Fashion 17.12.2025

Πώς η δαντελένια φούστα γίνεται από καλοκαιρινό item σε απόλυτο must-have του χειμώνα

dantelenia_fousta (2)
Αέρινη και απόλυτα θηλυκή, η δαντελένια φούστα φοριέται και τον χειμώνα με έξυπνο layering και κομψούς συνδυασμούς για κάθε περίσταση
Μαρία Χατζηγιάννη

Αέρινη, αισθησιακή και απόλυτα θηλυκή. Η δαντελένια φούστα είναι ένα από εκείνα τα κομμάτια που δεν πρέπει να λείπουν από καμία γκαρνταρόμπα όταν θέλεις να προσθέσεις μια δόση αιθέριας κομψότητας στο look σου. Κι όμως, συχνά την περιορίζουμε στους καλοκαιρινούς μήνες ή, το πολύ, στις μεταβατικές εποχές.

Με έξυπνο layering και τα σωστά αξεσουάρ, η δαντελένια φούστα μεταμορφώνεται σε άσο-μανίκι και για τον χειμώνα, ειδικά όταν αναζητάς ένα άψογο σύνολο για ιδιαίτερες περιστάσεις. Ευαίσθητη αλλά δομημένη, ανανεώνει τη ντουλάπα και δίνει ζωή σε νέους, αναπάντεχους συνδυασμούς, χωρίς να υποφέρεις από το κρύο. Έμπνευση; Παρακάτω θα βρεις ιδέες απευθείας από το street style, για να την κάνεις τον απόλυτο πρωταγωνιστή.

mavri_fousta
https://www.instagram.com/nazjuju/

Διάβασε επίσης: Το καρό είναι το print που θα αναβαμίσει τα cozy γιορτινά σου outfits

Με βαριά πανωφόρια

Τι πιο σικ από μια φούστα, σε οποιοδήποτε μήκο, που ξεπροβάλλει κάτω από ένα βαρύ παλτό με εντελώς διαφορετική υφή; Δοκίμασε ένα γυαλιστερό δερμάτινο blouson, μια γούνα, ένα μάλλινο παλτό ή ένα teddy jacket. Η σύγκρουση των υφών δημιουργεί ενδιαφέρον τόσο για την ημέρα όσο και για το βράδυ, ανάλογα με το πανωφόρι που θα επιλέξεις. Αν μάλιστα κινηθείς σε μία μόνο χρωματική παλέτα, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο εκλεπτυσμένο.

mpoufan_dermatino
https://www.instagram.com/emilisindlev/

Με πλεκτό

Συνεχίζοντας τη λογική του μονοχρωματικού look και της αντίθεσης υφών, ο συνδυασμός δαντέλας και πλεκτού είναι πάντα ασφαλής επιλογή. Προτίμησε ένα μαλακό, χαλαρό πουλόβερ, αρκετά μακρύ ώστε να καλύπτει τους γοφούς. Φόρεσέ το με hot pants, λεπτό καλσόν και μια δαντελένια φούστα που αναδεικνύει όλη την πολυτέλειά της χάρη στο contrast με το εφέ «γυμνού» δέρματος από κάτω. Chunky μπότες για urban διάθεση ή θηλυκές γόβες για πιο elegant αποτέλεσμα; Εσύ αποφασίζεις.

dantelenia_fousta
https://www.instagram.com/taylornoellekrause/

Με blazer και διάφανο καλσόν

Ψάχνεις ένα διαφορετικό βραδινό outfit; Η δαντελένια φούστα είναι μια εξαιρετικά έξυπνη επιλογή. Άφησέ την να φανεί κάτω από ένα βραδινό blazer με κάποια statement λεπτομέρεια και συνδύασέ τη με διάφανο καλσόν για λίγη επιπλέον κάλυψη. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή μιλάμε για look ειδικής περίστασης, οι ψηλοτάκουνες γόβες είναι απαραίτητες.

dantelenia_fousta_mavri
https://www.instagram.com/lauraa_lederer/

Διάβασε επίσης: 3 έξυπνα fashion hacks από τα catwalks που αναβαθμίζουν κάθε look



 

Fashion fashion trends
