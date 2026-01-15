Mad Bubble
Celeb News 15.01.2026

Αργύρης Αγγέλου – Γιώργος Καπουτζίδης: «Είναι ένα σημείο αναφοράς για εμένα»

Ο Αργύρης Αγγέλου αποκαλύπτει τη βαθιά φιλία του με τον Γιώργο Καπουτζίδη, τη συγκίνηση για το επετειακό επεισόδιο του Παρά Πέντε
Μαρία Χατζηγιάννη

Το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, ο Αργύρης Αγγέλου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σορδά και τους συνεργάτες της. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την προσωπική του ζωή, τις σχέσεις του στον χώρο της τηλεόρασης, αλλά και για το επετειακό επεισόδιο της αγαπημένης σειράς Παρά Πέντε.

Κατά την συζήτηση για την σειρά, ο Αργύρης Αγγέλου εξήγησε πως η απόφαση για το επετειακό επεισόδιο ήταν μια μοναδική ευκαιρία να ξαναζήσουν οι συντελεστές τις στιγμές από τα γυρίσματα πριν από 20 χρόνια: «Ήταν μεγάλη χαρά που μπορώ να μιλώ γι’ αυτό και που δεν φανταζόμουν ότι μετά από 20 χρόνια θα μου δινόταν η ευκαιρία να το ζήσουμε ξανά. Ήταν σαν να διακτινιστήκαμε στον χρόνο. Τώρα θεωρώ πως όλοι είμαστε πιο όμορφοι μετά από 20 χρόνια».

Ο ηθοποιός συνέχισε περιγράφοντας πώς η ιδέα για το επετειακό επεισόδιο ήρθε από τον Γιώργο Καπουτζίδη και πως από τη στιγμή που το ανέφερε μέχρι την πραγματοποίηση της τηλεφωνικής επικοινωνίας υπήρξε ένα αίσθημα νοσταλγίας και συγκίνησης: «Δεν μπορούσαμε να έχουμε δεύτερη σκέψη. Θέλαμε όλοι να κλείσει αυτός ο κύκλος. Θα μου έλειπε αν δεν γινόταν».

Παράλληλα, ο Αργύρης Αγγέλου τόνισε τη βαθιά εκτίμηση και αγάπη που έχει για τον Γιώργο Καπουτζίδη, περιγράφοντας μια σχέση που ξεπερνάει τα πλαίσια συνεργασίας: «Αγαπώ πάρα πολύ τον Γιώργο. Είναι ένα σημείο αναφοράς για εμένα και μου έδωσε τεράστια ευκαιρία. Με έχει τιμήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια και σε προσωπικό επίπεδο. Έχω πάρει πολλά “δώρα”, όπως κι εγώ έχω ανταποδώσει. Είναι πολύ ωραίο να κάνεις τον απολογισμό με έναν άνθρωπο μετά από 25 χρόνια που είναι στη ζωή σου κι είναι θετικό το πρόσημο… να το σκέφτεσαι και να χαμογελάς».

Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε και για τη σχέση τους σε προσωπικό επίπεδο, εξηγώντας πόσο φυσικό είναι να στηρίζονται ο ένας στον άλλον σε δύσκολες στιγμές: «Αν πω οικογένεια, μπορεί να παρεξηγηθεί με την έννοια ότι ότι μου συμβεί θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν θα τον ενοχλήσω με το παραμικρό. Στα δύσκολα πάντως, το χέρι μου πηγαίνει αυτόματα να τον πάρω τηλέφωνο, όπως κι εκείνος το ίδιο».


