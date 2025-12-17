Δες το trailer του The Housemaid με την Sydney Sweeney και την AmandaSeyfried

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου και θα βρεθεί αντιμέτωπη με το «Avatar Fire and Ash» του James Cameron

Η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό trailer για το ψυχολογικό θρίλερ «The Housemaid», τη νέα κινηματογραφική δουλειά του Paul Feig, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες. Πρόκειται για τη δεύτερη ταινία που παρουσιάζει μέσα στο ίδιο έτος ο Paul Feig, ο οποίος επιστρέφει σε πιο σκοτεινά αφηγηματικά μονοπάτια. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντώνται η Sydney Sweeney και η Amanda Seyfried, πλαισιωμένες από τους Brandon Sklenar, Michele Morrone και Elizabeth Perkins. Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Freida McFadden και φέρει την υπογραφή της Rebecca Sonnenshine στο σενάριο.

Διάβασε επίσης: Η Christy Martin στο πλευρό της Sydney Sweeney μετά τον διαδικτυακό πόλεμο για το Christy

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της Lionsgate, η ιστορία ακολουθεί τη Millie, την οποία υποδύεται η Sydney Sweeney, μια νεαρή γυναίκα που προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν της και δέχεται μια φαινομενικά ιδανική δουλειά ως εσωτερική οικιακή βοηθός στο πολυτελές σπίτι της Nina και του Andrew Winchester, τους οποίους ενσαρκώνουν η Amanda Seyfried και ο Brandon Sklenar.

Όμως αυτό που ξεκινά ως ευκαιρία ζωής, μετατρέπεται σταδιακά σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι μυστικών, εξουσίας και χειραγώγησης, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από την επιφανειακή τελειότητα κρύβεται ένας κόσμος γεμάτος απρόβλεπτες ανατροπές.

Η Lionsgate περιγράφει την ταινία ως ένα άκρως ψυχαγωγικό θρίλερ που βυθίζει το κοινό σε ένα σύμπαν όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και όπου κάθε επιλογή έχει συνέπειες. Το τελικό τρέιλερ ενισχύει αυτή την αίσθηση, προβάλλοντας μια ατμόσφαιρα έντασης και αισθησιασμού, με τις ερμηνείες των Sydney Sweeney και Amanda Seyfried να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Το «The Housemaid» βασίζεται στο πρώτο βιβλίο της επιτυχημένης σειράς της Freida McFadden, η οποία περιλαμβάνει επίσης τα έργα «The Housemaid’s Secret», «The Housemaid Is Watching» και τη σύντομη ιστορία «The Housemaid’s Wedding». Τα βιβλία αυτά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές κινηματογραφικές συνέχειες, εφόσον η Lionsgate αποφασίσει να επεκτείνει το σύμπαν της ιστορίας.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου και θα βρεθεί αντιμέτωπη στο box office με το «Avatar Fire and Ash» του James Cameron. Το «The Housemaid» φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πιο ώριμη και σκοτεινή επιλογή για το κοινό που αναζητά ένα ψυχολογικό θρίλερ με έντονη δραματική ένταση και καλοδουλεμένους χαρακτήρες.

Διάβασε επίσης: Amanda Seyfried: Το σύνολο που δανείστηκε από την ντουλάπα της Julia Roberts για το Φεστιβάλ Βενετίας

Δες κι αυτό…