MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Fashion 22.12.2025

Βίκυ Καγιά-Μπιάνκα Κρασσά: Οι total black glam εμφάνισεις τους είναι η απόλυτη festive έμπνευση

vicky_kagia
Μητέρα και κόρη εντυπωσίασαν με κομψά, γιορτινά σύνολα, συνδυάζοντας λάμψη, κομψότητα και festive διάθεση
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Βίκυ Καγιά έκλεψε για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στο φιλανθρωπικό gala του Lifeline Hellas, που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Grande Bretagne. Η διάσημη Ελληνίδα καλλονή παρευρέθηκε στη γιορτινή βραδιά συνοδευόμενη από την κόρη της, Μπιάνκα Κρασσά, με τις δύο τους να ξεχωρίζουν με τις στιλάτες και ταιριαστές επιλογές τους.

Κατά τη διάρκεια του pre-Christmas dinner, η Βίκυ Καγιά ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει για τους στόχους της χρονιάς και τον απολογισμό των δράσεων του οργανισμού, προσθέτοντας μια νότα προσωπικής γοητείας στη βραδιά. Το σκηνικό, στολισμένο με εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο και λαμπερά φωτάκια, ενίσχυσε την εορταστική ατμόσφαιρα και αποτέλεσε το ιδανικό φόντο για τις φωτογραφίες της βραδιάς.

vicky_kagia
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Διάβασε επίσης: Ugly Christmas Sweater: Πώς το «κακόγουστο» πουλόβερ έγινε γιορτινή παράδοση

Στο στιλιστικό κομμάτι, η Βίκυ Καγιά επέλεξε ένα κομψό total black σύνολο, που συνδύαζε λάμψη και γιορτινό χαρακτήρα, ενώ η Μπιάνκα ακολούθησε το ίδιο μοτίβο με ένα μαύρο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με off-white γούνινο παλτό και μαύρο φιόγκο στα μαλλιά. Η επιλογή τους να κινηθούν σε μαύρους τόνους ενίσχυσε την κομψότητα της εμφάνισής τους, προσδίδοντας παράλληλα glam διάθεση σε όλη τη βραδιά.

vicky_kagia
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Μητέρα και κόρη μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη βραδιά στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media, με το κοινό να σχολιάζει την αψεγάδιαστη στιλιστική τους αρμονία και τη festive διάθεση που αποπνέει η παρουσία τους. Η εμφάνιση της Βίκυς Καγιά και της Μπιάνκα Κρασσά αποδεικνύει πως οι total black επιλογές μπορούν να είναι ταυτόχρονα κομψές, εντυπωσιακές και κατάλληλες για γιορτινές εμφανίσεις.

Διάβασε επίσης: Πώς η δαντελένια φούστα γίνεται από καλοκαιρινό item σε απόλυτο must-have του χειμώνα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion MAD Christmas Βίκυ Καγιά Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτό το DIY αρωματικό «κλείνει» ολόκληρα τα Χριστούγεννα σε ένα μπουκάλι

Αυτό το DIY αρωματικό «κλείνει» ολόκληρα τα Χριστούγεννα σε ένα μπουκάλι

22.12.2025
Επόμενο
Αθανασία Τσουμελέκα: Η Ολυμπιονίκης αποκάλυψε την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη από προπονητή

Αθανασία Τσουμελέκα: Η Ολυμπιονίκης αποκάλυψε την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη από προπονητή

22.12.2025

Δες επίσης

Μόνο 3 υλικά αρκούν για αυτά τα χριστουγεννιάτικα τρουφάκια Lotus
Food

Μόνο 3 υλικά αρκούν για αυτά τα χριστουγεννιάτικα τρουφάκια Lotus

22.12.2025
Αυτό το DIY αρωματικό «κλείνει» ολόκληρα τα Χριστούγεννα σε ένα μπουκάλι
Life

Αυτό το DIY αρωματικό «κλείνει» ολόκληρα τα Χριστούγεννα σε ένα μπουκάλι

22.12.2025
Τα 3 ζώδια που ευνοούνται περισσότερο από ποτέ την εβδομάδα των Χριστουγέννων
Life

Τα 3 ζώδια που ευνοούνται περισσότερο από ποτέ την εβδομάδα των Χριστουγέννων

22.12.2025
Copy the look: To cozy outfit της Claudia Schiffer για το χριστουγεννιάτικο shopping
Fashion

Copy the look: To cozy outfit της Claudia Schiffer για το χριστουγεννιάτικο shopping

22.12.2025
Θες να κάνεις όλες τις ευχές σου δώρα; Τα Hondos Center έχουν όλη τη γιορτινή έμπνευση που χρειάζεσαι
Beauty

Θες να κάνεις όλες τις ευχές σου δώρα; Τα Hondos Center έχουν όλη τη γιορτινή έμπνευση που χρειάζεσαι

22.12.2025
Σύμφωνα με το TikTok το trick για τις τέλειες μπούκλες βρίσκεται στην κουζίνα σου
Beauty

Σύμφωνα με το TikTok το trick για τις τέλειες μπούκλες βρίσκεται στην κουζίνα σου

22.12.2025
Με βροχές και τσουχτερό κρύο θα γιορτάσουμε φέτος τα Χριστούγεννα – Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού
Life

Με βροχές και τσουχτερό κρύο θα γιορτάσουμε φέτος τα Χριστούγεννα – Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

22.12.2025
The Holiday: Έτσι θα υιοθετήσεις τα «quite luxury» outfits της Amanda
Fashion

The Holiday: Έτσι θα υιοθετήσεις τα «quite luxury» outfits της Amanda

22.12.2025
Όλα τα tips για κόκκινα χείλη που ακτινοβολούν αυτοπεποίθηση από το πρωί μέχρι το βράδυ
Beauty

Όλα τα tips για κόκκινα χείλη που ακτινοβολούν αυτοπεποίθηση από το πρωί μέχρι το βράδυ

22.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών