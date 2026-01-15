Mad Bubble
Screen News 15.01.2026

Paul Mescal: Θα τραγουδήσει ο ίδιος ως Paul McCartney στις ταινίες για τους Beatles

Ο Paul Mescal αποκαλύπτει ότι θα τραγουδήσει ο ίδιος στις ταινίες για τους Beatles, ερμηνεύοντας τον Paul McCartney
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Paul Mescal αποκάλυψε ότι θα τραγουδά ο ίδιος στις ταινίες για τους Beatles, όπου θα υποδυθεί τον Sir Paul McCartney. Ο Ιρλανδός ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του ως Shakespeare στην πολυσυζητημένη ταινία της Chloe Zhao, Amnet, θα εμφανιστεί σε τέσσερις βιογραφικές ταινίες, σε σκηνοθεσία Sam Mendes. Μαζί του, οι Barry Keoghan, Harris Dickinson και Joseph Quinn θα ενσαρκώσουν αντίστοιχα τους Ringo Starr, John Lennon και George Harrison.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο βρετανικό GQ, ο Paul Mescal επιβεβαίωσε ότι θα τραγουδήσει ο ίδιος στις ταινίες και μοιράστηκε την εμπειρία του: «Έχω μάθει τόσα πολλά. Πάντα αγαπούσα τη μουσική, αλλά το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να υποδυθώ έναν από τους σπουδαίους τραγουδοποιούς και frontmen μου έδωσε το έναυσμα να ασχοληθώ με τη μουσική διαφορετικά, να τη δημιουργώ και να την ακούω με έναν νέο τρόπο».

Mini mullet
https://www.instagram.com/paulmescalpics/

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που πρέπει να δεις με… άλλο μάτι τα teaser του Avengers: Doomsday

Ο 29χρονος ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Sir Paul McCartney δύο φορές. «Νιώθω συναισθηματικά δεμένος μαζί του. Με υποδέχτηκε με μεγάλη καλοσύνη και ζεστασιά», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά την κινηματογραφική επιτυχία του, ο Mescal πρόσφατα δήλωσε στον The Guardian ότι θέλει να χαλαρώσει το πρόγραμμά του και να δώσει προτεραιότητα σε προσωπικές στιγμές. «Μου λείπει να βρίσκομαι στη σκηνή, οπότε ίσως θα έχω μια περίοδο που θα κάνω μόνο θέατρο για μερικά χρόνια. Έχω επίσης διαφορετικές προτεραιότητες στην προσωπική μου ζωή που θέλω να φροντίσω», ανέφερε.

vanity_fair
https://www.instagram.com/vanityfair/?hl=el

Ο ηθοποιός φαίνεται να ισορροπεί πλέον ανάμεσα στην κινηματογραφική του καριέρα και την ανάγκη να αφιερώσει χρόνο σε πράγματα που τον γεμίζουν, ενώ οι fans ανυπομονούν να τον δουν να ερμηνεύει τα θρυλικά τραγούδια των Beatles στη μεγάλη οθόνη.

Διάβασε επίσης: 28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών με βαθμολογία ρεκόρ

BEATLES Paul Mescal ΤΑΙΝΙΑ
