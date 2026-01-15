Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 15.01.2026

Η Gracie Abrams κάνει το υποκριτικό της ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη

Η υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια πρωταγωνιστεί στο «Please» της Halina Reijn και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Gracie Abrams ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο της βήμα στον κινηματογράφο, περνώντας από τη μουσική στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστικό ρόλο σε νέα παραγωγή της A24. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός επιλέχθηκε για τον κεντρικό ρόλο στην ταινία «Please», η οποία σηματοδοτεί το επίσημο υποκριτικό της ντεμπούτο. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας υπογράφει η Halina Reijn, η Ολλανδή δημιουργός που έχει ήδη συνεργαστεί επιτυχημένα με την A24 στις ταινίες «Babygirl» και «Bodies Bodies Bodies». Η νέα αυτή συνεργασία φιλοδοξεί να συνεχίσει την ιδιαίτερη κινηματογραφική γραμμή της εταιρείας, που συχνά αναδεικνύει φρέσκα πρόσωπα και τολμηρές αφηγήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Καθηλωτικός Ralph Fiennes στο 28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών  

Η Gracie Abrams, η οποία έχει προταθεί για Grammy και έχει εδραιωθεί ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης ποπ σκηνής, προέρχεται από οικογένεια με βαθιές ρίζες στον κινηματογράφο. Πατέρας της είναι ο JJ Abrams, δημιουργός με καθοριστική παρουσία στο Χόλιγουντ, γνωστός για έργα όπως τα «Forever Young», «Armageddon», «Star Trek» και τα «Star Wars: The Force Awakens» και «Star Wars: The Rise of Skywalker». Παράλληλα, η γιαγιά της Gracie Abrams, Carol Abrams, έχει τιμηθεί με βραβείο Peabody, ενώ ο παππούς της Gerald Abrams έχει υπάρξει υποψήφιος για Emmy.

Παρότι το οικογενειακό της περιβάλλον συνδέεται άμεσα με τον κινηματογράφο, η Gracie Abrams είχε μέχρι πρόσφατα κρατήσει επιφυλακτική στάση απέναντι στην υποκριτική. Σε συνέντευξή της στο Billboard τον Απρίλιο του 2025 είχε δηλώσει «έχω πολλές φιλοδοξίες πέρα από το τραγούδι και τη σύνθεση, αλλά δεν ξέρω ακόμη τι θέλω να προσπαθήσω να κάνω πραγματικότητα», αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει τότε οποιαδήποτε κινηματογραφική φιλοδοξία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο μουσικό πεδίο, η Gracie Abrams γνώρισε σημαντική άνοδο με την κυκλοφορία του άλμπουμ «The Secret of Us» τον Ιούνιο του 2024, το οποίο έφτασε έως το Νο 2 του Billboard 200. Ακολούθησε εκτεταμένη περιοδεία, με το αμερικανικό σκέλος του 2025 να αποτελεί την πρώτη της περιοδεία σε μεγάλες αρένες ως κεντρικό όνομα. Η συμμετοχή της Gracie Abrams στο «Please» εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση καλλιτεχνών της μουσικής που περνούν στον κινηματογραφικό κόσμο της A24. Την προηγούμενη χρονιά, ο Tyler The Creator πρωταγωνίστησε στο «Marty Supreme», ενώ η εταιρεία έχει αναλάβει και την παραγωγή της ταινίας «The Moment» με την Charli xcx.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Marty Supreme και Ο Ναός των Οστών, από το όνειρο στην επιβίωση

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Gracie Abrams Halina Reijn Please ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H Joanne επιστρέφει και είναι πιο «brand new» από ποτέ

H Joanne επιστρέφει και είναι πιο «brand new» από ποτέ

15.01.2026
Επόμενο
Stranger Things: Πώς κατέληξε ολόκληρη η Gen Z να σπαταλάει τα λεφτά της σε σοκολατένια αυγά

Stranger Things: Πώς κατέληξε ολόκληρη η Gen Z να σπαταλάει τα λεφτά της σε σοκολατένια αυγά

15.01.2026

Δες επίσης

H Joanne επιστρέφει και είναι πιο «brand new» από ποτέ
Μουσικά Νέα

H Joanne επιστρέφει και είναι πιο «brand new» από ποτέ

15.01.2026
Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Γιάννης Ξυλούρης, ο θρυλικός «Ψαρογιάννης»
Μουσικά Νέα

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Γιάννης Ξυλούρης, ο θρυλικός «Ψαρογιάννης»

15.01.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός: Ανοίγει δική του δισκογραφική εταιρία
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ανοίγει δική του δισκογραφική εταιρία

15.01.2026
KPop Demon Hunters: Το Golden ξεπέρασε το 1 δις προβολές στο YouTube
Μουσικά Νέα

KPop Demon Hunters: Το Golden ξεπέρασε το 1 δις προβολές στο YouTube

15.01.2026
Ο Bruno Mars σαρώνει στο streaming και εκτοξεύει ξανά τη δισκογραφία του
Μουσικά Νέα

Ο Bruno Mars σαρώνει στο streaming και εκτοξεύει ξανά τη δισκογραφία του

15.01.2026
Ο A$AP Rocky αποκαλύπτει την track list του νέου album «Don’t Be Dumb»
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky αποκαλύπτει την track list του νέου album «Don’t Be Dumb»

15.01.2026
Οι BLACKPINK επιστρέφουν με νέο album και παγκόσμια περιοδεία
Μουσικά Νέα

Οι BLACKPINK επιστρέφουν με νέο album και παγκόσμια περιοδεία

15.01.2026
Αινιγματικό comeback για την Έλενα Παπαρίζου: «Το καλό επιστρέφει»
Μουσικά Νέα

Αινιγματικό comeback για την Έλενα Παπαρίζου: «Το καλό επιστρέφει»

15.01.2026
Evangelia: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από το τραγούδι της για την Eurovision
Μουσικά Νέα

Evangelia: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από το τραγούδι της για την Eurovision

15.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται