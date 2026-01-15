After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 00.45 στο Open

Την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται τη Μαρία Σολωμού σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Η δημοφιλής ηθοποιός μοιράζεται τη μεγάλη χαρά και προσμονή που αισθάνεται για το musical «Οικογένεια Addams», ενώ αναφέρεται και στο θεατρικό έργο Μ.ΑΙ.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α., στο οποίο πρωταγωνιστούσε για 2 χρόνια και τονίζει ότι για αυτήν ήταν επίτευγμα. Είναι πολύ υπερήφανη και ευχαριστημένη καθώς δεν πίστευε ποτέ ότι θα μπορέσει να κάνει μονόλογο, αφού έχει φοβερούς πανικούς και αγχωτικές διαταραχές πάνω στην σκηνή.

Μιλάει για την απουσία της από την τηλεόραση τα τελευταία χρόνια και εκφράζει την επιθυμία της να επιστρέψει με μία κομεντί και όχι με δραματική σειρά. Ακόμα, γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται ότι πριν 15 χρόνια οι ηθοποιοί που έκαναν τηλεόραση θεωρούνταν «εμπορικοί» και πως επικρατούσε η άποψη ότι η Σολωμού δεν μπορεί να κάνει κάτι σοβαρό στο θέατρο. Με την είσοδο όμως θεατρικών ηθοποιών στην τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, άλλαξαν τα δεδομένα και έσπασε αυτή η ταμπέλα. Όσον αφορά τη σχέση που έχει με τον 20χρονο γιο της αποκαλύπτει πως εκτός από μαμά είναι και φίλη του και ότι πολύ συχνά της δίνει συμβουλές. Εννοείται πως δεν αντιστάθηκε στα παιχνίδια του Θέμη. Άραγε η Μαρία Σολωμού «Δάγκωσε τη γλώσσα της» ή μίλησε για όλους και για όλα; Φυσικά, ακολουθεί ένα άκρως αποκαλυπτικό εξομολογητήριο με τις πιο hot ερωτήσεις. Θα καταφέρει η Μαρία να απαντήσει με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του Θέμη;

Διάβασε επίσης: Mente Fuerte στο After Dark: «Δε θα σταματήσω να λέω ότι η Μαρία Σολωμού είναι οικογένειά μου»

Το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής και εκδότης Τάσος Δούσης μιλάει για τις «Εικόνες» του και αποκαλύπτει ότι το ταξίδι το ξεκίνησε ως προσωπική ανάγκη. Στην πορεία των ετών, όμως, κατάλαβε πως με αυτόν τον τρόπο «ταξιδεύει» και τον κόσμο που βρίσκεται στον καναπέ του, ο οποίος ίσως να μην μπορέσει να πάει ποτέ σε κάποιους ιδιαίτερους και δύσκολους προορισμούς.

Σχετικά με τα αρνητικά σχόλια αναφέρει ότι τα hate comments είναι απαραίτητα και δηλώνει πως είναι σε μία ηλικία που δεν τον ενδιαφέρει τι θα πουν για εκείνον. Αποκαλύπτει πως είχε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια και εκεί οφείλεται η μεγάλη του επιτυχία ως επιχειρηματίας. Πείνασε, όπως λέει, στη ζωή του και αυτό ήταν η βάση για να τα καταφέρει. Μοιράζεται μαζί μας πως όταν πήγαινε σχολείο φορούσε τα παπούτσια και τα ρούχα του πατέρα του, τα οποία τα μεταποιούσε η μητέρα του, η οποία ήταν μοδίστρα.

Σχετικά με την προσωπική του ζωή μιλάει για την καρμική γνωριμία με τη γυναίκα του, την οποία θεωρεί τον πιο καλό άνθρωπο που έχει γνωρίσει ποτέ στη ζωή του. Εννοείται ότι δεν αντιστάθηκε στο custom made παιχνίδι του Θέμη «Ταξίδεψέ με». Άραγε σε ποιους προορισμούς θα στείλει διακοπές ο Τάσος Δούσης celebrities, αλλά και πολιτικούς;

Φυσικά, ακολουθεί ένα άκρως αποκαλυπτικό εξομολογητήριο με τις πιο hot ερωτήσεις. Θα καταφέρει ο Τάσος Δούσης να απαντήσει με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του Θέμη;

«After Dark», δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 00:45 στο OPEN.

Διάβασε επίσης: Ο Θοδωρής Μαραντίνης στο After Dark: «Δεν θα παντρευτώ ξανά, είμαι σχεδόν σίγουρος γι’ αυτό»