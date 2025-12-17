Ο James Cameron γίνεται δισεκατομμυριούχος πριν την πρεμιέρα του Avatar

Ο Καναδός σκηνοθέτης εντάσσεται σε ένα ιδιαίτερα περιορισμένο κλαμπ δημιουργών με περιουσία 1,1 δισ. δολάρια αποκλειστικά χάρη στην κινηματογραφική του επιτυχία

Ο James Cameron συγκαταλέγεται πλέον επισήμως στους δισεκατομμυριούχους του παγκόσμιου κινηματογράφου, λίγες εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Avatar Fire and Ash». Σύμφωνα με στοιχεία του Forbes, η καθαρή περιουσία του 71χρονου Καναδού σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού ανέρχεται στα 1,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Με αυτή την εξέλιξη, ο James Cameron γίνεται μόλις ο πέμπτος σκηνοθέτης που φτάνει σε αυτό το οικονομικό ορόσημο, ακολουθώντας τους George Lucas, Steven Spielberg, Peter Jackson και Tyler Perry. Ωστόσο, αυτό που διαφοροποιεί τον James Cameron από τους υπόλοιπους είναι ο τρόπος με τον οποίο συγκρότησε την περιουσία του.

Το Forbes επισημαίνει ότι ο James Cameron είναι ο μοναδικός σκηνοθέτης αυτής της λίστας που απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του απευθείας από τα έσοδα των ταινιών του. Οι κινηματογραφικές του παραγωγές έχουν αποφέρει συνολικά σχεδόν 9 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office, κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στους εμπορικότερους δημιουργούς όλων των εποχών.

Παρότι ο James Cameron έχει επενδύσεις σε ακίνητα, στην περιβαλλοντική προστασία, στη φυτική διατροφή και στην εξερεύνηση των βαθιών θαλασσών, η βασική πηγή της οικονομικής του ισχύος παραμένει η κινηματογραφική του δραστηριότητα. Τα υψηλά ποσοστά από τις εισπράξεις, τα κέρδη από θεματικά πάρκα, τα δικαιώματα εμπορικών προϊόντων και η αξία της εταιρείας παραγωγής Lightstorm Entertainment έχουν διαμορφώσει ένα σταθερό και εξαιρετικά ισχυρό οικονομικό προφίλ.

Η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης δεν θεωρείται τυχαία. Η πρεμιέρα της ταινίας «Avatar Fire and Ash» αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την περιουσία του James Cameron. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Forbes, εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για την εμπορική πορεία της ταινίας, ο δημιουργός ενδέχεται να αποκομίσει προσωπικά τουλάχιστον 200 εκατ. δολάρια πριν από φόρους και έξοδα. Η οικονομική πορεία του James Cameron επιβεβαιώνει τη μοναδική του θέση στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Πρόκειται για έναν δημιουργό που διαχρονικά έθεσε την καλλιτεχνική αυτονομία πάνω από τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές απολαβές, καταφέρνοντας τελικά να συνδυάσει τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο με εμπορικές επιτυχίες ιστορικών διαστάσεων.

