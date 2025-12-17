MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Screen News 17.12.2025

Δες το trailer του The Housemaid με την Sydney Sweeney και την AmandaSeyfried

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου και θα βρεθεί αντιμέτωπη με το «Avatar Fire and Ash» του James Cameron
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό trailer για το ψυχολογικό θρίλερ «The Housemaid», τη νέα κινηματογραφική δουλειά του Paul Feig, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες. Πρόκειται για τη δεύτερη ταινία που παρουσιάζει μέσα στο ίδιο έτος ο Paul Feig, ο οποίος επιστρέφει σε πιο σκοτεινά αφηγηματικά μονοπάτια. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντώνται η Sydney Sweeney και η Amanda Seyfried, πλαισιωμένες από τους Brandon Sklenar, Michele Morrone και Elizabeth Perkins. Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Freida McFadden και φέρει την υπογραφή της Rebecca Sonnenshine στο σενάριο.

Διάβασε επίσης: Η Christy Martin στο πλευρό της Sydney Sweeney μετά τον διαδικτυακό πόλεμο για το Christy

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της Lionsgate, η ιστορία ακολουθεί τη Millie, την οποία υποδύεται η Sydney Sweeney, μια νεαρή γυναίκα που προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν της και δέχεται μια φαινομενικά ιδανική δουλειά ως εσωτερική οικιακή βοηθός στο πολυτελές σπίτι της Nina και του Andrew Winchester, τους οποίους ενσαρκώνουν η Amanda Seyfried και ο Brandon Sklenar.

Όμως αυτό που ξεκινά ως ευκαιρία ζωής, μετατρέπεται σταδιακά σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι μυστικών, εξουσίας και χειραγώγησης, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από την επιφανειακή τελειότητα κρύβεται ένας κόσμος γεμάτος απρόβλεπτες ανατροπές.

Η Lionsgate περιγράφει την ταινία ως ένα άκρως ψυχαγωγικό θρίλερ που βυθίζει το κοινό σε ένα σύμπαν όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και όπου κάθε επιλογή έχει συνέπειες. Το τελικό τρέιλερ ενισχύει αυτή την αίσθηση, προβάλλοντας μια ατμόσφαιρα έντασης και αισθησιασμού, με τις ερμηνείες των Sydney Sweeney και Amanda Seyfried να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Το «The Housemaid» βασίζεται στο πρώτο βιβλίο της επιτυχημένης σειράς της Freida McFadden, η οποία περιλαμβάνει επίσης τα έργα «The Housemaid’s Secret», «The Housemaid Is Watching» και τη σύντομη ιστορία «The Housemaid’s Wedding». Τα βιβλία αυτά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές κινηματογραφικές συνέχειες, εφόσον η Lionsgate αποφασίσει να επεκτείνει το σύμπαν της ιστορίας.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου και θα βρεθεί αντιμέτωπη στο box office με το «Avatar Fire and Ash» του James Cameron. Το «The Housemaid» φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πιο ώριμη και σκοτεινή επιλογή για το κοινό που αναζητά ένα ψυχολογικό θρίλερ με έντονη δραματική ένταση και καλοδουλεμένους χαρακτήρες.

Διάβασε επίσης: Amanda Seyfried: Το σύνολο που δανείστηκε από την ντουλάπα της Julia Roberts για το Φεστιβάλ Βενετίας

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
AmandaSeyfried Sydney Sweeney The Housemaid TRAILER
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο James Cameron γίνεται δισεκατομμυριούχος πριν την πρεμιέρα του Avatar

Ο James Cameron γίνεται δισεκατομμυριούχος πριν την πρεμιέρα του Avatar

17.12.2025
Επόμενο
3 έξυπνα fashion hacks από τα catwalks που αναβαθμίζουν κάθε look

3 έξυπνα fashion hacks από τα catwalks που αναβαθμίζουν κάθε look

17.12.2025

Δες επίσης

Ο James Cameron γίνεται δισεκατομμυριούχος πριν την πρεμιέρα του Avatar
Cinema

Ο James Cameron γίνεται δισεκατομμυριούχος πριν την πρεμιέρα του Avatar

17.12.2025
Η Sydney Sweeney με αλά Marilyn Monroe εμφάνιση μαγνητίζει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί
Cinema

Η Sydney Sweeney με αλά Marilyn Monroe εμφάνιση μαγνητίζει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί

16.12.2025
«Ριφιφί»: Η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια που καθήλωσε από το 1ο επεισόδιο – Χαμός στο Χ
Cinema

«Ριφιφί»: Η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια που καθήλωσε από το 1ο επεισόδιο – Χαμός στο Χ

16.12.2025
“Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;” Μέρος Πρώτο, του Αλέξανδρου Ρήγα – Έρχεται στους κινηματογράφους
Cinema

“Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;” Μέρος Πρώτο, του Αλέξανδρου Ρήγα – Έρχεται στους κινηματογράφους

16.12.2025
Μορφή ο Gary De’Snake – Άνοδος στην αγορά ερπετών στην Κίνα λόγω Zootopia 2
Cinema

Μορφή ο Gary De’Snake – Άνοδος στην αγορά ερπετών στην Κίνα λόγω Zootopia 2

16.12.2025
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ 14ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Cinema

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ 14ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

16.12.2025
Ο Cristiano Ronaldo έχει ρόλο στο φινάλε του Fast and Furious
Cinema

Ο Cristiano Ronaldo έχει ρόλο στο φινάλε του Fast and Furious

16.12.2025
Stranger Things 5: Η γυναίκα που ενέπνευσε τους δημιουργούς μπαίνει στη σειρά του Netflix
Cinema

Stranger Things 5: Η γυναίκα που ενέπνευσε τους δημιουργούς μπαίνει στη σειρά του Netflix

16.12.2025
Stranger Things 5: Δες το trailer του 2ου μέρους – Το μεγάλο φινάλε πλησιάζει
Cinema

Stranger Things 5: Δες το trailer του 2ου μέρους – Το μεγάλο φινάλε πλησιάζει

15.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Αναθέρμανση των σχέσεων του ΠΑΣΟΚ με τους αγρότες

Αναθέρμανση των σχέσεων του ΠΑΣΟΚ με τους αγρότες

Ελπίδες για νέες διακρίσεις αφήνουν όλες οι ομάδες μας στην Ευρώπη

Ελπίδες για νέες διακρίσεις αφήνουν όλες οι ομάδες μας στην Ευρώπη

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας