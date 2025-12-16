ΘΕΑΤΡΟ ARROYO: “Το καταραμένο παιδί” του Honoré de Balzac

"Το καταραμένο παιδί" του Honoré de Balzac κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21.15 στο ΘΕΑΤΡΟ ARROYO και συνεχίζεται μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2026

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται επί σκηνής «Το καταραμένο παιδί», ένα από τα πιο ποιητικά έργα του Honoré de Balzac, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανου Παπατρέχα. Μετά την σύγχρονη ελληνική δραματουργία («Spa–σε κατάρα», «Ονόριο, τα ανομήματα ενός εγκληματία», «Φροσύνη» και «Πασού»), το σκηνοθετικό δίδυμο καταπιάνεται με την παγκόσμια λογοτεχνία, διασκευάζοντας για το θέατρο έναν από τους πιο σημαντικούς μυθιστοριογράφους όλων των εποχών.

Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στις 3 Νοεμβρίου 2025 και συνεχίζεται μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2026 στο Θέατρο Arroyo, όπου θα παίζεται κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21.15.

Δείτε το trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3hVdOHfRagE&feature=youtu.be

Λίγα λόγια για το έργο:

Λίγο μετά τον Μεσαίωνα, μέσα στη δίνη των Θρησκευτικών Πολέμων της Γαλλίας, ο τρομερός κόμης ντ’ Ερουβίλ παντρεύεται την Ιωάννα. Επτά μήνες μετά τον γάμο τους, με τη βοήθεια του γιατρού Μποβουλουάρ, θα γεννηθεί ο Ετιέν. Ο κόμης αμφισβητώντας την τιμιότητα της γυναίκας του και με βαθιά απέχθεια για το αδύναμο βρέφος, καταριέται το παιδί του, διατάζοντας την Ιωάννα να το μεγαλώσει μακριά από εκείνον, στον περίβολο του πύργου του. Ο πρόωρος θάνατος της γυναίκας του, αλλά και του δεύτερου γιου του, θα τον αναγκάσει να στραφεί στον Ετιέν ως τελευταία ελπίδα να διαιωνιστεί το όνομα του οίκου του. Η μοίρα όμως έχει τα δικά της σχέδια για την πορεία αυτής της σκοτεινής ιστορίας.

Μια αριστουργηματική νουβέλα του σπουδαίου Γάλλου συγγραφέα ζωντανεύει επί σκηνής στηλιτεύοντας τις βαθιά ριζωμένες νοοτροπίες και αντιλήψεις των ανθρώπων, τον οικογενειακό επεκτατισμό και την πατριαρχία. Ο συγγραφέας με μαεστρία σχολιάζει τα πρότυπα των μεγάλων οίκων, τη διαφθορά και την έπαρση της εξουσίας, τη χειραγώγηση των παιδιών της οικογένειας και τη σκληρή υποταγή στον βωμό της φεουδαρχίας, μέσα από μια συγκινητική ιστορία, «ένα μικρό μελαγχολικό ποίημα, όπου τίποτα δεν θα μπορούσε να ειπωθεί με άλλον τρόπο», όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος το έργο του αυτό.

Υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

* Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κέδρος

Συντελεστές

Θεατρική διασκευή l Απόδοση l Σκηνοθεσία: Λάζαρος Βαρτάνης – Στέφανος Παπατρέχας

Επιμέλεια σκηνικού χώρου l Σχεδιασμός φωτισμών: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Κοστούμια l Χειροποίητη επεξεργασία φωτογραφιών: Έλλη Εμπεδοκλή

Πρωτότυπη μουσική: Σίσσυ Βλαχογιάννη

Επιμέλεια κίνησης: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)

Μουσική διδασκαλία: Πηνελόπη Σκαλκώτου

Φωτογραφίες l Trailer l Γραφιστικά: Λιλή Νταλανίκα

Βοηθός σκηνοθετών: Βασίλειος Παπαχατζής

Κατασκευή σκηνικών: Λάζαρος Βαρτάνης

Κατασκευή κοστουμιών: Πέρσα Ντόβα

Ειδικές κατασκευές: Στέφανος Παπατρέχας

Επικοινωνία παράστασης: Μαριάννα Παπάκη – Νώντας Δουζίνας

Παραγωγή: ONORIO ΑΜΚΕ

Ερμηνεύουν:

Λάζαρος Βαρτάνης

Βασιλική Γεωργικοπούλου

Θωμάς Θάνος

Ιωάννα Παπακωνσταντίνου

Στέφανος Παπατρέχας

Έγραψαν για την παράσταση

«Ο Λάζαρος Βαρτάνης και ο Στέφανος Παπατρέχας μετατρέπουν το κλασικό διήγημα σε μια σύγχρονη, σχεδόν ποιητική εμπειρία, όπου ο λόγος συνδιαλέγεται με τη σιωπή, και το φως με τη σκιά. […] Συνολικά, το «Καταραμένο παιδί» αποτελεί μια συγκινητική και στοχαστική σκηνική εμπειρία. Η παράσταση, βαθιά αισθαντική, όπου η αισθητική συνάντησε τη συγκίνηση, συνδυάζει την ποιητικότητα του κλασικού με την τόλμη του σύγχρονου θεάτρου, μετατρέποντας τη σιωπή, το βλέμμα και την αναπνοή των ηθοποιών σε γλώσσα. Να τη δείτε»

→ Κάτια Σωτηρίου | Mytheatro.gr

«Φεύγοντας, είχα την αίσθηση πως είχα μόλις παρακολουθήσει κάτι αληθινά ξεχωριστό. Μια παράσταση που μου έσφιξε διακριτικά το στομάχι, αφήνοντας μια γλυκόπικρη επίγευση… […] Και οι σκηνοθέτες Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας – με τον εξαιρετικό τους θίασο – μετέφεραν αυτό το μελαγχολικό ποίημα στη σκηνή, με τον τρόπο που έπρεπε»

→ Δάφνη Τζώρτζη | Monopoli.gr

«Η παράσταση είναι αγαστό αποτέλεσμα της συνεργασίας μιας ομάδας που δείχνει πολύ καλά δεμένη και αποτελείται από πολυτάλαντα πρόσωπα. […] Ένα καλοκουρδισμένο θεατρικό παιχνίδι, ένα δρώμενο, που συγκινεί, προβληματίζει και φέρνει κοντά στους θεατές, όλων των ηλικιών, εφήβων κα ενηλίκων, ένα μεγάλο έργο, αυτό του Μπαλζάκ. […] Ένα απολαυστικό, θεατρικό, εικαστικό, ερμηνευτικό γεγονός»

→ Γράφει η Μαρία Μαρή | Artistico.gr

«Το «Καταραμένο παιδί» στο Arroyo είναι κάτι παραπάνω από θεατρική μεταφορά· είναι μια καλλιτεχνική πράξη στηλίτευσης. Σχολιάζει όχι μόνο τα πρότυπα των μεγάλων οίκων του 16ου αιώνα, αλλά και τις σύγχρονες οικογενειακές παθογένειες όπου η αγάπη θυσιάζεται στον βωμό της εξουσίας. Είναι ένα μελαγχολικό, σκοτεινό ποίημα που, χάρη στην εμπνευσμένη σκηνοθεσία και τις δυνατές ερμηνείες, σου κόβει την ανάσα και σε αναγκάζει να αναρωτηθείς: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η κατάρα μιας οικογένειας; Μια παράσταση που θα έπρεπε να δει κανείς για να νιώσει το βάρος της ανθρώπινης ψυχής»

→ Κατερίνα Σούλη | Talkaboutart2020.blogspot.com

«Στιβαρές ερμηνείες και υπέροχος λόγος θα δώσουν όσα η παράσταση χρειάζεται. Οι αρμονικές τους κινήσεις χορογραφούν την ιστορία και μεταφέρουν όμορφα τον θεατή στην εποχή του έργου. Φωτισμοί και κοστούμια συμπληρώνουν ολοκληρωτικά το σύνολο. Εξαιρετικές φωνές θα ντύσουν με τραγούδι την ιστορία και θα σε καθηλώσουν στην τραγική αφήγηση που περνά από μπροστά σας, σε ένα δύσκολο παρελθόν, που ο ήρωας έζησε»

→ Πάρης Μακρίδης | Keysmash.gr

«Οι Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας, με σεβασμό στο πρωτότυπο κείμενο και με καλαίσθητη σκηνοθετική ματιά, καταφέρνουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη λογοτεχνική πυκνότητα του Μπαλζάκ και στην εικαστική δραματουργική λιτότητα. Το προκύπτον αποτέλεσμα αποτελεί ένα ποιητικό, σκοτεινό και βαθιά συγκινητικό έργο που αποκτά μια σχεδόν μυστικιστική διάσταση, βγαλμένη θαρρείς από πίνακα του Caravaggio. […] Η σκηνοθεσία αποφεύγει περιττές και κραυγαλέες εντάσεις και με ελάχιστα μέσα καταφέρνει να δομήσει έναν κόσμο που αιωρείται ανάμεσα στο πραγματικό και στο ονειρικό, πετυχαίνοντας μια σπάνια ισορροπία μεταξύ αισθητικής και εσωτερικότητας»

→ Διονύσης Μαλαπέτσας | Palcoscenico.gr

«Με φόντο ένα σκηνικό που δεν παραπέμπει σε καμία προκαθορισμένη δομή αλλά θυμίζει περισσότερο θεατρική σκηνή (μέσα στην ίδια τη σκηνή του θεάτρου), οι ηθοποιοί κινούνται, διαλέγονται, μονολογούν, μάχονται, κάνουν έρωτα και, τελικά, ζουν τα πάθη τους μέσα σε ένα λεπτό πέπλο γοτθικού σκότους»

→ Θανάσης Αντωνίου | Zeitgeist.gr

«Οι δημιουργοί συνδυάζουν τη δραματουργία εποχής με τη μοντέρνα παραστασιοποίηση, με τρόπο ευρηματικό, πολυμορφικό, δημιουργικό αλλά απολύτως συμβατό σε όλα: νόημα, ύφος κ.ο.κ. Οι συντελεστές καταφέρνουν να περνούν όλες τις αποχρώσεις της συνθήκης και όλο το εύρος των συναισθημάτων, μέσα από τις αισθαντικές τους ερμηνείες αλλά και ένα πλήθος σημειολογικών συμβολιστικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια [τα οποία, προσωπικά, λάτρεψα]. Η παράσταση αποτελεί εμπειρία και προσφέρει μια «ανάγνωση» ενός έργου που δεν είναι γνωστό στη χώρα μας. Επιπλέον, ενδείκνυται για όλα τα κοινά, ακόμα και για νεαρόκοσμο ή παιδιά»

→ Τζένη Κουκίδου | Koukidaki.gr

«Τα σκηνικά του έργου λιτά αλλά λειτουργικά, ο φωτισμός χαμηλός, οι ενδυμασίες υποβλητικές εκφράζουν την δραματική ατμόσφαιρά της εποχής. Οι ηθοποιοί εναλλάσσονται στους ρόλους, κάτι που δίνει βάθος στο παίξιμό τους. Η μουσική εξαιρετικά λυρική υπογραμμίζει την αντίθεση με τη βαριά ατμόσφαιρα. Το θέατρο δεν έχει το κλασικό βάθρο, αλλά η δράση διαδραματίζεται ανάμεσα στους θεατές, δίνοντας ζωντάνια στο έργο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή που αξίζει τον κόπο να την παρακολουθήσετε»

→ Μαρία Κουμαριανού | Theatromusicbooks.blogspot.com

«Εξαιρετικές ερμηνείες από τους προσεκτικά διαλεγμένους ηθοποιούς που μεταφέρουν άψογα, κινητικά και ερμηνευτικά, την προσπάθεια του έργου να ξεχωρίσει το καλό από το κακό, το φως από το σκοτάδι, την συντριβή της αγάπης από την ορμή της εξουσίας… […] Συγκλονίζει από την αρχή μέχρι το τέλος και δεν αφήνει το κοινό να χαλαρώσει καμία στιγμή από τη δύναμη και την εκρηκτικότητα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα και επηρεάζει όλους μας»

→ Γράφει ο Γεώργιος Κονίδης | Koukidaki.gr

Info:

Τοποθεσία: Θέατρο Arroyo, Μεγάλου Αλεξάνδρου 128, Αθήνα (Μετρό Κεραμεικός)

Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21.15. Μέχρι 13 Ιανουαρίου 2026

Διάρκεια: 90’ (Χωρίς διάλειμμα)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6981135820

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3469575

Τιμές εισιτηρίων: €16 (κανονικό), €12 (φοιτητικό/ομαδικές κρατήσεις άνω των 10 ατόμων), €9 (ανέργων/ΑμεΑ)

Προπώληση: more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-katarameno-paidi/

Christmas Offer!

10€ για όλες τις παραστάσεις μέχρι 13 Ιανουαρίου!