουν ποτέ την πρώτη κίνηση

Μερικοί άνθρωποι δυσκολεύονται να εκφράσουν πρώτοι τα συναισθήματά τους, αφήνοντας τον έρωτα να εξελίσσεται αργά ή να χάνεται
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο αυθορμητισμός μπορεί να ανάψει μια σπίθα στη σχέση, αλλά δεν είναι εύκολο για όλους να κάνουν το πρώτο βήμα. Κάποιοι άνθρωποι, και κάποια ζώδια, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να νιώσουν ασφαλείς, πριν εκφράσουν τα συναισθήματά τους ανοιχτά. Ο φόβος της απόρριψης, η ανασφάλεια ή η εσωστρέφεια συχνά κρατούν αυτά τα άτομα πίσω, με αποτέλεσμα η αρχή μιας σχέσης να αργεί να εμφανιστεί.

Η διστακτικότητα αυτή δεν σημαίνει έλλειψη ενδιαφέροντος. Αντίθετα, συχνά κρύβει έντονο πάθος και αφοσίωση, που αποκαλύπτονται όταν το ζώδιο αισθανθεί σίγουρο για τον πιθανό σύντροφο. Κάποιοι περιμένουν να δουν σημάδια αμοιβαιότητας, ενώ άλλοι παρατηρούν και αναλύουν πριν τολμήσουν να εκδηλωθούν.

Ο έρωτας θα τους χτυπήσει την πόρτα ξαφνικά - Τα 5 ζώδια που θα μπουν σε σχέση το 2026
Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα 5 ζώδια που βλέπουν σχέση και τρέχουν μακριά

Ταύρος

Ο Ταύρος προτιμά τη σταθερότητα και την ασφάλεια πριν εκφράσει συναισθήματα. Η διστακτικότητά του συνδέεται με τον φόβο της απόρριψης, καθώς θέλει να νιώσει ότι το ενδιαφέρον είναι αμοιβαίο. Όταν νιώσει σίγουρος, γίνεται ένας από τους πιο ρομαντικούς και αφοσιωμένους συντρόφους.

Αυτά είναι τα ζώδια που θα μπουν σε σχέση πριν τελειώσει το 2025
Παρθένος

Ο Παρθένος σκέφτεται πριν δράσει και ζυγίζει κάθε πιθανό σενάριο. Η αναλυτική του προσέγγιση και η τελειομανία τον κρατούν πίσω, καθώς περιμένει να βεβαιωθεί ότι το άλλο άτομο ενδιαφέρεται πραγματικά. Μόλις βεβαιωθεί, εκδηλώνει τα συναισθήματά του με συνέπεια και σταθερότητα.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι παθιασμένος, αλλά πολύ προσεκτικός όταν πρόκειται για το πρώτο βήμα. Η ανάγκη του για έλεγχο και η αίσθηση ευαλωτότητας τον κάνουν να παρατηρεί και να «ψυχολογεί» τον άλλον προτού ανοίξει την καρδιά του. Όταν αποφασίσει να κινηθεί, η αφοσίωση και το πάθος του είναι έντονα και απόλυτα.

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι σύμφωνα με τα στατιστικά το πιο σπάνιο ζώδιο

