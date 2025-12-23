MadWalk 2025 Mega
Η αγαπημένη πεντάδα επιστρέφει για να μας αποκαλύψει νέες περιπέτειες και να μας εξιστορήσει πώς αντιμετώπισε τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το πλέον αναμενόμενο και νοσταλγικό Reunion της ελληνικής τηλεόρασης, το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA, απόψε, στις 21:00. Η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), παίρνουν ξανά θέση στη μικρή οθόνη και είναι έτοιμοι να μας χαρίσουν νέες σκηνές γέλιου. Η πεντάδα του «Στο Παρά Πέντε» επιστρέφει για να μας αποκαλύψει νέες περιπέτειες και να μας εξιστορήσει πώς αντιμετώπισε τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας.

Στη διάρκεια αυτής της μοναδικής βραδιάς, οι πέντε πρωταγωνιστές, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του MEGA, αναλαμβάνουν να μας ξεναγήσουν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.

Παρά Πέντε: Δες το επίσημο trailer του επετειακού επεισοδίου 

Διάβαστε επίσης: 3.330.000 συγκεντρώθηκαν για τα παιδιά στον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1

Το τηλεοπτικό κοινό είχε τον πρώτο λόγο στο νοσταλγικό Reunion, καθώς επέλεξε και ανέδειξε τις πιο αγαπημένες ατάκες και στιγμιότυπα, αλλά και τις κορυφαίες σκηνές της σειράς που θα παρακολουθήσουμε απόψε στο MEGA. Επιπλέον, η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος θα δώσουν έναν αέρα αυτοσχεδιασμού στο σόου, αναβιώνοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στιγμές που αγαπήθηκαν όσο λίγες.

Το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» είναι ένα πάρτι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, θα τραγουδήσουμε ξανά τα τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με το «Στο Παρά Πέντε» και σφράγισαν τα καλύτερα τηλεοπτικά στιγμιότυπα της σειράς.

MEGA: Το Παρά Πέντε επιστρέφει 20 χρόνια μετά - Όλα όσα θα δούμε απόψε στο πιο νοσταλγικό Reunion
https://www.instagram.com/stopara5_20xronia/?hl=el

Εσύ θα λείπεις από αυτό το ανεπανάληπτο Reunion; Ένα χριστουγεννιάτικο τηλεοπτικό δώρο έρχεται απόψε, στις 21:00, στο MEGA!

Διάβασε επίσης: The Voice: Αυτοί είναι οι 18 διαγωνιζόμενοι που προκρίθηκαν στον ημιτελικό

MegaTV reunion Ελληνικές Σειρές Παρά Πέντε
