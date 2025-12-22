MadWalk 2025 Mega
TV 22.12.2025

The Voice: Αυτοί είναι οι 18 διαγωνιζόμενοι που προκρίθηκαν στον ημιτελικό

Tην Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 21.00 θα πραγματοποιηθεί ο ημιτελικός, και τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου την ίδια ώρα, ο μεγάλος τελικός
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου μεταδόθηκε το δεύτερο Cross Battles LIVE με τον μοναδικό Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση και τους αγαπημένους Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και Έλενα Παπαρίζου να κάθονται στις κόκκινες καρέκλες των coaches και να παρακολουθούν με αγωνία τις μουσικές μονομαχίες των διαγωνιζόμενων των ομάδων τους, καθώς και τα αποτελέσματα. Η χημεία των συντελεστών και οι προσπάθειες των διαγωνιζόμενων χάρισαν, στο «The Voice of Greece», και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου double score.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 19,6% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 15,8%.

The Voice

Κατά τη διάρκεια των δύο Cross Battles LIVE, που μεταδόθηκαν το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, διαγωνίστηκαν –συνολικά- 36 διαγωνιζόμενοι, αλλά μόνο 18 κατάφεραν να προκριθούν στον ημιτελικό.

  • #TeamPanistes: Νίκος Στεφανίδης, Αυγή Χατζηπαύλου, Βίκη Χατζή, Μυρτώ Αποστόλου.
  • #TeamChristos: Μαρία Κοσμάτου, Αφροδίτη Διαμαντίδου, Γιώργος Μεταξάς & Ιορδάνης Τεγκελίδης, Μαριλένα Κολλάρου.
  • #TeamHelena: Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, Ραφαήλ Κριτούλης, Μαρία Βαρδάκη, Θοδωρή Κουτσουπιά, Τζίνα Μακριδάκη.
  • #TeamMazwnakis: Ελένη Τσαρίδου, Χριστόδουλος Μυλωνάς, Δημήτρης Ευθυμίου, Ανδριάνα Αγγελοπούλου, Βάγγος Δανέζης.

Δείτε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 1ου Cross Battles:

Δείτε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2ου Cross Battles:

Η πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης δίνει ραντεβού για την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 21.00, που θα πραγματοποιηθεί ο ημιτελικός, και τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου την ίδια ώρα, ο μεγάλος τελικός!

«THE VOICE OF GREECE» – Κυριακή 28 & Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

The Voice of Greece ΣΚΑΪ
