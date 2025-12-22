MadWalk 2025 Mega
Διακόσμηση 22.12.2025

Αυτό το DIY αρωματικό «κλείνει» ολόκληρα τα Χριστούγεννα σε ένα μπουκάλι

Ένα DIY χριστουγεννιάτικο σπρέι με πορτοκάλι και μπαχαρικά που γεμίζει κάθε χώρο ζεστές, γιορτινές μυρωδιές, δημιουργώντας αμέσως cozy και festive ατμόσφαιρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι γιορτές πλησιάζουν και η μυρωδιά στο σπίτι παίζει καθοριστικό ρόλο στο να δημιουργηθεί η τέλεια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Τίποτα δεν συγκρίνεται με τα αρώματα που μας φέρνουν αμέσως στο πνεύμα των γιορτών: κανέλα, γαρύφαλλο, πορτοκάλι και μια δόση ζεστασιάς που γεμίζει κάθε γωνιά του σπιτιού. Αν θέλεις να φέρεις αυτή τη festive ατμόσφαιρα στο χώρο σου, ένα χειροποίητο αρωματικό σπρέι είναι η πιο εύκολη και γρήγορη λύση.

Η διαδικασία είναι απλή, οικονομική και ταυτόχρονα δημιουργική. Το καλύτερο; Μπορείς να προσαρμόσεις τη συνταγή στα δικά σου γούστα, να παίξεις με τις μυρωδιές και να δημιουργήσεις ένα προσωπικό signature άρωμα που θα σε συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών. Είναι ιδανικό και ως δώρο για φίλους και οικογένεια, φέρνοντας την cozy χριστουγεννιάτικη διάθεση σε κάθε σπίτι.

Υλικά που θα χρειαστείς:

  • 1 φλιτζάνι νερό
  • 1/4 φλιτζάνι καθαρό οινόπνευμα ή vodka
  • 1 πορτοκάλι κομμένο σε φέτες
  • 2 ξυλάκια κανέλας
  • 5-6 ολόκληρα γαρύφαλλα
  • Μπουκάλι σπρέι

Οδηγίες:

  • Σε ένα μικρό κατσαρολάκι, ζέστανε το νερό χωρίς να το αφήσεις να βράσει. Πρόσθεσε τις φέτες πορτοκαλιού, την κανέλα και τα γαρύφαλλα και άφησέ τα για 5-10 λεπτά να απελευθερώσουν τα αρώματά τους.
  • Στράγγιξε το μείγμα σε ένα καθαρό μπουκάλι και πρόσθεσε το οινόπνευμα ή τη vodka. Ανακίνησε καλά για να ομογενοποιηθούν τα υλικά.
  • Άφησέ το να κρυώσει και φύλαξέ το σε δροσερό μέρος.
  • Ψέκασε σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού και απόλαυσε τη ζεστή, festive ατμόσφαιρα που δημιουργεί.

