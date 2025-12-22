Βίκυ Καγιά-Μπιάνκα Κρασσά: Οι total black glam εμφάνισεις τους είναι η απόλυτη festive έμπνευση

Η Βίκυ Καγιά έκλεψε για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στο φιλανθρωπικό gala του Lifeline Hellas, που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Grande Bretagne. Η διάσημη Ελληνίδα καλλονή παρευρέθηκε στη γιορτινή βραδιά συνοδευόμενη από την κόρη της, Μπιάνκα Κρασσά, με τις δύο τους να ξεχωρίζουν με τις στιλάτες και ταιριαστές επιλογές τους.

Κατά τη διάρκεια του pre-Christmas dinner, η Βίκυ Καγιά ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει για τους στόχους της χρονιάς και τον απολογισμό των δράσεων του οργανισμού, προσθέτοντας μια νότα προσωπικής γοητείας στη βραδιά. Το σκηνικό, στολισμένο με εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο και λαμπερά φωτάκια, ενίσχυσε την εορταστική ατμόσφαιρα και αποτέλεσε το ιδανικό φόντο για τις φωτογραφίες της βραδιάς.

Στο στιλιστικό κομμάτι, η Βίκυ Καγιά επέλεξε ένα κομψό total black σύνολο, που συνδύαζε λάμψη και γιορτινό χαρακτήρα, ενώ η Μπιάνκα ακολούθησε το ίδιο μοτίβο με ένα μαύρο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με off-white γούνινο παλτό και μαύρο φιόγκο στα μαλλιά. Η επιλογή τους να κινηθούν σε μαύρους τόνους ενίσχυσε την κομψότητα της εμφάνισής τους, προσδίδοντας παράλληλα glam διάθεση σε όλη τη βραδιά.

Μητέρα και κόρη μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη βραδιά στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media, με το κοινό να σχολιάζει την αψεγάδιαστη στιλιστική τους αρμονία και τη festive διάθεση που αποπνέει η παρουσία τους. Η εμφάνιση της Βίκυς Καγιά και της Μπιάνκα Κρασσά αποδεικνύει πως οι total black επιλογές μπορούν να είναι ταυτόχρονα κομψές, εντυπωσιακές και κατάλληλες για γιορτινές εμφανίσεις.

