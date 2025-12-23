Γιώργος Λιάγκας και Γρηγόρης Αρναούτογλου συναντήθηκαν on air για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια

Μια τηλεοπτική συνάντηση που δεν πέρασε απαρατήρητη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22/11, καθώς ο Γιώργος Λιάγκας και οΓρηγόρης Αρναούτογλου βρέθηκαν για πρώτη φορά μαζί στο ίδιο πλατό έπειτα από δέκα ολόκληρα χρόνια. Η πολυαναμενόμενη αυτή στιγμή εκτυλίχθηκε on air, με χιούμορ, πειράγματα και αρκετές ατάκες που προκάλεσαν χαμόγελα.

Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» έκανε την είσοδό του στο πλατό υπό τους ήχους του τραγουδιού «Χρόνια Πολλά» του Σάκη Ρουβά, σχολιάζοντας με το γνώριμο ύφος του: «Κάνεις κανονικά το 2Night; Εγώ νόμιζα ότι θα έρθω στον τηλεμαραθώνιο».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έσπευσε να εξηγήσει πως η εκπομπή είχε έναν πιο υβριδικό χαρακτήρα για τη συγκεκριμένη βραδιά, λέγοντας ότι, αν και το «2Night Show» θα προβαλλόταν κανονικά, λόγω αλλαγών στο πρόγραμμα αποφάσισε να συνδυάσει στοιχεία της εκπομπής με τον τηλεμαραθώνιο. Η συζήτηση συνεχίστηκε σε χαλαρό και χιουμοριστικό κλίμα, με τον Γιώργο Λιάγκα να πετά την ατάκα:«Ήρθα, άρα την έβγαλα την υποχρέωση, αυτό ήταν, τελείωσε», προκαλώντας την άμεση αντίδραση του οικοδεσπότη.





«Αν είναι να την κάνεις την επίσκεψη από υποχρέωση, μην έρθεις καθόλου», απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τον Γιώργο Λιάγκα να διευκρινίζει πως φυσικά αστειευόταν. Το κλίμα παρέμεινε ανάλαφρο μέχρι το τέλος, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να κάνει χιουμοριστική αναφορά στο φαγητό που τους είχε προσφέρει παλαιότερα ο ΑΝΤ1, λέγοντας πως «έπιασε τόπο», για να λάβει την χιουμοριστική απάντηση του Γιώργου Λιάγκα: «Τουλάχιστον δεν μας έπεσε βαρύ».

Η συνάντηση αυτή, μετά από τόσα χρόνια, επιβεβαίωσε πως οι δύο παρουσιαστές μπορούν να βρεθούν ξανά τηλεοπτικά, διατηρώντας το χιούμορ και την άνεση που τους χαρακτηρίζει.

