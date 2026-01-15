Η Gracie Abrams κάνει το υποκριτικό της ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη

Η Gracie Abrams ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο της βήμα στον κινηματογράφο, περνώντας από τη μουσική στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστικό ρόλο σε νέα παραγωγή της A24. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός επιλέχθηκε για τον κεντρικό ρόλο στην ταινία «Please», η οποία σηματοδοτεί το επίσημο υποκριτικό της ντεμπούτο. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας υπογράφει η Halina Reijn, η Ολλανδή δημιουργός που έχει ήδη συνεργαστεί επιτυχημένα με την A24 στις ταινίες «Babygirl» και «Bodies Bodies Bodies». Η νέα αυτή συνεργασία φιλοδοξεί να συνεχίσει την ιδιαίτερη κινηματογραφική γραμμή της εταιρείας, που συχνά αναδεικνύει φρέσκα πρόσωπα και τολμηρές αφηγήσεις.

Η Gracie Abrams, η οποία έχει προταθεί για Grammy και έχει εδραιωθεί ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης ποπ σκηνής, προέρχεται από οικογένεια με βαθιές ρίζες στον κινηματογράφο. Πατέρας της είναι ο JJ Abrams, δημιουργός με καθοριστική παρουσία στο Χόλιγουντ, γνωστός για έργα όπως τα «Forever Young», «Armageddon», «Star Trek» και τα «Star Wars: The Force Awakens» και «Star Wars: The Rise of Skywalker». Παράλληλα, η γιαγιά της Gracie Abrams, Carol Abrams, έχει τιμηθεί με βραβείο Peabody, ενώ ο παππούς της Gerald Abrams έχει υπάρξει υποψήφιος για Emmy.

Παρότι το οικογενειακό της περιβάλλον συνδέεται άμεσα με τον κινηματογράφο, η Gracie Abrams είχε μέχρι πρόσφατα κρατήσει επιφυλακτική στάση απέναντι στην υποκριτική. Σε συνέντευξή της στο Billboard τον Απρίλιο του 2025 είχε δηλώσει «έχω πολλές φιλοδοξίες πέρα από το τραγούδι και τη σύνθεση, αλλά δεν ξέρω ακόμη τι θέλω να προσπαθήσω να κάνω πραγματικότητα», αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει τότε οποιαδήποτε κινηματογραφική φιλοδοξία.

Στο μουσικό πεδίο, η Gracie Abrams γνώρισε σημαντική άνοδο με την κυκλοφορία του άλμπουμ «The Secret of Us» τον Ιούνιο του 2024, το οποίο έφτασε έως το Νο 2 του Billboard 200. Ακολούθησε εκτεταμένη περιοδεία, με το αμερικανικό σκέλος του 2025 να αποτελεί την πρώτη της περιοδεία σε μεγάλες αρένες ως κεντρικό όνομα. Η συμμετοχή της Gracie Abrams στο «Please» εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση καλλιτεχνών της μουσικής που περνούν στον κινηματογραφικό κόσμο της A24. Την προηγούμενη χρονιά, ο Tyler The Creator πρωταγωνίστησε στο «Marty Supreme», ενώ η εταιρεία έχει αναλάβει και την παραγωγή της ταινίας «The Moment» με την Charli xcx.

