«Εκεί που όλα γίνονται»: Το τραγούδι τίτλων της ταινίας «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»

Η νέα κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία Χρήστου Κανάκη, σενάριο Λώρη Λοϊζίδη και παραγωγή Avaton films και TP The producer, συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα με τα συναισθήματα που δημιουργεί η ταινία. Στο τραγούδι «Εκεί που γίνονται όλα» υπογράφει στίχους και μουσική και ερμηνεύει ο Μικές Μπίλης και κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company.

Eμπνευσμένο από το πνεύμα των Χριστουγέννων και τη βαθιά συναισθηματική διαδρομή του πρωταγωνιστή, αποτυπώνει το κεντρικό μήνυμα του έργου: τη δύναμη της καλοσύνης, της συγχώρεσης και της προσωπικής αλλαγής. Με μελωδία που συνδυάζει νοσταλγία και γιορτινή ζεστασιά, η μουσική πλαισιώνει ιδανικά την ατμόσφαιρα της ιστορίας και προετοιμάζει τον θεατή για το μαγικό Χριστουγεννιάτικο ταξίδι που ακολουθεί.

Τα Κάλαντα Των Χριστουγέννων ακολουθούν την περιπέτεια για όλη την οικογένεια του σκληρόκαρδου και φιλάργυρου Λυκούργου που, παραμονή των Χριστουγέννων, χάρη σε τρία απρόσκλητα πνεύματα θα ανασύρει τη χαμένη του ανθρωπιά για μια ζωή, γεμάτη αγάπη και γενναιοδωρία.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι: Λώρης Λοϊζίδης, Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής.

Credits

Τίτλος: “Εκεί που όλα γίνονται” Στίχοι-Μουσική : Μικές Μπίλης

Φωνή: Μικές Μπίλης

Βιολί: Καλλιόπη Μητροπούλου, Μπάμπης Καρασσαβίδης

Βιόλα: Στέλιος Παπανάστασης

Τσέλο: Γιώργος Ταμιωλάκης

Φλάουτο, Irish Flute, Low Whistle: Ζαχαρίας Ταρπάγκος

Γαλλικό Κόρνο: Γιάννης Γούναρης

Τρομπόνι: Αχιλλέας Λιαρμακόπουλος

Μπάσο: Λεωνίδας Πετρόπουλος

Βρείτε το τραγούδι σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://MikesBillis.lnk.to/EkeiPouOlaGinontai

