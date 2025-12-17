MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Screen News 17.12.2025

Ο James Cameron γίνεται δισεκατομμυριούχος πριν την πρεμιέρα του Avatar

Ο Καναδός σκηνοθέτης εντάσσεται σε ένα ιδιαίτερα περιορισμένο κλαμπ δημιουργών με περιουσία 1,1 δισ. δολάρια αποκλειστικά χάρη στην κινηματογραφική του επιτυχία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο James Cameron συγκαταλέγεται πλέον επισήμως στους δισεκατομμυριούχους του παγκόσμιου κινηματογράφου, λίγες εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Avatar Fire and Ash». Σύμφωνα με στοιχεία του Forbes, η καθαρή περιουσία του 71χρονου Καναδού σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού ανέρχεται στα 1,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Με αυτή την εξέλιξη, ο James Cameron γίνεται μόλις ο πέμπτος σκηνοθέτης που φτάνει σε αυτό το οικονομικό ορόσημο, ακολουθώντας τους George Lucas, Steven Spielberg, Peter Jackson και Tyler Perry. Ωστόσο, αυτό που διαφοροποιεί τον James Cameron από τους υπόλοιπους είναι ο τρόπος με τον οποίο συγκρότησε την περιουσία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο James Cameron εκφράζει την ανησυχία του για τους ΑΙ ηθοποιούς

Το Forbes επισημαίνει ότι ο James Cameron είναι ο μοναδικός σκηνοθέτης αυτής της λίστας που απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του απευθείας από τα έσοδα των ταινιών του. Οι κινηματογραφικές του παραγωγές έχουν αποφέρει συνολικά σχεδόν 9 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office, κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στους εμπορικότερους δημιουργούς όλων των εποχών.

Παρότι ο James Cameron έχει επενδύσεις σε ακίνητα, στην περιβαλλοντική προστασία, στη φυτική διατροφή και στην εξερεύνηση των βαθιών θαλασσών, η βασική πηγή της οικονομικής του ισχύος παραμένει η κινηματογραφική του δραστηριότητα. Τα υψηλά ποσοστά από τις εισπράξεις, τα κέρδη από θεματικά πάρκα, τα δικαιώματα εμπορικών προϊόντων και η αξία της εταιρείας παραγωγής Lightstorm Entertainment έχουν διαμορφώσει ένα σταθερό και εξαιρετικά ισχυρό οικονομικό προφίλ.

www.imdb.com

Η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης δεν θεωρείται τυχαία. Η πρεμιέρα της ταινίας «Avatar Fire and Ash» αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την περιουσία του James Cameron. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Forbes, εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για την εμπορική πορεία της ταινίας, ο δημιουργός ενδέχεται να αποκομίσει προσωπικά τουλάχιστον 200 εκατ. δολάρια πριν από φόρους και έξοδα. Η οικονομική πορεία του James Cameron επιβεβαιώνει τη μοναδική του θέση στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Πρόκειται για έναν δημιουργό που διαχρονικά έθεσε την καλλιτεχνική αυτονομία πάνω από τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές απολαβές, καταφέρνοντας τελικά να συνδυάσει τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο με εμπορικές επιτυχίες ιστορικών διαστάσεων.

Διάβασε επίσης: Δες το trailer της συναυλιακής ταινίας της Billie Eilish που τρελαίνει το διαδίκτυο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
James Cameron δισεκατομμυριούχοι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δεν φοβούνται να τσαλακωθούν: Αυτά είναι τα 3 πιο ακομπλεξάριστα ζώδια

Δεν φοβούνται να τσαλακωθούν: Αυτά είναι τα 3 πιο ακομπλεξάριστα ζώδια

17.12.2025
Επόμενο
Δες το trailer του The Housemaid με την Sydney Sweeney και την AmandaSeyfried

Δες το trailer του The Housemaid με την Sydney Sweeney και την AmandaSeyfried

17.12.2025

Δες επίσης

Δες το trailer του The Housemaid με την Sydney Sweeney και την AmandaSeyfried
Cinema

Δες το trailer του The Housemaid με την Sydney Sweeney και την AmandaSeyfried

17.12.2025
Η Sydney Sweeney με αλά Marilyn Monroe εμφάνιση μαγνητίζει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί
Cinema

Η Sydney Sweeney με αλά Marilyn Monroe εμφάνιση μαγνητίζει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί

16.12.2025
«Ριφιφί»: Η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια που καθήλωσε από το 1ο επεισόδιο – Χαμός στο Χ
Cinema

«Ριφιφί»: Η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια που καθήλωσε από το 1ο επεισόδιο – Χαμός στο Χ

16.12.2025
“Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;” Μέρος Πρώτο, του Αλέξανδρου Ρήγα – Έρχεται στους κινηματογράφους
Cinema

“Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;” Μέρος Πρώτο, του Αλέξανδρου Ρήγα – Έρχεται στους κινηματογράφους

16.12.2025
Μορφή ο Gary De’Snake – Άνοδος στην αγορά ερπετών στην Κίνα λόγω Zootopia 2
Cinema

Μορφή ο Gary De’Snake – Άνοδος στην αγορά ερπετών στην Κίνα λόγω Zootopia 2

16.12.2025
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ 14ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Cinema

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ 14ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

16.12.2025
Ο Cristiano Ronaldo έχει ρόλο στο φινάλε του Fast and Furious
Cinema

Ο Cristiano Ronaldo έχει ρόλο στο φινάλε του Fast and Furious

16.12.2025
Stranger Things 5: Η γυναίκα που ενέπνευσε τους δημιουργούς μπαίνει στη σειρά του Netflix
Cinema

Stranger Things 5: Η γυναίκα που ενέπνευσε τους δημιουργούς μπαίνει στη σειρά του Netflix

16.12.2025
Stranger Things 5: Δες το trailer του 2ου μέρους – Το μεγάλο φινάλε πλησιάζει
Cinema

Stranger Things 5: Δες το trailer του 2ου μέρους – Το μεγάλο φινάλε πλησιάζει

15.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Αναθέρμανση των σχέσεων του ΠΑΣΟΚ με τους αγρότες

Αναθέρμανση των σχέσεων του ΠΑΣΟΚ με τους αγρότες

Ελπίδες για νέες διακρίσεις αφήνουν όλες οι ομάδες μας στην Ευρώπη

Ελπίδες για νέες διακρίσεις αφήνουν όλες οι ομάδες μας στην Ευρώπη

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας